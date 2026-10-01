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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (11:11 IST)

'श्रीराम को क्लिंट ईस्टवुड बना दिया', रामायण के एक्शन सीन्स पर मुकेश खन्ना ने जताई नाराजगी

Nitesh Tiwari Ramayana
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (11:13 IST)
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बॉलीवुड निर्देशक नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' अपनी घोषणा के समय से ही सुर्खियों में बनी हुई है। 4,000 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट और बहुचर्चित स्टार कास्ट के बावजूद, फिल्म के शुरुआती प्रोमोशन और कास्टिंग को लेकर दर्शकों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। 
 
अब 'शक्तिमान' और 'महाभारत' फेम वरिष्ठ अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी फिल्म के टीजर और श्री राम के चित्रण पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने नितेश तिवारी की 'रामायण' के दृश्यों पर असंतोष व्यक्त किया। 
 
उन्होंने कहा कि फिल्म में भगवान राम के स्वरूप को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक स्टंट-बेस्ड "धुरंधर" और एक्शन हीरो की तरह दिखाया गया है। मुकेश खन्ना ने फिल्म के एक खास दृश्य का जिक्र करते हुए कहा कि श्री राम का पेड़ पर चढ़कर तीर चलाना शास्त्रों और पारंपरिक रामायण की शैली से पूरी तरह परे है।
बॉलीवुड नाउ संग बात करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा, श्रीराम को धुरंधर बना दिया है। श्रीराम धुरंधर थे? भगवान का रूप हैं। अवतार हैं। लेकिन ‍फिल्म में जिस तरह से फाइट सीक्वेंस दिखाए हैं... जहां पर श्री राम पेड़ के ऊपर उड़कर तीर मार रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इतनी सारी रामायण मैंने पढ़ी हैं। रामलीला देखी हैं। आपने श्रीराम को सलमान खान, अमिताभ बच्चन या रजनीकांत बना दिया है। नहीं साहब, राम राम हैं—मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वे तो समुद्र के सामने भी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहते थे कि हट जाओ, मुझे आगे जाना है।"
 
'क्लिंट ईस्टवुड' वाले अंदाज पर उठाए सवाल
बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में पितामह भीष्म का यादगार किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने कहा कि यदि भगवान राम को हॉलीवुड एक्शन स्टार 'क्लिंट ईस्टवुड' की तरह दिखाया जाएगा, तो दर्शक इससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तर्क देते हुए कहा, अगर श्री राम इसी तरह अकेले युद्ध लड़ते, तो फिर उन्हें वानर सेना की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? राम की शक्ति उनके संयम, नैतिकता और दिव्य चरित्र में है, न कि केवल शारीरिक कलाबाज़ियों में।
 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को ले जाने के लिए भारी स्पेशल इफेक्ट्स और VFX के इस्तेमाल पर भी मुकेश खन्ना ने चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हॉलीवुड तकनीकों का इस्तेमाल करके फिल्म शायद विदेशी बाजारों में 'स्टार वॉर्स' जैसी फिल्मों की तरह कमाई कर ले, लेकिन भारत में इसे केवल आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों के नजरिए से ही देखा जाएगा।
 
बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस महाकाव्य फिल्म दो भागों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर (भवगान राम), साई पल्लवी (माता सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान), अरुण गोविल (राजा दशरथ) के किरदार में दिखेंगे। 'रामायण' का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा। 
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