3-4 साल तक क्यों काम से दूर रहीं रश्मि देसाई? एक्ट्रेस ने बताई असली वजह

टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री रश्मि देसाई एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। स्टार प्लस के शो ‘सयोनी’ से फिक्शन टेलीविजन पर वापसी करने वाली रश्मि ने अपने करियर के मुश्किल दौर, काम से दूरी बनाने के फैसले और इंडस्ट्री में महिलाओं को लेकर बनी सोच पर खुलकर बात की है।

अभिनेत्री के मुताबिक, उन्हें एक समय पर यह तक सुनना पड़ा कि उनका करियर खत्म हो चुका है। इसके बावजूद उन्होंने अपने हुनर पर भरोसा बनाए रखा और अपनी शर्तों पर काम करने का फैसला किया। रश्मि देसाई ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह बीच में करीब तीन से चार साल तक नियमित रूप से काम नहीं कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स किए, जिनमें एक गुजराती फिल्म और जी5 की फिल्म ‘हिसाब बराबर’ शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने इस अवधि में टेलीविजन के कई ऑफर मिलने की बात भी स्वीकार की।

रश्‍मि के मुताबिक, उन्हें हर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ाव महसूस होना जरूरी लगता है। जब कहानियां या किरदार उन्हें अपने मुताबिक नहीं लगे, तो उन्होंने काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं की। वह चाहती थीं कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें, जिस पर उन्हें खुद भरोसा हो और जिसे वह दर्शकों के सामने पूरे विश्वास के साथ पेश कर सकें।

खुद पर काम करना चाहती थीं अभिनेत्री

रश्मि ने बताया कि लंबे समय तक टीवी शो में काम करने के बाद उन्हें अपने अभिनय के कुछ पुराने तरीकों और आदतों पर दोबारा विचार करने की जरूरत महसूस हुई। उनके अनुसार, डेली सोप में काम करना एक लंबी प्रतिबद्धता है, जिसमें कलाकार लंबे समय तक एक ही किरदार के साथ जुड़ा रहता है।

इसी वजह से उन्होंने कुछ समय अपने लिए निकालने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने वर्कशॉप में हिस्सा लिया और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। रश्मि का मानना था कि जब तक वह किसी कहानी और किरदार से खुद जुड़ाव महसूस नहीं करेंगी, तब तक दर्शकों को भी उससे जोड़ पाना मुश्किल होगा। उनके लिए यह ब्रेक सिर्फ काम से दूरी नहीं, बल्कि खुद को नए नजरिए से समझने का मौका भी था।

'मेरा करियर खत्म हो गया', रश्मि को सुनने पड़े ताने

रश्मि देसाई ने अपने इंटरव्यू में इस बात पर भी नाराजगी जताई कि इंडस्ट्री में उन्हें कई बार एक टीवी अभिनेत्री तक सीमित करके देखा गया। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें ओवरएक्सपोज्ड चेहरा कहा, जबकि कुछ ने उनके करियर के खत्म होने तक की बात कही।

अभिनेत्री का मानना है कि किसी कलाकार की प्रतिभा को केवल उसके पुराने काम, लोकप्रियता या स्क्रीन पर दिखाई देने के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। एक कलाकार के पास अपनी क्षमता साबित करने के लिए कई तरह की भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए उसे सही अवसर और मंच मिलना भी जरूरी है।

रश्मि ने अपने अभिनय पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह अभी बहुत कुछ हासिल करना चाहती हैं। उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि उन्हें ऐसे किरदार मिलें, जिनके जरिए वह अपनी प्रतिभा को खुलकर सामने ला सकें।

महिला कलाकारों को सिर्फ ग्लैमर से आंकने पर उठाए सवाल

रश्मि देसाई ने मनोरंजन जगत में महिलाओं की छवि को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स में महिला कलाकारों को केवल खूबसूरती, ग्लैमर और आकर्षक अंदाज तक सीमित कर दिया जाता है। जबकि एक अभिनेत्री की पहचान उसके अभिनय, मेहनत और किरदार को जीवंत बनाने की क्षमता से होनी चाहिए।

रश्मि के मुताबिक, महिलाओं को लंबे समय से एक तय दायरे में रखकर देखा जाता रहा है। इस सोच में बदलाव आना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि जब कोई महिला लगातार मेहनत करती है और अपने काम के प्रति जुनूनी रहती है, तो उसे उसके योगदान के लिए पहचान मिलनी चाहिए।

‘सयोनी’ से टीवी पर लौटीं रश्मि देसाई

रश्मि देसाई इन दिनों स्टार प्लस के शो ‘सयोनी’ में नजर आ रही हैं। इस शो का प्रीमियर 23 सितंबर 2026 को हुआ था। अभिनेत्री के साथ इसमें अजय चौधरी, जाह्नवी सोनी और गौतम विग भी अहम भूमिकाओं में हैं। रवि दुबे और सरगुन मेहता के प्रोडक्शन हाउस ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट के बैनर तले बने इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा को मलयालम सीरियल ‘मझा थोरुम मुन्नपे’ का आधिकारिक हिंदी रीमेक बताया गया है।