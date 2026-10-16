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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (11:19 IST)

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की रोमांटिक फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान, अनुराग बासु करेंगे निर्देशन

Kartik Aaryan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (11:21 IST)
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बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक्ट्रेस श्रीलीला जल्द ही एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आने वाले हैं। फिल्म प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज़ ने इस बहुप्रतीक्षित अनटाइटल्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म की आधिकारिक रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। 
 
यह फिल्म 30 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्देशन की कमान दिग्गज फिल्ममेकर अनुराग बासु संभाल रहे हैं, जबकि इसका निर्माण टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का पहला फर्स्ट-लुक पोस्टर/विजुअल शेयर करते हुए प्रशंसकों को यह बड़ी खुशखबरी दी है।
 
चाय के बागानों के बीच दिखी दिलकश केमिस्ट्री
आधिकारिक घोषणा के साथ शेयर किए गए नए विजुअल ने रिलीज से बहुत पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। इस तस्वीर में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला एक बेहद खूबसूरत और सुरम्य पर्वतीय परिदृश्य में चाय के हरे-भरे बागानों के बीच एक-दूसरे के करीब बैठे नजर आ रहे हैं।
 
कार्तिक आर्यन का एक बिल्कुल नया और गंभीर अवतार देखने को मिल रहा है। वे घनी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं और उन्होंने रेड-एंड-व्हाइट पैटर्न वाला स्वेटर और हल्के रंग की ट्राउजर पहनी हुई है। वहीं, साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला पीच रंग के खूबसूरत पारंपरिक परिधान में बेहद आकर्षक लग रही हैं। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पहली नज़र में ही काफी सहज और प्रभावशाली दिखाई दे रही है।
टी-सीरीज़ ने साझा किया खास संदेश
फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए टी-सीरीज़ ने सोशल मीडिया पर एक भावुक कैप्शन लिखा, "एक नई कहानी, जो आपके दिल में बस जाएगी, बड़े पर्दे पर सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार है।"
 
इस पोस्ट के ज़रिए मेकर्स ने फिल्म के मुख्य कलाकारों, निर्देशक अनुराग बासु और निर्माता भूषण कुमार के नामों की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। हालांकि, फिल्म का शीर्षक क्या होगा, इसे मेकर्स ने अभी गुप्त रखा है। बिना नाम के ही इस पहली झलक ने सिनेमा प्रेमियों के बीच भारी उत्सुकता जगा दी है।
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