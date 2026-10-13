नाना पाटेकर जिंदा हो सकते हैं, तनुश्री दत्ता का सनसनीखेज दावा, DNA टेस्ट की भी मांग

बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर की मौत को लेकर ऐसे सवाल उठाए हैं, जिनसे नया विवाद खड़ा हो सकता है। तनुश्री ने दावा किया कि बॉलीवुड और मीडिया के लोगों ने नाना का पार्थिव शरीर नहीं देखा। उन्होंने अंतिम संस्कार आधी रात को किए जाने और किसी प्रार्थना सभा के आयोजन न होने पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया कि अंतिम संस्कार नाना पाटेकर का हुआ ही नहीं और वह सिंगापुर या मलेशिया में जिंदा हो सकते हैं। हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

आधी रात को अंतिम संस्कार पर सवाल

तनुश्री ने सोमवार रात इंस्टाग्राम लाइव के दौरान नाना पाटेकर की मौत से जुड़े घटनाक्रम पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, इतने बड़े कलाकार के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया को उन्हें अंतिम विदाई देने का मौका मिलना चाहिए था।

तनुश्री ने कहा कि नाना जैसे दिग्गज कलाकार के लिए प्रार्थना सभा होनी चाहिए थी, ताकि लोग उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई और इसे रात के अंधेरे में करने की क्या जरूरत थी।

नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन होने की खबर सामने आई थी। उनका अंतिम संस्कार पुणे के पास डोंजे गांव स्थित फार्महाउस पर रात 11 बजकर 28 मिनट पर किया गया था।

'परिवार ने भी ठीक से देखा था चेहरा?'

तनुश्री ने नाना के पार्थिव शरीर को लेकर भी संदेह जताया। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके परिवार ने अंतिम संस्कार से पहले उनका चेहरा ठीक से देखा था। तनुश्री के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कई सितारों ने नाना को श्रद्धांजलि दी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से कितने लोगों ने वास्तव में उनके अंतिम दर्शन किए थे।

उन्होंने अस्पताल ले जाए जाने के दौरान नाना की तस्वीरें या वीडियो सामने नहीं आने पर भी सवाल किया। तनुश्री ने अपने एक हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे, जबकि नाना के मामले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि नाना को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया और पोस्टमॉर्टम भी हुआ। इसके बावजूद उनके मन में कई सवाल हैं।

जिंदा होने और फर्जी डेथ सर्टिफिकेट का दावा

तनुश्री ने अपने दावों को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया, वह नाना पाटेकर नहीं थे। उन्होंने अटकल जताई कि अभिनेता सिंगापुर या मलेशिया में जिंदा हो सकते हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए नाना ने अपनी मौत का नाटक किया और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाया।

तनुश्री ने यहां तक सुझाव दिया कि अगर अभिनेता ने अपना हुलिया बदल लिया हो, तो उनकी पहचान की पुष्टि के लिए DNA टेस्ट कराया जाना चाहिए। हालांकि, इन गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित सबूत सामने होने की जानकारी नहीं है। इसलिए इन्हें तनुश्री के दावों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

पहले भी नाना पर लगा चुकी हैं आरोप

तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के बीच विवाद पुराना है। तनुश्री ने आरोप लगाया था कि फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के एक विशेष गाने की शूटिंग के दौरान नाना ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। नाना ने इन आरोपों से इनकार किया था।

तनुश्री ने 2008 में इस मामले को लेकर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन में शिकायत की थी। बाद में 13 अक्टूबर 2018 को उनके वकील नितिन सतपुते ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आवेदन देकर नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, निर्माता समी सिद्दीकी और निर्देशक राकेश सारंग के नार्को-एनालिसिस, ब्रेन-मैपिंग और लाई-डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की थी।

जून 2019 में पुलिस ने नाना पाटेकर को यौन उत्पीड़न के आरोपों से क्लीन चिट दे दी थी। नाना की मौत को लेकर तनुश्री के हालिया दावों ने एक बार फिर इस पुराने विवाद को चर्चा में ला दिया है।