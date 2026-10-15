विदेश में रणबीर कपूर की 'रामायण' को मिली PG-13 रेटिंग, युद्ध और एक्शन सीन देखकर उड़ जाएंगे होश!

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को लेकर सिनेमा प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह है। यह फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में है। बेंगलुरु में इसके इंटरनेशनल ट्रेलर के भव्य अनावरण की तैयारी पूरी हो चुकी है।

इसी बीच फिल्म के रनटाइम और अमेरिका में मिली एज-रेटिंग की खबरें इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। मोशन पिक्चर एसोसिएशन (MPA) ने फिल्म को PG-13 रेटिंग दी है। इसका सीधा मतलब है कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह फिल्म देखने हेतु गार्जियन या पैरेंटल गाइडेंस की सलाह दी गई है। भारतीय सेंसर बोर्ड के लिहाज से यह U/A रेटिंग के समकक्ष मानी जाती है।

MPA की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, फिल्म को PG-13 सर्टिफिकेट दिए जाने की मुख्य वजह इसमें दिखाए जाने वाले तीव्र एक्शन सीन्स, युद्ध के हिंसक दृश्य और खून-खराबे की आंशिक झलकियां हैं। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि नितेश तिवारी इस पौराणिक गाथा को बच्चों वाली कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर और यथार्थवादी ग्लोबल वॉर-एपिक के रूप में पेश करने जा रहे हैं।

कितना लंबा होगा रनटाइम

फिल्म के रनटाइम को लेकर भी फैंस के बीच भारी उत्सुकता है। IMAX की ऑफिशियल लिस्टिंग के अनुसार, फिल्म का कुल रनटाइम 3 घंटे 15 मिनट (195 मिनट) बताया जा रहा है। अगर यह समय फाइनल रहता है, तो 'एनिमल' (3 घंटे 21 मिनट) के बाद यह रणबीर कपूर के करियर की दूसरी सबसे लंबी फिल्म बन जाएगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी दर्शकों के लिए अंग्रेजी भाषा का कट थोड़ा छोटा रखा जा सकता है, जो लगभग 2 घंटे 45 मिनट का होगा। हालांकि, निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर रनटाइम की अंतिम पुष्टि नहीं की है।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार-स्टडेड स्टार कास्ट है, जिसकी एक झलक मेकर्स द्वारा जारी किए गए कैरेक्टर पोस्टर्स में देखी जा चुकी है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकापति रावण, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता माता कैकेयी के किरदार में दिखेंगी।

ग्लोबल रिलीज और डिस्ट्रीब्यूशन का महा-प्लान

प्राइम फोकस स्टूडियोज (नमित मल्होत्रा), ऑस्कर विजेता VFX कंपनी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बन रही यह फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। फिल्म का पहला भाग दुनिया भर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को रिलीज होगा। वहीं दूसरा भाग दिवाली 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगा।

फिल्म को भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी प्रमुख भाषाओं में IMAX फॉर्मेट के साथ बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। उत्तर भारत (हिंदी बेल्ट) में इसके वितरण की कमान धर्मा प्रोडक्शंस के पास है, जबकि भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे सोनी पिक्चर्स द्वारा दुनिया भर के सिनेमाघरों में पहुंचाया जाएगा।