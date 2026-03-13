शुक्रवार, 13 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. battleground season 2 shikhar dhawan amazon mx player
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (16:07 IST)

शिखर धवन के साथ लौट रहा Battleground Season 2, इस दिन Amazon MX Player पर होगा प्रीमियर

Battleground Season 2
भारत में फिटनेस आधारित रियलिटी शो की दुनिया में हलचल मचाने वाले शो 'बैटलग्राउंड' का दूसरा सीजन जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाला है। पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद Rusk Media ने आधिकारिक तौर पर 'Battleground Season 2' का ऐलान कर दिया है। 
 
यह हाई-इंटेंसिटी फिटनेस रियलिटी शो अप्रैल 2026 से भारत के लोकप्रिय फ्री प्रीमियम वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Amazon MX Player पर स्ट्रीम किया जाएगा। मेकर्स का कहना है कि इस बार शो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होगा, जिससे फिटनेस और रियलिटी एंटरटेनमेंट का स्तर और ऊंचा उठेगा।
 

पहले सीजन ने बनाया था बड़ा रिकॉर्ड

Battleground का पहला सीजन लॉन्च होते ही चर्चा का विषय बन गया था। यह शो एक अनोखे फिटनेस रियलिटी फॉर्मेट पर आधारित था, जिसमें फिटनेस प्रेमियों और उभरते एथलीट्स को कठिन शारीरिक चुनौतियों और रणनीतिक टास्क के जरिए अपनी ताकत और मानसिक क्षमता साबित करनी होती थी। पहले सीजन में 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और उन्हें 28 दिनों तक चलने वाली कड़ी प्रतियोगिता से गुजरना पड़ा था।
 
प्रतियोगियों को चार अलग-अलग टीमों में बांटा गया था और उन्हें फिटनेस और लाइफस्टाइल के जाने-माने मेंटर्स से ट्रेनिंग मिली थी। शो में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन सुपर मेंटर की भूमिका में नजर आए थे, जिससे शो को और ज्यादा लोकप्रियता मिली।
 

दर्शकों और ब्रांड्स से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

पहले सीजन को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और यह प्लेटफॉर्म के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में शामिल हो गया। डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इस शो को काफी सराहना मिली। IWMBuzz Digital Awards 2025 में इसे “Most Popular Non-Fiction Show” का पुरस्कार भी मिला।
 
इसके अलावा कई बड़े ब्रांड्स ने भी इस शो के साथ साझेदारी की। इनमें Honda BigWing, Charged, American Pistachio Growers, BigMuscles Nutrition, RiteBite Max Protein, PLIX और Sparsh CCTV जैसे ब्रांड शामिल रहे। इससे यह साफ हुआ कि Battleground सिर्फ एक शो नहीं बल्कि युवा और फिटनेस ऑडियंस तक पहुंचने का एक मजबूत ब्रांड प्लेटफॉर्म बन चुका है।
 

Season 2 में और बढ़ेगा रोमांच

अब दूसरे सीजन में मेकर्स ने प्रतियोगिता को और भी ज्यादा कठिन और रोमांचक बनाने की तैयारी की है। नए सीजन में और ज्यादा फिजिकल चैलेंज, मजबूत प्रतियोगिता और मेंटर्स की गहरी भागीदारी देखने को मिलेगी। शो का मूल उद्देश्य वही रहेगा—भारत के अगले फिटनेस आइकन्स को खोज निकालना और उन्हें एक बड़ा मंच देना।
 
Rusk Media के सीईओ और को-फाउंडर मयंक यादव के अनुसार Battleground को हमेशा एक साधारण शो से ज्यादा के रूप में सोचा गया था। उनका कहना है कि पहले सीजन ने यह साबित कर दिया कि भारत में प्रेरणादायक और प्रतिस्पर्धी फिटनेस कंटेंट के लिए दर्शकों की जबरदस्त मांग है। उन्होंने कहा कि दूसरे सीजन में शो को और ज्यादा बड़े स्तर पर पेश किया जाएगा।
 
वहीं Rusk Ads के प्रमुख राहुल अरोड़ा ने कहा कि Battleground सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ब्रांड्स के लिए भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले सीजन में विज्ञापनदाताओं से शानदार प्रतिक्रिया मिली और अब दूसरे सीजन में और ज्यादा ब्रांड्स को इस इकोसिस्टम से जोड़ने की योजना है।
 

अप्रैल 2026 में होगी धमाकेदार वापसी

मजबूत फैन बेस, सफल पहला सीजन और बड़ा प्रोडक्शन स्केल—इन सबके साथ Battleground Season 2 अप्रैल 2026 में Amazon MX Player पर प्रीमियर होने के लिए तैयार है। मेकर्स का कहना है कि इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन होगा और भारत के नए फिटनेस स्टार्स उभरकर सामने आएंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की तिकड़ी मचाएगी धमाल, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

शिखर धवन के साथ लौट रहा Battleground Season 2, इस दिन Amazon MX Player पर होगा प्रीमियर

शिखर धवन के साथ लौट रहा Battleground Season 2, इस दिन Amazon MX Player पर होगा प्रीमियरभारत में फिटनेस आधारित रियलिटी शो की दुनिया में हलचल मचाने वाले शो 'बैटलग्राउंड' का दूसरा सीजन जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाला है। पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद Rusk Media ने आधिकारिक तौर पर 'Battleground Season 2' का ऐलान कर दिया है। यह हाई-इंटेंसिटी फिटनेस रियलिटी शो अप्रैल 2026 से भारत के लोकप्रिय फ्री प्रीमियम वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Amazon MX Player पर स्ट्रीम किया जाएगा।

सोहेल कथूरिया से तलाक के बाद हंसिका मोटवानी का पहला पोस्ट, लिखी यह बात

सोहेल कथूरिया से तलाक के बाद हंसिका मोटवानी का पहला पोस्ट, लिखी यह बातएक्ट्रेस हंसिका मोटवानी शादी के 4 साल बाद अपने पति सोहेल कथूरिया से तलाक ले चुकी हैं। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया। हंसिका ने अपनी बेस्टफ्रेंड के एक्स हसबैंड संग शादी रचाई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों को अहसास हुआ कि उनके स्वभाव, विचारों और जीवनशैली में काफी अंतर है। तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने पहला पोस्ट शेयर किया है।

पर्पल बिकिनी में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड अंदाज, समंदर किनारे सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

पर्पल बिकिनी में अवनीत कौर का सुपर बोल्ड अंदाज, समंदर किनारे सिजलिंग अंदाज में दिए पोजअवनीत कौर टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इस बार अवनीत ने पर्पल स्ट्रैपलेस बिकिनी टॉप और एनिमल प्रिंट सारोंग में समंदर किनारे से अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, बेटी के साथ सुरक्षित लौटीं भारत, सुनाई आपबीती

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, बेटी के साथ सुरक्षित लौटीं भारत, सुनाई आपबीतीमिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस युद्ध के बीच कई भारतीय भी दुबई में फंस गए हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता भी अपनी 14 साल की बेटी सायरा के साथ यूएई में फंस गई थीं। लारा दत्ता सुरक्षित रूप से भारत लौट आई हैं।

प्रकाश झा ने कंफर्म किया 'राजनीति' का सीक्वल, महाभारत से होगा कनेक्शन

प्रकाश झा ने कंफर्म किया 'राजनीति' का सीक्वल, महाभारत से होगा कनेक्शनसाल 2010 में आई प्रकाश झा की फिल्म 'राजनीति' बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल थ्रिलर मानी जाती है। करीब 16 साल बाद, इस फिल्म के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। निर्देशक प्रकाश झा ने कन्फर्म किया है कि वह इस पॉलिटिकल थ्रिलर के सीक्वल पर काम कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com