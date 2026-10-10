नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुईं अनीत पड्डा, बोलीं- जिंदगीभर नहीं भूलूंगी आपके साथ बिताए पल

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके साथ काम कर चुके कलाकार और फिल्ममेकर लगातार उन्हें याद करते हुए अपनी भावनाएं साझा कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म 'शक्ति शालिनी' में नाना पाटेकर के साथ काम करने वाली अभिनेत्री अनीत पड्डा ने एक भावुक नोट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

अनीत पड्डा ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में इतने अनुभवी कलाकार के साथ काम करना उनके लिए किसी बड़ी सीख से कम नहीं था। नाना की सादगी, बेबाक व्यक्तित्व और अभिनय के प्रति समर्पण ने अनीत पर गहरी छाप छोड़ी, जिसे वह जीवनभर याद रखना चाहेंगी।

नाना पाटेकर से पहली मुलाकात में खामोश रह गई थीं अनीत पड्डा

अनीत पड्डा ने अपने नोट में नाना पाटेकर के साथ पहली मुलाकात को याद करते हुए बताया कि उस समय वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई थीं। उनके लिए यह अनुभव बेहद खास था, क्योंकि वह ऐसे कलाकार के सामने बैठी थीं, जो अपनी बात बेबाकी से रखने और अपने सिद्धांतों पर चलने के लिए जाने जाते थे।

अभिनेत्री के मुताबिक, नाना पाटेकर का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें समझने के लिए केवल उनकी बातें सुनना ही काफी नहीं था, बल्कि उनके व्यवहार और काम करने के तरीके को करीब से देखना भी अपने आप में एक अनुभव था। अनीत ने महसूस किया कि नाना उन लोगों में से थे, जो अपनी पहचान और विचारों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करते थे।

नाना पाटेकर की सादगी और अभिनय ने अनीत को किया प्रभावित

अनीत पड्डा ने अपने भावुक संदेश में नाना पाटेकर की जिंदगी जीने की शैली और सिनेमा के प्रति उनके नजरिए का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, नाना ने हमेशा अपने तरीके से जिंदगी जी और शोहरत के शोर से दूर सादगी को महत्व दिया। उनके लिए अभिनेता होने का मतलब केवल पर्दे पर दिखाई देना नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहना भी था।

अनीत ने बताया कि नाना को सुनना, उन्हें अभिनय करते देखना और उनके आसपास समय बिताना अपने आप में सीखने जैसा था। एक वरिष्ठ कलाकार के अनुभवों से रूबरू होना उनके लिए बेहद मूल्यवान रहा। यही वजह है कि नाना के साथ काम करने की यादें उनके दिल में हमेशा खास जगह बनाए रखेंगी।

अभिनेत्री ने इस बात के लिए भी आभार जताया कि उन्हें अपने करियर की शुरुआत में ही नाना पाटेकर जैसे अनुभवी कलाकार से मिलने और उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय इन पलों की अहमियत का अंदाजा शायद उतना नहीं था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि वे यादें कितनी अनमोल थीं।

'शक्ति शालिनी' में साथ काम करने की यादें रहेंगी अनमोल

अनीत पड्डा और नाना पाटेकर की मुलाकात सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने अभिनेत्री को एक ऐसे कलाकार को करीब से देखने का मौका दिया, जिनका अनुभव और काम के प्रति नजरिया उनके लिए प्रेरणादायक रहा। अनीत ने अपने नोट में इस बात को लेकर भी भावुकता जाहिर की कि नाना की आखिरी फिल्मों में से एक में उन्हें उनके साथ काम करने का अवसर मिला।

अभिनेत्री ने कहा कि इस एहसास को शब्दों में बयां करना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने नाना के साथ अपने जुड़ाव को जिंदगीभर संजोकर रखने वाली याद बताया और अपने संदेश का समापन उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए किया।

फिल्म 'शक्ति शालिनी' अनीत पड्डा के लिए इसलिए भी खास रहेगी, क्योंकि इसमें उन्हें नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिला। यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है और नाना के निधन के बाद उनके अंतिम ऑन-स्क्रीन कामों में शामिल होगी।

बता दें कि नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से हिंदी और मराठी सिनेमा ने एक अनुभवी कलाकार खो दिया। पुणे के पास डोंजे स्थित उनके फार्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपने लंबे करियर में नाना ने कई यादगार किरदार निभाए और अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई।