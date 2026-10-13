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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (12:37 IST)

Sunny Deol Suryaa: सनी देओल के नए अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, 'सूर्या' का खूंखार लुक देख झूम उठे फैंस

Sunny Deol Suryaa: सनी देओल के नए अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, 'सूर्या' का खूंखार लुक देख झूम उठे फैंस
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (12:37 IST)
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Sunny Deol Suryaa: सनी देओल के नए अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, 'सूर्या' का खूंखार लुक देख झूम उठे फैंस
बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने की तैयारी में हैं। उनकी अपकमिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' (Suryaa: Ant Se Aarambh Tak) का पहला मोशन पोस्टर और फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त माहौल बन गया है और तारा सिंह के फैंस नए इंटेंस अवतार को देखकर बेकाबू हो रहे हैं।
 

चेहरे पर जख्म और हाथ में सिगरेट: छा गया सनी पाजी का रॉ लुक

फिल्म के पहले लुक में सनी देओल बेहद डार्क, संजीदा और खूंखार नजर आ रहे हैं। उम्रदराज चेहरे पर झुर्रियां, तीखी आंखें और हाथ में सुलगती सिगरेट, पोस्टर का हर फ्रेम कहानी की गंभीरता बयां कर रहा है।
 
पोस्टर पर लिखी टैगलाइन "Torn between his past and present, he uncovers the truth" (अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझा, वह सच से पर्दा उठाता है) साफ इशारा करती है कि इस बार सनी देओल सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि दिमाग की नसें हिला देने वाले सस्पेंस के साथ लौट रहे हैं। फैंस लंबे समय बाद सनी को इस तरह के रॉ और ब्रूडिंग अवतार में देखकर सोशल मीडिया पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।
 

क्या है फिल्म की कहानी?

'सूर्या' एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की कहानी है, जो अनचाहे तरीके से एक पेचीदा क्राइम केस की जांच में खिंचता चला जाता है। इस जांच के दौरान उसका सामना अपने ही अतीत के खौफनाक राज और अपराध के जाल से होता है। कहानी में न्याय, नैतिक द्वंद्व और दफन सच के नतीजों को बेहद गहराई से उकेरा गया है।
 

ब्लॉकबस्टर मलयालम थ्रिलर 'जोसेफ' का हिंदी रीमेक

यह फिल्म साल 2018 की मशहूर और समीक्षकों द्वारा सराही गई मलयालम फिल्म 'जोसेफ' (Joseph) का आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है, जिसकी मूल कहानी शाही कबीर ने लिखी थी।
  • डायरेक्शन: मलयालम सिनेमा के जाने-माने निर्देशक एम. पद्मकुमार इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं।
  • स्टार कास्ट: फिल्म में सनी देओल के साथ रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल, जिशु सेनगुप्ता, टीनू आनंद, मनीष वाधवा, तनुश्री चक्रवर्ती, रोहित तिवारी और अनूप त्रिवेदी जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे।
  • प्रोडक्शन: फिल्म को कमल मुकुट प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण दीपक मुकुट, हेमंत मुकुट और लोकेश मुकुट ने 'एमएम मूवीज' के बैनर तले किया है। फिल्म का म्यूजिक 'ज़ी म्यूजिक कंपनी' के पास है।
 
'गदर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद फैंस सनी देओल को अलग-अलग जोनर में देखने के लिए बेताब हैं। 'सूर्या' के इस पहले टीजर-पोस्टर ने दर्शकों की उम्मीदों को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है।
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