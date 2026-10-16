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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (11:50 IST)

इमरान खान के समर्थन में उतरीं आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव और सबा आजाद, FRRO के नोटिस पर बॉलीवुड में छिड़ी बहस

Imran Khan FRRO notice
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (11:53 IST)
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बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) मुंबई की ओर से 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग के खिलाफ आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद मिली इस प्रशासनिक कार्रवाई ने फिल्म जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। 
 
जहां एक तरफ इमरान खान के मामा आमिर खान की एक्स वाइफ फिल्म निर्माता किरण राव और उनके सहकर्मियों ने इस फैसले पर हैरानी जताते हुए एक्टर का समर्थन किया है, वहीं दूसरी तरफ दिग्गज अभिनेताओं ने देश के कानूनों और विदेशियों के अधिकारों का हवाला देते हुए पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई को तर्कसंगत ठहराया है।
क्या है पूरा मामला और नोटिस का आधार?
अमेरिकी नागरिकता धारक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर इमरान खान हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित एक नागरिक प्रदर्शन में नजर आए थे। इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को आधार बनाकर मुंबई FRRO ने उन्हें नोटिस जारी किया।
 
प्रशासनिक नियमों के मुताबिक, भारत में OCI कार्ड पर रह रहे विदेशी नागरिकों को देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों या सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। इस नोटिस मिलने के तुरंत बाद इमरान खान की कानूनी टीम ने राहत पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां मामले की सुनवाई जारी है।

इमरान खान के समर्थन में उतरते हुए फिल्म निर्माता किरण राव ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "वाह, अब यह काम मुंबई पुलिस कर रही है?"
 
किरण राव ने भारत के प्रति इमरान के योगदान और जुड़ाव को रेखांकित करते हुए लिखा, "43 साल की उम्र है, जिसमें से 40 साल उन्होंने भारत में बिताए हैं। यहीं पढ़ाई की, यहीं काम किया, सफलता देखी, असफलता भी झेली, यहीं प्यार पाया और यहीं अपने हक के लिए लड़े।"
 
किरण के अलावा, प्रदर्शन में उनके साथ शामिल रहीं अभिनेत्री जैन मैरी खान और अभिनेत्री अमृता बागची ने भी एकजुटता दिखाई। अमृता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इमरान ने कई लोगों को प्रेरित किया है और यह पूरी पीढ़ी उनके साथ खड़ी है। अभिनेत्री सबा आजाद ने भी इस प्रशासनिक कार्रवाई पर अपनी असहमति जाहिर की।
 
दूसरी तरफ, फिल्म उद्योग के वरिष्ठ कलाकारों ने अधिकारियों के इस कदम को कानून सम्मत बताया है। ANI से बातचीत के दौरान दिग्गज अभिनेता रज़ा मुराद ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, चाहे इमरान खान हों या कोई अन्य विदेशी नागरिक, उन्हें हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई पुलिस और प्रशासन कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा है। इमरान खान को 15 दिनों का पर्याप्त समय दिया गया है। यदि उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो वे अदालत का रुख कर सकते हैं।
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