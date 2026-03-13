शुक्रवार, 13 मार्च 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 13 मार्च 2026 (13:42 IST)

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता, बेटी के साथ सुरक्षित लौटीं भारत, सुनाई आपबीती

Lara Dutta
मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस युद्ध के बीच कई भारतीय भी दुबई में फंस गए हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता भी अपनी 14 साल की बेटी सायरा के साथ यूएई में फंस गई थीं। 
 
लारा दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके दुंबई के हालात भी दिखाए थे। अब राहत की खबर यह है कि लारा दत्ता सुरक्षित रूप से भारत लौट आई हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि वह किस तरह भारत वापस आने में कामयाब रहीं। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि वह दुबई क्यों गई थीं। 
हिंदुस्तान टाइम्स संग बात करते हुए लारा दत्ता ने बताया कि वह अपनी बेटी सायरा की टेनिस कोचिंग के लिए दुबई गई थीं। जब युद्ध छिड़ा, तब वो और सायरा अकेले थे, जबकि उनके पति महेश भूपति काम के सिलसिले में लंदन गए ते। अचानक बिगड़े हालातों ने उनकी इस प्रोफेशनल यात्रा को एक खौफनाक अनुभव में बदल दिया।
 
लारा दत्ता ने बताया कि वह और उनकी बेटी जेबेल अली पोर्ट के करीब रुके हुए थे। सैन्य दृष्टि से यह इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। लारा के मुताबिक, आसपास के इलाकों में बमबारी और मिसाइल हमलों की खबरें लगातार आ रही थीं, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। आसमान में गूंजते लड़ाकू विमानों और सायरन की आवाजों ने सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी थी।
 
दुबई के मुख्य हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ और अनिश्चितता को देखते हुए लारा ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने दुबई के बजाय फुजैराह से भारत की फ्लाइट पकड़ने का निर्णय लिया। यह सफर आसान नहीं था। लारा को अपनी बेटी के साथ कार से करीब दो घंटे का सफर तय करना पड़ा।
 
तनाव की बात यह थी कि ठीक एक दिन पहले ही फुजैराह एयरपोर्ट और पास की एक तेल रिफाइनरी पर हमले की खबरें आई थीं। ऐसे में सड़क मार्ग से वहां पहुंचना और फ्लाइट का इंतजार करना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। लारा ने बताया कि वह पूरे रास्ते सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही थीं।
 
खतरनाक माहौल के बावजूद, लारा दत्ता ने यूएई सरकार और वहां के प्रशासन की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि संकट की इस घड़ी में भी प्रशासन बेहद सक्रिय था। नागरिकों और पर्यटकों को लगातार मोबाइल पर अलर्ट भेजे जा रहे थे और घरों के अंदर रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल इतने मजबूत थे कि लोगों को घबराने के बजाय सतर्क रहने में मदद मिली।
प्रकाश झा ने कंफर्म किया 'राजनीति' का सीक्वल, महाभारत से होगा कनेक्शनसाल 2010 में आई प्रकाश झा की फिल्म 'राजनीति' बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल थ्रिलर मानी जाती है। करीब 16 साल बाद, इस फिल्म के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। निर्देशक प्रकाश झा ने कन्फर्म किया है कि वह इस पॉलिटिकल थ्रिलर के सीक्वल पर काम कर रहे हैं।

ओटीटी सीरीज 'कप्तान' का पहला पोस्टर रिलीज, पुलिस अफसर के किरदार में दिखे साकिब सलीमAmazon MX Player ने अपनी ओरिजिनल सीरीज ‘कप्तान’ का पहला पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य भूमिका में साकिब सलीम नजर आ रहे हैं। सीरीज़ में साकिब समरदीप सिंह नाम के एक समर्पित पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं, जो बदले की आग और एक ईमानदार अफसर होने की जिम्मेदारी के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है।

क्या 66 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हैं नीना गुप्ता? एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाबबॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा नीना गुप्ता अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में वे हैदराबाद में साउथ सुपरस्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुईं। लेकिन इस पार्टी के बाद उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छेड़ दी। यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि नीना गुप्ता 66 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हैं।

मोनालिसा को पसंद आया साउथ इंडिया, फरमान खान संग शादी के बाद केरल में बसाएंगी नया आशियाना!प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बनीं मोनालिसा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मोनालिसा ने परिवार के खिलाफ जाकर अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान संग शादी रचाकर सभी को चौंका दिया है।

क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनने का था सपना, लेकिन किस्मत ने बना दिया बॉलीवुड एक्ट्रेस, गीता बसरा की अनसुनी कहानीबॉलीवुड की गलियों में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से हलचल मचाने वाली अभिनेत्री गीता बसरा आज 13 मार्च को अपना जन्मदिन मना रही हैं। 1984 में इंग्लैंड के एक पंजाबी परिवार में जन्मीं गीता की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आज वह भले ही फिल्मों से दूर अपनी शादीशुदा जिंदगी का लुत्फ उठा रही हों, लेकिन उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है।

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
