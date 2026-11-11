सफेद साड़ी में दिशा पाटनी ने गिराई हुस्न की बिजली, बोल्ड अंदाज देख फैंस हुए मदहोश

बॉलीवुड की खूबसूरत और फिट अभिनेत्रियों में शुमार दिशा पाटनी एक बार फिर अपने स्टाइलिश और बोल्ड अवतार को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में दिशा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सफेद रंग के एथनिक आउटफिट में अपनी बेहद आकर्षक तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर उनके फैंस और फैशन लवर्स के होश उड़ गए हैं।

पारंपरिक परिधान को आधुनिक और ग्लैमरस ट्विस्ट देने की कला में महारत हासिल कर चुकीं दिशा का यह नया फोटोशूट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दिशा पाटनी ने शीर फैब्रिक वाली सफ़ेद सीक्वेंस साड़ी कैरी की है, जिस पर बारीक चमक और कढ़ाई का काम किया गया है। इस स्पार्कलिंग साड़ी को उन्होंने फुल-स्लीव्स के एम्ब्रॉयडर्ड नेट जैकेट/पल्ले और मैचिंग व्हाइट बस्टियर ब्लाउज के साथ पेयर किया है।

ब्लाउज का स्वीटहार्ट डीप-नेकलाइन डिजाइन और बॉटम हेम पर पर्ल की नाजुक डिटेलिंग उनके पूरे आउटफिट को एक एलिगेंट और रॉयल टच दे रही है।

दिशा ने इस एथनिक लुक को मिनिमल ज्वेलरी के साथ बैलेंस किया है, जिसमें उन्होंने कानों में ड्रॉप इयररिंग्स और हाथों में एक स्टेटमेंट रिंग पहनी है।

तस्वीरों में दिशा पाटनी का आत्मविश्वास और हाव-भाव बेहद सधे हुए नजर आ रहे हैं। किसी फ्रेम में वे कैमरे की ओर नज़ाकत से देखती हुई नज़र आ रही हैं, तो किसी में कैमरे से हटकर पेंसिव और न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ पोज दे रही हैं।

उन्होंने अपने लंबे बालों को साइड पार्टिशन के साथ सॉफ्ट, वॉल्यूमिनस वेव्स में खुला रखा है, जो उनके कंधों पर बिखरते हुए एक सॉफ्ट और रोमांटिक वाइब दे रहे हैं।

दिशा पाटनी का यह वाइट-ऑन-वाइट लुक यह साबित करता है कि वे पारंपरिक भारतीय परिधानों में भी अपनी बोल्ड और हॉट इमेज को बरकरार रखना बखूबी जानती हैं।