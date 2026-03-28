शनिवार, 28 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sanjay dutt film aakhri sawaal teaser release date 2 april 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 28 मार्च 2026 (11:15 IST)

हनुमान जन्मोत्सव पर रिलीज होगा संजय की फिल्म 'आखरी सवाल' का दमदार टीजर

Sanjay Dutt Aakhri Sawaal
निखिल नंदा और संजय दत्त द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'आखरी सवाल' को निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स और नीम ट्री एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। इस फिल्म में संजय दत्त, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे।
 
फिल्म का डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। हाल ही में संजय दत्त की फिल्म 'आखरी सवाल' के मेकर्स ने एक बहुत ही दिलचस्प पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट, 15 मई 2026, का ऐलान किया था। 
 
फिल्म को लेकर चर्चा पहले से ही काफी तेज है, और अब मेकर्स इसके टीज़र के साथ इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। राम नवमी के मौके पर टीज़र की रिलीज़ डेट बताते हुए उन्होंने खुलासा किया कि इसे हनुमान जन्मोत्सव यानी 2 अप्रैल को सुबह 11:11 बजे पेश किया जाएगा।
 
​फर्स्ट-लुक पोस्टर को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद, मेकर्स अब 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सुबह 11:11 बजे टीज़र के साथ दर्शकों को सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। इस खास दिन को चुनते हुए, मेकर्स ने टीज़र की तारीख के साथ ही सभी को राम नवमी की बहुत-बहुत बधाई भी दी। 
 
उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, शुभ राम नवमी
, हमारे पहले लुक पोस्टर को मिले प्यार और सराहना के बाद, हमने अपने पहले टीज़र का अनावरण करने के लिए हनुमान जी जन्मोत्सव के पवित्र अवसर को चुना है। यह हमारी भक्ति का प्रतीक है और पूजनीय चिरंजीवी — शाश्वत (हनुमान जी) का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। 'आखरी सवाल' का टीज़र 2 अप्रैल को सुबह 11:11 बजे जारी किया जाएगा। 
 
इसके अलावा, 'आखरी सवाल' दर्शकों के सामने भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल के सफर की सच्ची कहानी पेश करने के लिए तैयार है, जिसकी स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। दर्शकों को एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात देखने को मिलेगी जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया—यह फिल्म इतिहास की उन किताबों से कहीं आगे जाकर सच दिखाएगी जो अब तक हमसे दूर रहे हैं। 
 
यह फिल्म देश के लिए निस्वार्थ सेवा की सोच पर रोशनी डालती है और उन सच्चाइयों को सामने लाने का वादा करती है जो अब तक अनसुनी और अनदेखी रही हैं। ​'आखरी सवाल' का डायरेक्शन नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने किया है। यह फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' में खालिद सिद्दीकी की एंट्री, निभाएंगे यह किरदार

डेलनाज ईरानी 'स्वाद और सितारे 2' लौट रहा है नए अंदाज़ में, हर एपिसोड में होंगे 2 मेहमान

डेलनाज ईरानी 'स्वाद और सितारे 2' लौट रहा है नए अंदाज़ में, हर एपिसोड में होंगे 2 मेहमानपहले सीज़न की सफलता के बाद, डेलनाज ईरानी 'स्वाद और सितारे' के दूसरे सीजन के साथ वापस आ गई हैं। यह डेलनाज के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम होगा, और उन्होंने बताया कि हर एपिसोड में दो मेहमान होंगे, और खाने के प्रति उनके प्यार के अलावा, यह उनके आपसी तालमेल और दोस्ती पर भी फ़ोकस करेगा।

51 साल की उम्र में भी कुंआरे हैं अक्षय खन्ना, एक्टर का ‘चॉकलेट बॉय’ से ‘खतरनाक विलेन’ बनने तक का शानदार सफर

51 साल की उम्र में भी कुंआरे हैं अक्षय खन्ना, एक्टर का ‘चॉकलेट बॉय’ से ‘खतरनाक विलेन’ बनने तक का शानदार सफरबॉलीवुड में 'चॉकलेट बॉय' से लेकर 'खतरनाक विलेन' तक का सफर तय करने वाले अक्षय खन्ना आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। दिग्गज अभिनेता स्वर्गीय विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद, अक्षय ने कभी भी नेपोटिज्म का सहारा नहीं लिया। उनकी एक्टिंग में वो ठहराव है, जो आज के शोर-शराबे वाले सिनेमा में कम ही देखने को मिलता है।

'रामायण' की महिमा दुनिया तक पहुंचा रहे अल्लू अर्जुन, जापानी में गीक पिक्चर्स के CEO को दी खास पेंटिंग

'रामायण' की महिमा दुनिया तक पहुंचा रहे अल्लू अर्जुन, जापानी में गीक पिक्चर्स के CEO को दी खास पेंटिंगआइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने एक खास मुलाकात के दौरान जापान की गीक पिक्चर्स के सीईओ टोमात्सु कोसानो को पारंपरिक 'सीता राम कल्याणम' पेंटिंग गिफ्ट की। यह उनका तरीका था भारतीय संस्कृति और परंपराओं के लिए अपने सम्मान और जुड़ाव को दिखाने का।

'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' में खालिद सिद्दीकी की एंट्री, निभाएंगे यह किरदार

'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' में खालिद सिद्दीकी की एंट्री, निभाएंगे यह किरदारस्टार प्लस के शो ‘मिस्टर एंड मिसेज परशुराम’ में नील भट्ट शिवप्रसाद और परशुराम के चुनौतीपूर्ण डबल रोल में नजर आ रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी शालिनी का किरदार शांभवी सिंह निभा रही हैं, जो अपने पति की स्पाई वाली छुपी जिंदगी से अनजान है। खालिद सिद्दीकी करण कुलकर्णी के रूप में शो में एंट्री कर रहे हैं, जो कहानी में हलचल मचाने वाला खतरनाक एंटागोनिस्ट है।

हनुमान जन्मोत्सव पर रिलीज होगा संजय की फिल्म 'आखरी सवाल' का दमदार टीजर

हनुमान जन्मोत्सव पर रिलीज होगा संजय की फिल्म 'आखरी सवाल' का दमदार टीजरनिखिल नंदा और संजय दत्त द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'आखरी सवाल' को निखिल नंदा मोशन पिक्चर्स और नीम ट्री एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है। इस फिल्म में संजय दत्त, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com