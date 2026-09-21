'जेलर 2' से सामने आया विद्या बालन का खतरनाक लुक, 'कांता' बनकर रजनीकांत से टकराएंगी एक्ट्रेस!

साउथ सिनेमा के 'थलाइवा' रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' के सीक्वल को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। 'जेलर 2' की रिलीज का इंतजार कर रहे सिनेप्रेमियों के लिए मेकर्स ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। सन पिक्चर्स ने फिल्म से बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री विद्या बालन का पहला लुक जारी कर दिया है।

फिल्म में विद्या बालन का किरदार काफी बोल्ड और पावरफुल नजर आ रहा है। इस लुक के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह दोगुना हो गया है।

'कांता' के रूप में विद्या बालन की एंट्री

सन पिक्चर्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर विद्या बालन का फर्स्ट लुक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में विद्या बालन पारंपरिक साड़ी पहने, हाथ में सिगरेट सुलगाए बेहद इंटेंस और एटीट्यूड से भरे अंदाज में नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, मेकर्स ने उनके किरदार का नाम 'कांता' बताया है।

वीडियो में विद्या बालन तमिल भाषा में एक दमदार डायलॉग भी बोलती दिख रही हैं। विद्या बालन की यह एंट्री इसलिए भी खास है क्योंकि यह उनके कॉलीवुड (तमिल सिनेमा) में एक पूर्ण और मुख्य किरदार के तौर पर डेब्यू को दर्शाती है। मेकर्स ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "जेलर 2 की दुनिया से कांता के रूप में विद्या बालन का स्वागत है।"

एसजे सूर्या और सूरज वेंजरामूडु भी शामिल

निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की इस मोस्ट-अवेडेट फिल्म में विद्या बालन के अलावा कई अन्य बड़े सितारे भी नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने पिछले कुछ दिनों में लगातार किरदारों के फर्स्ट लुक रिलीज कर माहौल गरमा दिया है। फिल्म में एसजे सूर्या 'बोधी' (Bodhi) के नेगेटिव और दमदार किरदार में नजर आएंगे।

मलयालम सिनेमा के जाने-माने अभिनेता सूरज वेंजरामूडु का लुक भी जारी कर दिया गया है, जिसमें वे 'दिलीप' के रोल में सिगरेट पीते हुए अपना पावरफुल अवतार दिखा रहे हैं। खबरें हैं कि विजय सेतुपति इस सीक्वल में एक खास कैमियो अपीयरेंस करते दिखेंगे। इसके साथ ही पहली फिल्म का हिस्सा रहे रम्या कृष्णन और योगी बाबू भी इस सीक्वल में अपनी भूमिकाओं को दोहराते नजर आएंगे।

'टाइगर मुथुवेल पांडियन' बनकर लौटेंगे रजनीकांत

2023 में रिलीज हुई 'जेलर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए थे। इस फिल्म में रजनीकांत का 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' का किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आया था। 'जेलर 2' में एक बार फिर रजनीकांत इसी आइकॉनिक रोल में वापसी कर रहे हैं। फिल्म का संगीत एक बार फिर अनिरुद्ध रविचंदर तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने पहली फिल्म में अपने बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों से हर तरफ धूम मचा दी थी। हाल ही में जारी हुआ प्रमोशनल गाना 'अला बोलेलो' पहले से ही चार्टबस्टर साबित हो रहा है।

कब रिलीज होगी 'जेलर 2'?

सन पिक्चर्स द्वारा निर्मित और नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बन रही यह मल्टीस्टारर एक्शन-थ्रिलर फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहली फिल्म की सफलता और नई स्टार कास्ट के जुड़ने से यह साफ है कि 'जेलर 2' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है।