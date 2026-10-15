  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. ranbir kapoor ramayana movie runtime 195 minutes pg 13 rating release date
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 15 October 2026 (16:55 IST)

विदेश में रणबीर कपूर की 'रामायण' को मिली PG-13 रेटिंग, युद्ध और एक्शन सीन देखकर उड़ जाएंगे होश!

Ramayana movie runtime
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (16:59 IST)
google-news
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह है। यह फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में है। बेंगलुरु में इसके इंटरनेशनल ट्रेलर के भव्य अनावरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। 
 
इसी बीच फिल्म के रनटाइम और अमेरिका में मिली एज-रेटिंग की खबरें इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। मोशन पिक्चर एसोसिएशन (MPA) ने फिल्म को PG-13 रेटिंग दी है। इसका सीधा मतलब है कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह फिल्म देखने हेतु गार्जियन या पैरेंटल गाइडेंस की सलाह दी गई है। भारतीय सेंसर बोर्ड के लिहाज से यह U/A रेटिंग के समकक्ष मानी जाती है।
 
MPA की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फिल्म को PG-13 सर्टिफिकेट दिए जाने की मुख्य वजह इसमें दिखाए जाने वाले तीव्र एक्शन सीन्स, युद्ध के हिंसक दृश्य और खून-खराबे की आंशिक झलकियां हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि नितेश तिवारी इस पौराणिक गाथा को बच्चों वाली कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर और यथार्थवादी ग्लोबल वॉर-एपिक के रूप में पेश करने जा रहे हैं।
 
कितना लंबा होगा रनटाइम
फिल्म के रनटाइम को लेकर भी फैंस के बीच भारी उत्सुकता है। IMAX की ऑफिशियल लिस्टिंग के अनुसार, फिल्म का कुल रनटाइम 3 घंटे 15 मिनट (195 मिनट) बताया जा रहा है। अगर यह समय फाइनल रहता है, तो 'एनिमल' (3 घंटे 21 मिनट) के बाद यह रणबीर कपूर के करियर की दूसरी सबसे लंबी फिल्म बन जाएगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी दर्शकों के लिए अंग्रेजी भाषा का कट थोड़ा छोटा रखा जा सकता है, जो लगभग 2 घंटे 45 मिनट का होगा। हालांकि, निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर रनटाइम की अंतिम पुष्टि नहीं की है।
 
फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार-स्टडेड स्टार कास्ट है, जिसकी एक झलक मेकर्स द्वारा जारी किए गए कैरेक्टर पोस्टर्स में देखी जा चुकी है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता माता कैकेयी के किरदार में दिखेंगी। 
 
ग्लोबल रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन का महा-प्लान
प्राइम फोकस स्टूडियोज (नमित मल्होत्रा), ऑस्कर विजेता VFX कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बन रही यह फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला भाग दुनिया भर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को रिलीज होगा। वहीं दूसरा भाग दिवाली 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगा।
 
फिल्म को भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी प्रमुख भाषाओं में IMAX फॉर्मेट के साथ बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। उत्तर भारत (हिंदी बेल्ट) में इसके वितरण की कमान धर्मा प्रोडक्शंस के पास है, जबकि भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे सोनी पिक्चर्स द्वारा दुनिया भर के सिनेमाघरों में पहुंचाया जाएगा।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
प्रदर्शन में शामिल होने पर इमरान खान को मिला देश छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

Jailer 2: 'भगवान दादा' का वो नन्हा बच्चा अब 'रॉडी' बनकर लौटा, 40 साल बाद पर्दे पर साथ दिखे रजनीकांत और रितिक रोशन

Jailer 2: 'भगवान दादा' का वो नन्हा बच्चा अब 'रॉडी' बनकर लौटा, 40 साल बाद पर्दे पर साथ दिखे रजनीकांत और रितिक रोशनसाउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्टअवेटेड फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म में मोहनलाल, जैकी श्रॉफ और विजय सेतुपति जैसे कई स्टार्स का कैमियो हैं।

विदेश में रणबीर कपूर की 'रामायण' को मिली PG-13 रेटिंग, युद्ध और एक्शन सीन देखकर उड़ जाएंगे होश!

विदेश में रणबीर कपूर की 'रामायण' को मिली PG-13 रेटिंग, युद्ध और एक्शन सीन देखकर उड़ जाएंगे होश!नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह है। यह फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में है। बेंगलुरु में इसके इंटरनेशनल ट्रेलर के भव्य अनावरण की तैयारी पूरी हो चुकी है।

प्रदर्शन में शामिल होने पर इमरान खान को मिला देश छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

प्रदर्शन में शामिल होने पर इमरान खान को मिला देश छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजाबॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों सुर्खियों में आए गहैं। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस थमाया है। इस कार्रवाई के खिलाफ अभिनेता की लीगल टीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है।

करीना कपूर के रॉयल रेड लुक ने मचाई सनसनी, बांधनी सूट में बेबो का दिलकश अंदाज वायरल

करीना कपूर के रॉयल रेड लुक ने मचाई सनसनी, बांधनी सूट में बेबो का दिलकश अंदाज वायरलबॉलीवुड की फैशन आइकॉन करीना कपूर खान हमेशा अपने स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में करीना ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ नई और बेहद दिलकश तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा दी है।

'चार यार' से पहले इन 8 आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स ने जीता दिल, ये जवानी है दीवानी से फुकरे तक दोस्ती के यादगार किस्से

'चार यार' से पहले इन 8 आइकॉनिक फ्रेंड ग्रुप्स ने जीता दिल, ये जवानी है दीवानी से फुकरे तक दोस्ती के यादगार किस्सेहर फ्रेंड ग्रुप में अलग-अलग तरह के किरदार होते हैं- कोई हर चीज की प्लानिंग करता है, कोई शरारतें करता है, कोई सबको सही सलाह देता है, तो कोई हर किसी को हंसाता रहता है। जब ये सब साथ आते हैं, तो बनती हैं ऐसी यादगार कहानियां, जिनमें कभी खूब मस्ती होती है, तो कभी अचानक प्लान बदल जाते हैं और ऐसी यादें बन जाती हैं, जो जिंदगी भर साथ रहती हैं।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।