  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. yami-gautam-navya-naveli-movie-preview-daayan-story-cast-director-controversy
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (13:21 IST)

नई नवेली मूवी प्रिव्यू: नई दुल्हन या खौफनाक डायन? यामी गौतम का डरावना रूप

नई नवेली मूवी प्रिव्यू: नई दुल्हन या खौफनाक डायन? यामी गौतम का डरावना रूप
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (13:21 IST)
google-news
नई नवेली मूवी प्रिव्यू: नई दुल्हन या खौफनाक डायन? यामी गौतम का डरावना रूप
सस्पेंस और सोशल ड्रामा में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुकीं यामी गौतम इस बार दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'नई नवेली' आगामी 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। पारंपरिक लोक-कथाओं और मॉडर्न साइकोलॉजिकल हॉरर को मिलाकर एक ऐसी डार्क सुपरनेचुरल थ्रिलर तैयार की गई है, जिसकी चर्चा रिलीज से पहले ही हर तरफ है।
 

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी भारतीय समाज के एक जाने-पहचाने घरेलू ताने-बाने से शुरू होती है। मेरठ में एक संस्कारी, खूबसूरत और सीधी-सादी लड़की ब्याह कर एक प्रतिष्ठित परिवार की दहलीज लांघती है। घर में नई बहू के आने से खुशियों का माहौल होता है, लेकिन जल्द ही घर के भीतर अजीबोगरीब और रूह कंपा देने वाले वाकये शुरू हो जाते हैं।
 
कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नई दुल्हन के देवर को अपनी नई भाभी की हरकतों पर शक होना शुरू होता है। रात के सन्नाटे में होने वाली रहस्यमयी आवाजें, घर के पालतू जानवरों का अजीब व्यवहार और भाभी के चेहरे के बदलते भाव देवर के मन में यह खौफ पैदा करते हैं कि घर की बहू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक 'डायन' है। 
परिवार वाले शुरुआत में इसे देवर का वहम मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन जब वह सच की तह तक जाने की कोशिश करता है, तो उसका यह शक पूरी तरह सच साबित होता है। इसके बाद शुरू होता है घर के भीतर जान बचाने और उस काली साए से पार पाने का खौफनाक खेल। लेकिन इसके अलावा भी रहस्य में बहुत कुछ है। 
 
  • NAYYI NAVELLI (2026)
  • निर्माता: आनंद एल राय, हिमांशु शर्मा 
  • निर्देशक: बालाजी मोहन
  • गीतकार: वायु श्रीवास्तव
  • संगीतकार: जीवी प्रकाश कुमार
  • कलाकार: यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, मीता वशिष्ठ, सुष्मिता मुखर्जी
  • रिलीज डेट : 16 अक्टूबर 2026
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Sunny Deol Suryaa: सनी देओल के नए अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, 'सूर्या' का खूंखार लुक देख झूम उठे फैंस

रजनीकांत की 'जेलर 2': 350 करोड़ का बजट, नेल्सन का निर्देशन और धांसू स्टारकास्ट; जानें फिल्म की पूरी इनसाइड स्टोरी

रजनीकांत की 'जेलर 2': 350 करोड़ का बजट, नेल्सन का निर्देशन और धांसू स्टारकास्ट; जानें फिल्म की पूरी इनसाइड स्टोरीसुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन के रूप में बड़े पर्दे पर हुकूमत चलाने लौट रहे हैं। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। लगभग 350 करोड़ के भारी-भरकम बजट में तैयार हुई यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म 5 मुख्य भाषाओं में रिलीज होगी। इस बार मुथुवेल का सामना एक नए और ताकतवर आपराधिक सिंडिकेट से होगा, जहां उनके परिवार की सुरक्षा दांव पर है।

क्रिकेट के ऐतिहासिक पल से बदलेगी लड़की की जिंदगी, फिल्म 'दूसरा' का ट्रेलर रिलीज, अनिल कपूर और रोहित शर्मा ने की तारीफ

क्रिकेट के ऐतिहासिक पल से बदलेगी लड़की की जिंदगी, फिल्म 'दूसरा' का ट्रेलर रिलीज, अनिल कपूर और रोहित शर्मा ने की तारीफभारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे और चर्चित पन्नों में शामिल 2002 का 'नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल' एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। निर्देशक अभिनय देव अपनी नई स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'दूसरा' के साथ इस ऐतिहासिक पल को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

प्राइम वीडियो की नई सीरीज की शूटिंग शुरू, बिपाशा बसु, सनी कौशल और विशाल जेठवा आएंगे नजर

प्राइम वीडियो की नई सीरीज की शूटिंग शुरू, बिपाशा बसु, सनी कौशल और विशाल जेठवा आएंगे नजरप्राइम वीडियो की नई अनाम ओरिजिनल सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है। इस सीरीज का निर्देशन जाने-माने फिल्ममेकर हंसल मेहता कर रहे हैं। इसमें बिपाशा बसु, सनी कौशल और विशाल जेठवा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। एक छोटे और गुमनाम से शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीरीज़ उस शहर की कहानी बयां करती है, जो धीरे-धीरे पूरे महाद्वीप की हेरोइन की राजधानी बनने की कगार पर है।

अल्लू अर्जुन की 'राका' को लेकर बड़ा अपडेट, लोकेश कनगराज ने शेयर की BTS तस्वीर, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

अल्लू अर्जुन की 'राका' को लेकर बड़ा अपडेट, लोकेश कनगराज ने शेयर की BTS तस्वीर, फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंटपैन-इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में सुपरस्टार पुष्पा फ्रैंचाइज़ी की जबरदस्त कामयाबी से एक एक स्टैंडर्ड सेट करने के बाद, अपनी आगामी फिल्म, 'राका' के लिए उत्सुकता को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है।

क्या रजनीकांत की 'जेलर 2' हिंदी में नहीं होगी रिलीज? पीआर टीम ने तोड़ी चुप्पी, सामने आई सच्चाई

क्या रजनीकांत की 'जेलर 2' हिंदी में नहीं होगी रिलीज? पीआर टीम ने तोड़ी चुप्पी, सामने आई सच्चाईसाउथ सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से अफवाह तेजी से फैल रही थी कि रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' का हिंदी वर्जन सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगा। इन खबरों ने उत्तर भारत में रजनीकांत के फैंस और सिनेमाप्रेमियों को काफी निराश कर दिया था।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।