जेम्स कैमरून ने जताई फिल्म 'वाराणसी' के सेट पर आने की इच्छा, एसएस राजामौली ने दिया यह जवाब

एसएस राजामौली की आने वाली मेगा एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' इस वक्त सबसे ज़्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में से एक है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। हाल ही में जब इसका पहला झलक रामोजी फिल्म सिटी में हुए भव्य ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में दिखाया गया।

इस इवेंट में 50 हजार से ज्यादा फैंस मौजूद थे। यह न सिर्फ भारतीय मनोरंजन जगत की सबसे बड़ी लाइव फैन गैदरिंग में से एक बनी, बल्कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म रिवील भी साबित हुई। फिल्म की झलक सामने आने के बाद इसके लिए उत्साह और भी बढ़ गया है।

दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में मशहूर फिल्ममेकर जेम्स कैमरून ने भी वाराणसी के सेट पर आने की इच्छा जताई है। उन्होंने खुद निर्देशक एसएस राजामौली से यह बात साझा की है, जिससे फिल्म को लेकर ग्लोबल लेवल पर बढ़ती दिलचस्पी साफ दिखाई दे रही है।

हाल ही में, सिनेमा के दो बड़े नाम जेम्स कैमरून और एसएस राजामौली ने 'अवतार: फायर एंड ऐश' की रिलीज़ से पहले एक वीडियो कॉल पर बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान जेम्स कैमरून ने राजामौली से वाराणसी के सेट पर आने की इच्छा जाहिर की।

जब जेम्स ने कहा, यह हमारे लिए खुशी की बात है और एक बार फिर धन्यवाद। मेरा मानना है कि फिल्म बनाने वालों के लिए आपस में बात करना ज़रूरी होता है ताकि हम यह समझ सकें कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कौन-सी तकनीक अपनाते हैं। मैं आपके सेट पर आना चाहता हूं। क्या कभी मुझे आपके सेट पर आकर आपको काम करते हुए देखने का मौका मिल सकता है?

एसएस राजामौली ने जवाब दिया, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, सर। आप कभी भी आ सकते हैं। सिर्फ मैं या मेरी टीम ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके आने से बेहद खुश होगी।

इसके बाद जेम्स ने कहा, मुझे इससे बेहतर कुछ और करने की इच्छा नहीं हो सकती। आप इस नई फिल्म वाराणसी की शूटिंग अभी कर रहे हैं, है ना? इस पर राजामौली ने जवाब दिया, जी हां, सर। लगभग एक साल से शूट चल रही है और अभी सात–आठ महीने और बाकी हैं। हम अभी शूट के बीच में हैं।

जेम्स ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो काफी समय है। जब आप कोई मज़ेदार सीन शूट कर रहे हों, तो मुझे बताइए। पता नहीं… शायद कोई टाइगर वाला सीन!

इसके अलावा, वाराणसी से पृथ्वीराज सुकुमारन का कुंभा के रूप में दमदार फर्स्ट लुक और प्रियंका चोपड़ा जोनस का मंदाकिनी के किरदार में शक्तिशाली अवतार पहले ही सामने आ चुका है। इन दोनों लुक्स ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और पूरे देश में फिल्म को लेकर उत्साह और बढ़ा दिया है। अब दर्शकों की बेचैनी अपने चरम पर है, क्योंकि यह भव्य और बड़े पैमाने की फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।