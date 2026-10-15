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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (15:29 IST)

करीना कपूर के रॉयल रेड लुक ने मचाई सनसनी, बांधनी सूट में बेबो का दिलकश अंदाज वायरल

Kareena Kapoor Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (15:33 IST)
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बॉलीवुड की फैशन आइकॉन करीना कपूर खान हमेशा अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में करीना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ नई और बेहद दिलकश तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा दी है। 
 
ट्रेडिशनल परिधान में भी अपने हुस्न और ग्लैमर का तड़का कैसे लगाया जाता है, यह करीना कपूर से बेहतर कोई नहीं जानता। लाल रंग के एथनिक सूट में करीना का यह रॉयल और बोल्ड अंदाज़ फैंस को दीवाना बना रहा है।   
 
तस्वीरों में करीना कपूर बेहद खूबसूरत लाल रंग के बांधनी प्रिंटेड सूट सेट में नज़र आ रही हैं। यह आउटफिट मशहूर फैशन डिज़ाइनर अर्पिता मेहता के कलेक्शन से है।
 
करीना का लॉन्ग कुर्ता पारंपरिक बांधनी पैटर्न से सजा हुआ है, जिसके नेकलाइन पर गोटा पत्ती और बारीक मिरर वर्क का खूबसूरत काम किया गया है। फुल-स्लीव्स के बॉर्डर और कलाई पर भी हैवी ज़री और शीशे का वर्क बेहद शानदार लग रहा है।   
 
आउटफिट के साथ करीना ने मैचिंग का जॉर्जेट बांधनी दुपट्टा कैरी किया है। दुपट्टे के किनारों पर की गई गोटा-पत्ती और लटकन वाली बॉर्डर वर्क इस एथनिक लुक को और भी ज़्यादा रीगल और हैवी एथनिक वाइब दे रही है।   
तस्वीरों की सबसे बड़ी खासियत करीना कपूर के पोज़ देने का अंदाज़ है। कैमरे के सामने अपने फ्लॉलेस साइड प्रोफाइल को फ्लॉन्ट करते हुए बेबो ने एक से बढ़कर एक सिड्यूसिंग और इंटेंस पोज दिए हैं।   
 
करीना ने अपने इस एथनिक ग्लैमरस लुक को पूरा करने के लिए मिनिमल लेकिन इम्पैक्टफुल मेकअप का चुनाव किया है। गालों पर सटल ब्लश, न्यूड लिपस्टिक और माथे पर लगी एक छोटी सी लाल बिंदी उनके पूरे लुक की यूएसपी बनी हुई है।   
 
हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने अपने बालों को साइड-पार्टिंग के साथ खुला रखा है। हल्की सॉफ्ट वेव्स के साथ एक कंधे पर बिखरे हुए ये बाल उनके चेहरे के फीचर्स को बेहतरीन तरीके से हाइलाइट कर रहे हैं।   
 
ज्वेलरी को मिनिमल रखते हुए करीना ने सिर्फ कुंदन और स्टोन वर्क वाले हैंगिंग डैंगलर इयररिंग्स पहने हैं और हाथों में मेटैलिक नेल पेंट लगाई है। पैरों में उन्होंने गोल्डन स्ट्रैपी हील्स पेयर की हैं।   
 
करीना कपूर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। फैंस कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट और फायर वाले इमोजी की बरसात कर रहे हैं और उनके इस 'रॉयल रेड' अवतार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
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