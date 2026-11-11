'रावण के बिना राम नहीं...' रामगोपाल वर्मा ने दूसरी बार देखी रामायण, यश के अभिनय पर हुए फिदा

प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने 'रामायण: पार्ट 1' दूसरी बार देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की है। खुद को नास्तिक बताने वाले वर्मा ने साफ किया कि उनका विश्लेषण किसी रामभक्त के नजरिए से नहीं, बल्कि एक फिल्म दर्शक के तौर पर है।

उन्होंने फिल्म के भव्य पैमाने, तकनीक, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय को भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। खास तौर पर यश के रावण और रणबीर कपूर के राम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि रावण के बिना राम की कल्पना अधूरी है।

रामगोपाल वर्मा ने फिल्म की भव्यता को बताया इसकी असली आत्मा

रामगोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिल्म की आत्मा उसकी भव्यता और इसे बनाने वाले कलाकारों की महत्वाकांक्षा में ही छिपी है। उनके मुताबिक, कई समीक्षक फिल्म के बड़े पैमाने की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन इसके संगीत या भावनात्मक पक्ष पर सवाल उठाकर इसकी खूबियों को कम आंक रहे हैं।

वर्मा ने निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों ने भारतीय सिनेमा में ऐसा काम किया है, जिसकी कल्पना भी पहले किसी ने नहीं की थी। उन्होंने यहां तक कहा कि फिल्म देखने के बाद उन्हें हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फिल्में भी स्टेज प्ले जैसी महसूस हुईं।

यश के रावण को बताया कई दशकों का सबसे यादगार अभिनय

रामगोपाल वर्मा के पोस्ट का सबसे खास हिस्सा यश के अभिनय की तारीफ रही। उन्होंने यश के रावण को सिर्फ साल का नहीं, बल्कि कई दशकों का सबसे प्रभावशाली अभिनय बताया। उनके अनुसार, यश ने रावण को केवल एक खलनायक के रूप में नहीं निभाया, बल्कि ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश किया है जिसने तपस्या, बुद्धिमत्ता और अपने आत्मसम्मान के दम पर अपनी शक्ति हासिल की।

वर्मा ने रावण के किरदार की पृष्ठभूमि, उसके संघर्ष, भगवान शिव के प्रति भक्ति और महत्वाकांक्षा की भी तारीफ की। उन्होंने लेखक श्रीधर राघवन की सराहना करते हुए कहा कि रावण के दस सिरों के जरिए उसके भीतर चलने वाले विचारों और फैसलों को बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। सीता हरण से पहले रावण के भीतर चलने वाला द्वंद्व इसका शानदार उदाहरण है।

वर्मा के मुताबिक, रावण का किरदार फिल्म में इतना प्रभावशाली है कि वह राम की कहानी का भी केंद्र बन जाता है। उन्होंने अपनी बात को एक लाइन में समेटते हुए कहा कि रावण के बिना राम नहीं हैं।

रणबीर कपूर के राम की खामोशी में छिपी ताकत

रणबीर कपूर के अभिनय पर भी रामगोपाल वर्मा ने अपनी राय रखी। उन्होंने उन आलोचकों को जवाब दिया जो राम के किरदार में रणबीर के सीमित हाव-भाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

वर्मा के अनुसार, राम का चरित्र इस बात से परिभाषित होता है कि वह क्या व्यक्त करते हैं, उससे ज्यादा इस बात से कि वह किन भावनाओं को अपने भीतर नियंत्रित रखते हैं। वनवास को स्वीकार करना, जंगल के दृश्यों में नियंत्रित आक्रामकता और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना इस किरदार की असली ताकत है।

हंस जिमर और एआर रहमान के संगीत की भी तारीफ

फिल्म के संगीत पर बात करते हुए वर्मा ने हंस जिमर और एआर रहमान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों संगीतकारों ने दृश्यों से आगे निकलने की कोशिश नहीं की, बल्कि संगीत को कहानी और भावनाओं के साथ बहने दिया। तांडव की ऊर्जा और हवाई युद्ध के दृश्यों में संगीत का प्रभाव उन्हें खास तौर पर पसंद आया।

फिल्म की लंबाई पर उठ रहे सवालों को भी उन्होंने खारिज किया। उनके मुताबिक, रावण जैसे विशाल किरदार और राम के वनवास की परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय जरूरी है। इसे जल्दबाजी में समेटने से कहानी का प्रभाव कमजोर हो सकता था।

भारतीय सिनेमा के लिए नया मानक बताया

रामगोपाल वर्मा ने 'रामायण: पार्ट 1' को भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक बताते हुए कहा कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी फिल्मों के सामने गर्व के साथ खड़ी हो सकती है। उन्होंने खास तौर पर इस बात की तारीफ की कि फिल्म ने 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' या 'अवतार' जैसी फिल्मों की शैली की नकल करने के बजाय भारतीय संस्कृति और अपनी पौराणिक कथाओं से प्रेरणा ली है।

उन्होंने फिल्म को परिवारों, युवाओं और छोटे शहरों के दर्शकों के लिए भी उपयुक्त बताया। पोस्ट के आखिर में वर्मा ने एक दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा कि 5 नवंबर के बाद आने वाली फिल्मों की तुलना 'रामायण' से होगी और इस फिल्म को सिर्फ इसका दूसरा भाग ही पीछे छोड़ सकता है।