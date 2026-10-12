एकता कपूर ने किया 'द डर्टी पिक्चर 2' का ऐलान, 15 साल बाद फिर पर्दे पर दिखेगी बोल्ड कहानी

बॉलीवुड निर्माता एकता कपूर ने भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित और बोल्ड ड्रामों में से एक 'द डर्टी पिक्चर' के सीक्वल की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वर्ष 2011 में रिलीज हुई इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के ठीक 15 साल बाद 'द डर्टी पिक्चर 2' पर काम शुरू हो चुका है। एकता कपूर के इस ऐलान के बाद से ही बॉलीवुड गलियारों और सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है।

एकता कपूर ने हाल ही में मशहूर कंटेंट क्रिएटर रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में शिरकत की। बातचीत के दौरान जब उनसे उनके आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बेबाकी से सीक्वल की पुष्टि की। एकता ने कहा, एक बहुत बड़ी फिल्म जो मैं बनाने जा रही हूं, वह है 'द डर्टी पिक्चर 2'। मैं 15 साल बाद इसे प्लान कर रही हूं। इस बार मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसे मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूं।

'सिल्क स्मिता' के बाद अब किसकी कहानी?

साल 2011 में आई 'द डर्टी पिक्चर' दक्षिण भारतीय सिनेमा की सनसनी 'सिल्क स्मिता' के जीवन से प्रेरित थी। फिल्म में सिल्प स्मिता के संघर्ष, उनकी सफलता और समाज के दोहरे रवैये को दिखाया गया था। एकता कपूर ने पॉडकास्ट में सिल्क स्मिता के चरित्र पर अपनी राय रखते हुए कहा कि उन्होंने कभी सिल्क को एक 'पीड़िता' के रूप में नहीं देखा।



एकता के अनुसार, द डर्टी पिक्चर सिल्क स्मिता के बारे में थी। वह एक ऐसी महिला की कहानी थी जिसे अपनी कामुकता पर खुलकर खड़े होने के लिए कोसा गया। आपकी सेक्सुअलिटी आपकी अपनी पसंद होती है। मैंने उन्हें हमेशा एक ऐसी महिला के रूप में देखा जिसने अपनी शर्तों पर जीवन जिया।

एकता ने संकेत दिया है कि 'द डर्टी पिक्चर 2' भी एक ऐसी ही बेबाक और अपनी शर्तों पर जीने वाली महिला की कहानी होगी जो समाज के बने-बनाए ढर्रों को चुनौती देती है। हालांकि, वह महिला कौन होगी या किस शख्सियत से प्रेरित होगी, इसका खुलासा एकता ने अभी नहीं किया है।

कास्टिंग और निर्देशक को लेकर सस्पेंस बरकरार

फिल्म की आधिकारिक घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक स्टार कास्ट, निर्देशक या रिलीज डेट की जानकारी साझा नहीं की है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या विद्या बालन एक बार फिर मुख्य भूमिका में वापसी करेंगी या फिर इस बार किसी नई अभिनेत्री को 'डर्टी पिक्चर' के फ्रेंचाइजी की कमान सौंपी जाएगी?