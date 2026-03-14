शनिवार, 14 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. tanushree dutta reveals dark side of bollywood exploitation claims
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 14 मार्च 2026 (12:14 IST)

तनुश्री दत्ता ने खोला इंडस्ट्री का काला सच, बताया नए कलाकारों को कैसे फंसाया जाता है

Tanushree Dutta
बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता भले ही अब फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय नहीं हो, लेकिन वह अपने बेबाक बयानों की वजह से तहलका मचा देती है। तनुश्री अक्सर फिल्म इंडस्ट्री पर भी निशाना साधती रहती हैं। तनुश्री ने हाल ही में ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे पर बात की।
 
मेरी सहेली पॉडकास्ट में तनुश्री दत्ता ने कहा कि कई नए कलाकारों को पहले तारीफ और वादों का लालच दिया जाता है, फिर उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में फंसा लिया जाता है। जिस तरह बचपन में माता-पिता हमें अजनबियों से चॉकलेट न लेने की सलाह देते हैं, उसी तरह इंडस्ट्री में भी 'डिजायर और एम्बिशन' की चॉकलेट खिलाकर युवाओं का शोषण किया जाता है।

तनुश्री के अनुसार, शोषण करने वाले लोग प्रतिभा को नहीं, बल्कि कलाकार की मजबूरी को पहचानते हैं। वे कहते हैं, 'आप तो हीरोइन बनोगे' या 'आप बहुत हैंडसम हो', और यही झूठी प्रशंसा नए लड़कों और लड़कियों के लिए जाल बन जाती है। पहले चढ़ते हैं, फिर बोलते हैं इनसे मिल लो, वहां मिल लो। आपकों बहुत संयम में रहना पड़ता है। 
 
तनुश्री का कहना है कि इंडस्ट्री केवल 'सक्सेस स्टोरीज' दिखाती है। लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जो शोषण के बाद टूटकर वापस लौट जाते हैं या गलत धंधों (वेश्यावृत्ति) में धकेल दिए जाते हैं? अगर उनके बोलने से चार जिंदगियां भी बचती हैं, तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा।
 
तनुश्री दत्ता और पुराने विवाद
तनुश्री दत्ता केवल आज ही मुखर नहीं हैं, बल्कि वे बॉलीवुड में सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का अरोप लगातार सनसनी मचा दी थी। इसके बाद भारत में मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। 
 
तनुश्री ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पर भी आरोप लगाया था कि फिल्म 'चॉकलेट' (2005) के सेट पर उन्होंने उन्हें कपड़े उतारकर डांस करने के लिए कहा था, जबकि वह शॉट उनका था भी नहीं। एक्ट्रेस ने 2023 में दावा किया था कि 'बॉलीवुड माफिया' उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अपनी कार के ब्रेक फेल होने और खाने में जहर मिलाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी ने मचाया तहलका, 'भूत बंगला' के टीजर ने यूट्यूब पर पार किए 55 मिलियन व्यूज

अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी ने मचाया तहलका, 'भूत बंगला' के टीजर ने यूट्यूब पर पार किए 55 मिलियन व्यूज'भूत बंगला' के बहुप्रतीक्षित टीजर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और यह हाल के समय के सबसे पसंदीदा टीज़र्स में से एक बन गया है। बॉलीवुड की आइकोनिक डायरेक्टर-एक्टर जोड़ी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के 14 साल बाद हुए इस भव्य रीयूनियन ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया है और फिल्म की डरावनी व मजेदार दुनिया के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।

एकता कपूर ने शुरू की ‘हुनर’ टैलेंट कंपनी, कलाकारों को मिलेगा नया मंच

एकता कपूर ने शुरू की ‘हुनर’ टैलेंट कंपनी, कलाकारों को मिलेगा नया मंचएकता कपूर के नेतृत्व वाले बालाजी टेलीफिल्म्स ने 'हुनर' को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक नई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कलाकारों को निखारने और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहानी कहने व परफॉर्म करने के कल्चर को मजबूत करने के लिए समर्पित है। ​'हुनर' का मकसद बॉलीवुड और भारतीय टेलीविजन के मशहूर एक्टर्स और क्रिएटर्स को एक साथ लाना है।

Oscars 2026: जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं अवॉर्ड शो

Oscars 2026: जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं अवॉर्ड शोसबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक ऑस्कर अवॉर्ड का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 98वे अकादमी पुरस्कारों का ऐलान 15 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा। इस समारोह में साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।

लीजा रे ने दुबई से शेयर की दर्दभरी कविता, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जताई चिंता

लीजा रे ने दुबई से शेयर की दर्दभरी कविता, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच जताई चिंतामिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस युद्ध के बीच कई भारतीय भी दुबई में फंस गए हैं। हर तरफ धमाकों और सायरन का शोर सुनाई दे रहा है। एक्ट्रेस लीजा रे भी इन हालातों के बीच दुंबई में अपने घर में हैं। लीजा रे दुबई में अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं।

आमिर खान यूं ही नहीं कहलाते मिस्टर परफेक्शनिस्ट, शराबी का रोल निभाने के लिए असल में पी थी शराब

आमिर खान यूं ही नहीं कहलाते मिस्टर परफेक्शनिस्ट, शराबी का रोल निभाने के लिए असल में पी थी शराबबॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान 61 साल के हो गए हैं। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई मे हुआ। उनके पिता ताहिर हुसैन और चाचा नासिर हुसैन जाने माने फिल्म निर्माता थे। घर में फिल्मी माहौल के कारण आमिर खान की रूचि भी फिल्मों में हो गई और वह अभिनेता बनना का सपना देखने लगे।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com