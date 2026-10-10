  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. shekhar suman cancels shekhar tonight finale emotional tribute to nana patekar
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 10 October 2026 (13:03 IST)

नाना पाटेकर के निधन से टूटे शेखर सुमन, रद्द किया अपने शो 'शेखर टोनाइट' का फिनाले एपिसोड

Nana Patekar Death
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (13:04 IST)
google-news
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। नाना पाटेकर के अचानक चले जाने से उनके करीबी मित्र और अभिनेता शेखर सुमन बेहद मर्माहत हैं। 
 
नाना पाटेकर के निधन के बाद शेखर सुमन ने अपने चर्चित टॉक शो 'शेखर टोनाइट' के फिनाले को रद्द करने का एक बड़ा और भावुक फैसला लिया है। नाना पाटेकर इस शो के अंतिम एपिसोड के खास मेहमान बनने वाले थे।
 
शेखर सुमन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए कहा, शब्द कम पड़ रहे हैं उस महान कलाकार और इंसान की तारीफ में, जो इस एपिसोड में आने वाले थे। बेबाक, निडर, ईमानदार और ऐसे इंसान जिनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 
 
शेखर ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मेरा शो नियमित रूप से देखते हैं और उन्हें मुझमें अपना अक्स दिखता है। नाना ने मुझसे कहा था, 'मुझे बहुत से शोज़ के ऑफर आते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। मैं सिर्फ तुम्हारे शो में आना चाहता हूं।' उनका यह कहना मेरे लिए किसी पद्म विभूषण से कम नहीं था।
 
शेखर ने 1990 में सोहनलाल कंवर की फिल्म 'तड़प' में नाना के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि भले ही वह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन उस दौरान उन्हें नाना को करीब से जानने का मौका मिला। शेखर ने स्पष्ट किया कि नाना की जगह कोई और सेलिब्रिटी नहीं ले सकता, इसलिए उन्होंने किसी अन्य मेहमान को बुलाने के बजाय एपिसोड को हमेशा के लिए रद्द करना ही उचित समझा।
 
बता दें कि नाना पाटेकर ने अपने चार दशक लंबे करियर में 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'वेलकम' और 'अग्निसाक्षी' जैसी कई कालजयी फिल्मों में काम किया। वे न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि 'नाम फाउंडेशन' के जरिए किसानों और समाज के वंचित वर्गों की मदद करने वाले एक सच्चे समाजसेवक भी थे। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' की ग्रैमी अवॉर्ड्स में एंट्री की तैयारी, 9 कैटेगरी में पेश किए गए गाने

रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' की ग्रैमी अवॉर्ड्स में एंट्री की तैयारी, 9 कैटेगरी में पेश किए गए गानेभारतीय सिनेमा और संगीत जगत के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह स्टारर और निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। फिल्म का म्यूजिक एल्बम और इसके कई लोकप्रिय गाने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार 'ग्रैमी अवॉर्ड्स' की रेस में शामिल होने जा रहे हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।

'रामायण' में कैकेयी बनकर छाईं लारा दत्ता, मंथरा के किरदार में शीबा चड्ढा का दिखा रहस्मयी अंदाज, फर्स्ट लुक आया सामने

'रामायण' में कैकेयी बनकर छाईं लारा दत्ता, मंथरा के किरदार में शीबा चड्ढा का दिखा रहस्मयी अंदाज, फर्स्ट लुक आया सामनेनीतेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों का उत्साह हर बीतते दिन के साथ चरम पर पहुंच रहा है। इस बहुप्रतीक्षित दो-भागों वाली महाकाव्य फिल्म के निर्माताओं ने नए किरदारों से पर्दा उठाकर सोशल मीडिया पर हलचल तेज कर दी है।

'बीइंग द सलमान खान' के साथ यूट्यूब पर सलमान खान का बड़ा धमाका, फैंस को सिखाएंगे एक्टिंग और अपना स्वैग

'बीइंग द सलमान खान' के साथ यूट्यूब पर सलमान खान का बड़ा धमाका, फैंस को सिखाएंगे एक्टिंग और अपना स्वैगबॉलीवुड के 'दबंग' अभिनेता सलमान खान ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। अपनी अदाकारी, सिग्नेचर स्टाइल और बेमिसाल डायलॉग डिलीवरी से दशकों से सिनेमाघरों पर राज करने वाले सलमान खान ने आधिकारिक तौर पर अपना नया यूट्यूब चैनल ‘Being The Salman Khan’ लॉन्च कर दिया है।

सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा' के पोस्टर पर हुआ था बवाल, अब राजकुमार राव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- टीम को मिली सीख

सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा' के पोस्टर पर हुआ था बवाल, अब राजकुमार राव ने तोड़ी चुप्पी, बोले- टीम को मिली सीखभारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जिंदगी पर बन रही बायोपिक 'दादा' लंबे समय से चर्चा में है। फिल्म में सौरव गांगुली का किरदार बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव निभा रहे हैं। हाल ही में सौरव गांगुली के बर्थडे पर फिल्म पहला पोस्टर रिलीज हुआ था। फिल्म के पहले फर्स्ट लुक पोस्टर को लेकर दर्शकों और क्रिकेट फैंस का गुस्सा देखने को मिला था।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।