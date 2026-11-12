Bigg Boss 20: माही विज की 7 साल की बेटी तारा पर कमेंट करने पर भड़के जय भानुशाली, कनिका मान और यंग डीएसए को लगाई कड़ी फटकार

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ रहा है, घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण और निजी होता जा रहा है। हाल ही में हुए एक कैप्टेंसी टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स ने सारी हदें पार करते हुए एक्ट्रेस माही विज को कमजोर करने के लिए उनकी 7 साल की बेटी तारा और अन्य बच्चों का नाम बीच में घसीट लिया।

इस घटना के बाद माही विज के एक्स-पति और टीवी एक्टर जय भानुशाली का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। जय ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर न केवल कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई है, बल्कि यह बड़ा फैसला भी लिया है कि अब उनके बच्चे यह शो नहीं देखेंगे।

कैप्टेंसी टास्क में क्या हुआ?

लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस ने घरवालों को एक कैप्टेंसी टास्क दिया था। इस टास्क के नियम के मुताबिक, एक कंटेस्टेंट को कुर्सी पर बैठना था और बाकी घरवालों को अपनी बातों से उन्हें उकसाकर इमोशनल करना था। जब माही विज की बारी आई, तो रैपर यंग डीएसए और कनिका मान ने गेम जीतने के लिए बेहद निजी हमले किए।

यंग डीएसए ने कहा कि जब माही के बच्चे बड़े होंगे, तो अपनी मां की इन हरकतों को देखकर शर्मिंदा महसूस करेंगे। वहीं, कनिका मान ने कहा कि वह माही के बच्चों से कभी मिलना भी नहीं चाहेंगी। हालांकि, इन चुभने वाली बातों के बावजूद माही ने अपने जज्बातों पर काबू रखा और यह टास्क जीत लिया।

'तारा कोई बिग बॉस की कंटेस्टेंट नहीं है'- जय भानुशाली

एपिसोड देखने के बाद जय भानुशाली खुद को रोक नहीं पाए और इंस्टाग्राम पर एक भावुक लेकिन सख्त नोट साझा किया। उन्होंने लिखा, बिग बॉस में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखने के बाद एक पिता के तौर पर मैंने एक फैसला लिया है कि अब मैं अपने बच्चों को यह शो नहीं देखने दूंगा। मैंने तय किया था कि मैं किसी के गेमप्ले पर बात नहीं करूंगा और जहां जरूरत होगी माही को सपोर्ट करूंगा। लेकिन सिर्फ एक टास्क के लिए यंग डीएसए का यह कहना कि बच्चे बड़े होकर अपनी मां पर शर्मिंदा होंगे, कनिका का यह कहना कि वह बच्चों से मिलना नहीं चाहतीं और लव गिल की मां का मेरी बेटी का उदाहरण देना बेहद शर्मनाक है।

जय ने आगे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, तारा सिर्फ 7 साल की एक मासूम बच्ची है, वह बिग बॉस की कंटेस्टेंट नहीं है। किसी को नीचा दिखाने के लिए एक बच्चे का सहारा लेना बिल्कुल बकवास है। बिग बॉस एक गेम है, आप माही के गेम और फैसलों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके बच्चों और मातृत्व को बीच में लाना सारी सीमाएं लांघना है।

उन्होंने लिखा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस ट्रॉमा के साथ बड़े हों कि उनकी मां को हराने के लिए हर वाक्य में तारा का नाम इस्तेमाल किया गया। दूसरों के लिए यह मनोरंजन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह निजी है। मेरे बच्चों की शांति और मासूमियत सबसे पहले आती है। अलविदा बिग बॉस 20।

फैंस से की खास अपील, सेलेब्स ने किया सपोर्ट

जय भानुशाली ने अपने कैप्शन में फैंस से भी गुजारिश की कि वे किसी भी नेगेटिव पोस्ट में उन्हें या उनके बच्चों को टैग न करें। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे शो देख रहे थे और उनसे अजीब सवाल पूछ रहे थे। जय के इस स्टैंड पर माही विज की टीम के साथ-साथ गौहर खान, जय सोनी और पुनीत पाठक जैसे कई सेलेब्स ने कमेंट कर उनका समर्थन किया है।

लव गिल के साथ भी हुआ था विवाद

बता दें कि इससे पहले नॉमिनेशन टास्क के दौरान माही विज और लव गिल के बीच भी तीखी बहस हुई थी। माही द्वारा लव को 'होमब्रेकर' कहे जाने पर लव भड़क गई थीं और उन्होंने माही के तलाक पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें इस बारे में बेहतर पता होगा क्योंकि उन्होंने खुद इसे झेला है। इस निजी टिप्पणी के बाद माही फूट-फूटकर रोने लगी थीं।

गौरतलब है कि माही विज और जय भानुशाली ने शादी के 14 साल बाद जनवरी 2026 में अलग होने की घोषणा की थी। दोनों मिलकर अपनी बायोलॉजिकल बेटी तारा (जन्म 2019) और गोद लिए हुए बच्चों खुशी व राजवीर की परवरिश कर रहे हैं।