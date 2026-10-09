माधुरी दीक्षित के शो में होने वाली थी नाना पाटेकर की एंट्री, अब सोनाली बेंद्रे बनेंगी पहली मेहमान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद मनोरंजन जगत में शोक का माहौल है। इस बीच उनसे जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने उनके प्रशंसकों को भावुक कर दिया है। नाना पाटेकर को अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के मराठी क्विज शो ‘कौन होणार करोड़पति’ के प्रीमियर एपिसोड में खास मेहमान के तौर पर शामिल होना था।

हालांकि, उनके निधन के बाद शो की योजना में बदलाव किया गया है। अब इस खास एपिसोड में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे नजर आएंगी। नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देखने की उम्मीद कर रहे दर्शकों के लिए यह खबर भावुक कर देने वाली है। दोनों कलाकार साल 1998 में आई फिल्म ‘वजूद’ में साथ काम कर चुके हैं।

नाना पाटेकर के निधन के बाद बदला शो का प्लान

सोनी मराठी के लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन होणार करोड़पति’ के नए सीजन को लेकर दर्शकों में उत्सुकता थी। इस बार शो की मेजबानी बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित कर रही हैं। शो के प्रीमियर एपिसोड में नाना पाटेकर की विशेष मौजूदगी की तैयारी थी और शूटिंग वीकेंड पर निर्धारित थी। लेकिन 8 अक्टूबर 2026 को उनके निधन की खबर के बाद मेकर्स को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा।

अब शो के शुरुआती एपिसोड में सोनाली बेंद्रे हॉट सीट पर बैठेंगी। शो का प्रीमियर 12 अक्टूबर 2026 को रात 9 बजे सोनी मराठी और सोनी लिव पर निर्धारित है। इस एपिसोड में माधुरी और सोनाली पहली बार किसी कार्यक्रम में एक साथ स्क्रीन साझा करती नजर आएंगी। ऐसे में दर्शकों को मनोरंजन के साथ दोनों अभिनेत्रियों की बातचीत और उनके अनुभव जानने का मौका भी मिलेगा।

माधुरी दीक्षित ने नाना पाटेकर को दी भावुक श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर के निधन की खबर सामने आने के बाद माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने अभिनेता को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का अनमोल और दिग्गज कलाकार बताते हुए उनके परिवार और करीबियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं।

माधुरी ने अपने संदेश में नाना पाटेकर की कला, दमदार व्यक्तित्व और उनकी खास आवाज को याद किया। अभिनेत्री की इस श्रद्धांजलि से साफ है कि नाना का जाना उनके सहकर्मियों के लिए भी एक बड़ी क्षति है। दोनों कलाकारों ने 1998 की फिल्म ‘वजूद’ में साथ काम किया था। इस फिल्म में उनके साथ मुकुल देव और परेश रावल जैसे कलाकार भी नजर आए थे।

‘गमन’ से शुरू हुआ था नाना पाटेकर का फिल्मी सफर

नाना पाटेकर ने 1978 में फिल्म ‘गमन’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। ‘परिंदा’, ‘प्रहार’, ‘अंगार’, ‘क्रांतिवीर’, ‘तिरंगा’, ‘खामोशी’ और ‘अब तक छप्पन’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया।

नाना की खासियत यह थी कि वह अपने किरदारों में सहजता के साथ तीव्रता भी लेकर आते थे। चाहे पुलिस अधिकारी का रोल हो या किसी संघर्षशील व्यक्ति का, उनकी अदाकारी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ती थी। नाना पाटेकर के निधन से भारतीय सिनेमा ने एक ऐसा कलाकार खो दिया है, जिसकी पहचान उसकी आवाज, अभिनय और बेबाक व्यक्तित्व से बनी थी।