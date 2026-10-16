'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर का बड़ा खुलासा, बताया क्यों ठुकराया था एकता कपूर के शो का ऑफर?

'बिग बॉस 20' इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। शो में अपनी सुरीली आवाज और अनोखे अंदाज से दर्शकों का दिल जीतने वाले काजी ने हाल ही में टीवी और फिल्म जगत के कई पुराने और अनसुने किस्सों से पर्दा उठाया है। 'बिग बॉस 20' की प्रतिभागी आम्रपाली दुबे के साथ एक बातचीत के दौरान काजी तौकीर ने अपने करियर के उस मोड़ को याद किया, जिसने उनके सार्वजनिक जीवन और मीडिया छवि को हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया था।

फेम गुरुकुल में रूपरेखा बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से विजेता बनने के बाद काजी तौकीर की लोकप्रियता सातवें आसमान पर थी। इस बड़ी जीत के बाद उन्हें अभिनय के भी कई ऑफर मिलने लगे। इसी दौरान टीवी इंडस्ट्री की दिग्गज निर्माता एकता आर कपूर ने काजी को एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुलाकात के लिए बुलाया।

काजी ने बताया कि जब वे एकता कपूर से मिले, तब उनकी उम्र महज 20 साल थी। एकता उन्हें एक ऐसे टेलीविजन शो के मुख्य किरदार के रूप में लॉन्च करना चाहती थीं, जिसकी कहानी एक 'रॉकस्टार' के इर्द-गिर्द घूमती थी। हालांकि, 20 साल के युवा काजी के लिए उस समय उस किरदार की गंभीरता और जटिलता को समझना थोड़ा मुश्किल था।

Qazi Touqeer just share his pain that why he was disappeared from industry... So his comeback feel so personal to everyone .. lets go QAZI HITS 2M ON IG #BiggBoss20 #BB20 #QaziTouqeer https://t.co/MQ3Teqnuxw — (@shani133333) October 15, 2026

बातचीत के दौरान काजी इस कदर असहज थे कि वे एकता कपूर द्वारा पहनी गई अंगूठियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया दें। काजी तौकीर ने पहले ही एक बॉलीवुड फिल्म साइन कर ली थी और उसका लीगल कॉन्ट्रैक्ट लागू हो चुका था। टेलीविजन शो और फिल्म के शेड्यूलिंग नियमों के कारण वे टीवी प्रोजेक्ट स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे।

सीधे तौर पर मना करने में संकोच महसूस कर रहे काजी ने अपने साथ आई मित्र अनुपमा की मदद ली और एकता कपूर को अपनी मजबूरी से अवगत कराया। उस समय बैठक के दौरान एकता और उनकी टीम ने इस फैसले को बिना किसी बहस या विवाद के स्वीकार कर लिया, जिससे काजी को लगा कि मामला शांतिपूर्वक सुलझ गया है।

अगली ही सुबह बदला घटनाक्रम

मिटिंग के अगले ही दिन काजी तौकीर के लिए स्थितियां अचानक बदल गईं। मीडिया में इस मुलाकात को लेकर तरह-तरह की खबरें छपने लगीं। अखबारों और मैगजीन्स में उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में चित्रित किया गया, जिसने बड़े बैनर को ठुकरा दिया।

काजी ने उस समय की रिपोर्टिंग को याद करते हुए बताया कि अखबारों की सुर्खियां कुछ इस तरह थीं: "काजी ने एकता कपूर को धोखा दिया" और "काजी के पास पकाने के लिए बड़ी मछली है"। इन खबरों ने काजी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया और उन्हें इंडस्ट्री में अहंकारी के रूप में दिखाया जाने लगा।

सोशल मीडिया की गैरमौजूदगी और अपनी बात न रख पाने का मलाल

काजी तौकीर ने मलाल व्यक्त करते हुए कहा कि उस दौर में आज की तरह इंस्टाग्राम, एक्स या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं थे। यदि आज का दौर होता, तो वे तुरंत लाइव आकर या पोस्ट शेयर करके अपना पक्ष जनता और मीडिया के सामने रख सकते थे। लेकिन 2000 के दशक के मध्य में केवल पारंपरिक मीडिया का बोलबाला था, जिसके कारण काजी को अपनी बात स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं मिला।

किस शो की बात कर रहे थे काजी?

काजी तौकीर ने बाद में यह स्पष्ट किया था कि जिस शो का ऑफर उन्हें मिला था, वह कोई और नहीं बल्कि स्टार प्लस का सुपर-हिट टेलीविजन ड्रामा 'कैसा ये प्यार है' था। काजी के इनकार करने के बाद यह रोल अभिनेता इकबाल खान को मिला। इकबाल द्वारा निभाया गया 'अंगद खन्ना' का रॉकस्टार किरदार टीवी इतिहास के सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक साबित हुआ।