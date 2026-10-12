‘गांधारी’ की ग्लोबल सफलता से गदगद तापसी पन्नू, बताया क्यों खुद को मानती हैं बॉलीवुड का ‘डार्क हॉर्स’

तापसी पन्नू की फिल्म ‘गांधारी’ ने वैश्विक स्तर पर शानदार सफलता हासिल की है। फिल्म लगातार तीन हफ्तों तक नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश फिल्मों की सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। इसके साथ ही फिल्म को कई देशों में दर्शकों का प्यार मिल रहा है।

फिल्म में तापसी के एक्शन अवतार ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। अपने दमदार अभिनय और किरदार में जान डालने के लिए उनकी तारीफ हो रही है। फिल्म के लिए खुद स्टंट करने से लेकर मुश्किल एक्शन सीक्वेंस की तैयारी तक, तापसी ने एक बार फिर चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है।

फिल्म की शारीरिक चुनौतियों से आगे बढ़कर देखें, तो ‘गांधारी’ तापसी के करियर के उस पहलू को भी सामने लाती है, जो लंबे समय से उनकी पहचान रहा है। वह अक्सर ऐसे किरदार और फिल्में चुनती हैं, जो रिलीज के बाद दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं और उनकी अदाकारी को सराहना मिलती है। तापसी खुद को ‘डार्क हॉर्स’ कहती हैं, यानी ऐसी खिलाड़ी, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जातीं, लेकिन जो आखिर में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका देती है।

‘पिंक’ और ‘थप्पड़’ से लेकर ‘गांधारी’ तक, तापसी ने लगातार ऐसी फिल्मों का चुनाव किया है, जिनकी कहानी में उनके अभिनय की अहम भूमिका रही है। अपनी इस पहचान के बारे में बात करते हुए तापसी ने कहा, मैं खुद को डार्क हॉर्स कहती हूं, क्योंकि किसी को सच में भरोसा नहीं होता कि मैं क्या कर सकती हूं या आखिर में क्या करके दिखाऊंगी।

तापसी ने कहा, जब ‘गांधारी’ आने वाली थी, तब किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली टॉप पांच फिल्मों में शामिल होगी। मेरे साथ हर फिल्म में ऐसा ही हुआ है, चाहे वह ‘थप्पड़’ हो, ‘पिंक’ हो या मेरी कोई दूसरी फिल्म। मैं कभी भी उन फिल्मों का हिस्सा नहीं रही, जिनका दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार होता है।

उन्होंने कहा, मैं कभी उन टॉप तीन सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में शामिल नहीं हो पाऊंगी, जिनकी फिल्म आते ही लोगों को लगता है कि उसे देखना उनके समय के लायक होगा। मैं हमेशा से डार्क हॉर्स रही हूं, क्योंकि आखिरकार मैं अपना काम करके दिखाती हूं। कभी-कभी मुझे बुरा लगता है कि मुझे बार-बार खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन मुझे डार्क हॉर्स बने रहने में खुशी है। यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

‘गांधारी’ के साथ तापसी ने अपनी फिल्मोग्राफी में एक और चुनौतीपूर्ण एक्शन फिल्म जोड़ ली है। साथ ही, उन्होंने एक बार फिर यह साबित किया है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी पसंद और अभिनय से दर्शकों को चौंकाने की क्षमता है। फिल्म की वैश्विक सफलता और उनके एक्शन प्रदर्शन को मिल रही सराहना इस बात को और मजबूत करती है कि तापसी पन्नू भले ही हर फिल्म की रिलीज से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में न हों, लेकिन अपने काम के दम पर वह दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाना जानती हैं।