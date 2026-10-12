अक्षय कुमार की ‘समुक’ ने यूके में पूरा किया शूटिंग शेड्यूल, अब मुंबई में होगा आखिरी पड़ाव

अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह की आने वाली साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘समुक’ की यूके में शूटिंग पूरी हो गई है। अब फिल्म की टीम मुंबई में 20 दिनों के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग करेगी। कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह अपने प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में साइंस-फिक्शन, एक्शन और सर्वाइवल का रोमांच देखने को मिलेगा।

टीम अगस्त के आखिर से यूके में इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस दौरान फिल्म का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा पूरा होने की खबर है। अब मुंबई में होने वाले शेड्यूल में फिल्म के बाकी हिस्सों की शूटिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर पिछले दो साल से ज्यादा समय से काम चल रहा है।

अक्षय कुमार इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ रुक्मिणी मैत्रा, विनीत कुमार सिंह, रजत कपूर, स्वानंद किरकिरे, बनिता संधू और सुशांत सिंह भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म के किरदारों और कहानी को लेकर मेकर्स ने फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। फिल्म की कास्ट में अलग-अलग तरह के कलाकार शामिल हैं, जो इस जॉनर की कहानी को और खास बनाते हैं।

फिल्म के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों की भी मदद ली गई है। ऑस्कर के लिए नामांकित क्रिएचर इफेक्ट्स डिजाइनर एलेक गिलिस ने फिल्म के मुख्य एलियन किरदार को डिजाइन किया है। वह ‘एलियन’ और ‘प्रिडेटर’ जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में क्रिएचर इफेक्ट्स के साथ बड़े स्तर के एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे।

‘समुक’ के जरिए अक्षय कुमार और विपुल अमृतलाल शाह 13 साल बाद फिर साथ काम कर रहे हैं। आशीष ए. शाह इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर हैं। भारतीय सिनेमा में एक अलग तरह की फिल्म पेश करने की तैयारी के साथ, ‘समुक’ को 2027 में पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है।