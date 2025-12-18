गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
वरुण धवन ने बताया कैसे मुकेश छाबड़ा ने बनाई ‘बॉर्डर 2’ की दमदार टीम, कास्टिंग डायरेक्टर की जमकर तारीफ की

Border 2 film casting
कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। धुरंधर में शानदार कास्टिंग के बाद अब उन्होंने 'बॉर्डर 2' के लिए भी एक बेहद दमदार कलाकारों की टोली तैयार की है। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह सहित कई कलाकार एक साथ नज़र आएंगे। 
 
फिल्म के टीजर लॉन्च इवेंट के दौरान वरुण धवन ने मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग की खुलकर तारीफ की और कहा कि जिन फिल्मों में मुकेश छाबड़ा कलाकारों का चयन करते हैं, वे फिल्में हिट होना तय होती हैं।
 
वरुण धवन ने कहा, फिल्म में मोना सिंह भी हैं और वह सनी देओल सर के अपोज़िट एक अहम भूमिका निभा रही हैं। हमारे साथ डेब्यू कर रही मेधा राणा हैं, जो मेरे अपोज़िट नज़र आएंगी। अहान शेट्टी को अनन्या सिंह के साथ कास्ट किया गया है, जिन्हें हाल ही में द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था। 
 
उन्होंने कहा, सोनम बाजवा, जो एक बेहतरीन परफॉर्मर हैं, दिलजीत दोसांझ के साथ दिखाई देंगी। इसके अलावा फिल्म में कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्हें मुकेश छाबड़ा ने लॉन्च किया है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म के लिए बहुत ही शानदार कास्ट जुटाई है। फिल्म में कई नए कलाकार भी हैं। जिस फिल्म में वो लोगों को डालते हैं, वो फिल्म चलनी ही चलनी है।
 
धुरंधर में जबरदस्त कास्टिंग के लिए पहले ही सराहना बटोर चुके मुकेश छाबड़ा अब बॉर्डर 2 के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभिनेता के पीछे छिपे किरदार को पहचानने की उनकी खास नज़र उन्हें अलग बनाती है, जहां वे अभिनेता और किरदार के बीच की रेखा को बखूबी मिटा देते हैं। 
 
वहीं, बॉर्डर 2 का टीज़र देशभक्ति की भावना को जगाने के साथ-साथ दमदार कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी का भी वादा करता है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।
