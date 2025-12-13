शनिवार, 13 दिसंबर 2025
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (10:15 IST)

Numerology Predictions December 2025: दिसंबर 2025 अंक ज्योतिष: किसका खुलेगा किस्मत का ताला! जानें करियर, धन और प्रेम का हाल (15 से 21 दिसंबर)

Weekly Numerology Prediction 15 – 21 Astrology
(साप्ताहिक अंक राशिफल :15 - 21 दिसंबर 2025)
 
मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28)
इस सप्ताह आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज रहेगी। आपको कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। आपका कोई रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। निवेश से लाभ हो सकता हैं। रिश्तों में अहंकार कम करने से रिश्ते मजबूत होंगे। रक्तचाप को नियंत्रित रखें।ALSO READ: Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर
 
उपाय: रविवार को गुड़-गेहूं दान करे।
 
मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29)
मूलांक 2 वालों के लिए यह सप्ताह दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने और सहयोग बढ़ाने वाला रहेगा। टीम वर्क से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकता है, खर्च नियंत्रित रखें। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। चिंता और अनिद्रा से बचें।
 
उपाय: सफेद या हल्के क्रीम रंग के वस्त्रों का उपयोग करें।
 
मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30)
यह सप्ताह आपके रचनात्मक कार्यों में सफलता लाने के साथ साथ आपके मान–सम्मान में वृद्धि करने वाला भी रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन लेकर कार्य करना आपके लिए ठीक रहेगा। आय के नए स्रोत बनेगे, पाचन या पेट संबंधी समस्या हो सकती है। 
 
उपाय: ज़रूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी या किताबें का दान करें।
 
मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31)
मूलांक 4 वालों के लिए यह सप्ताह परिवर्तन का सप्ताह रहेगा, अचानक विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, किन्तु अंत में वह आपके पक्ष में रहेंगी। करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाये। अनावश्यक खर्च से बचें, रिश्तों में चली आ रही गलतफहमी दूर होगी। इस सप्ताह आप जोड़ों के दर्द से परेशान रह सकते है।
 
उपाय: नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालें या हरी मूंग दान करें।
 
मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23) 
इस सप्ताह सेल्स, मीडिया या ट्रैवल से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। संचार कौशल से लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपके नए कॉन्ट्रैंक्ट हो सकते है। जोखिम भरे निवेश करने के पूर्व अच्छे से विचार करके ही निवेश करे। रिश्तों में अपनापन रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।ALSO READ: Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों का राशिफल, क्या होगा भविष्यफल
 
उपाय: तुलसा जी को जल चढ़ाएं। 
 
मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)
 
यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपका मान–सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है l आय ठीक रहेगी किन्तु फिजूलखर्ची से बचें l प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। 
 
उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी जी को सुगन्धित वस्तु अर्पण करें। 
 
मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)
इस सप्ताह आपको अपने अंतर्मन की आवाज को सुन कर कार्य करेंगे तो आपके सफल होने की अधिक सम्भावना रहेगी। किसी निर्णय को लेकर मन अस्थिर रह सकता है, तनाव न लें। सावधानीपूर्वक निवेश करें। रिश्तों में स्पष्टता रखें। 
 
उपाय: नीले आसमान को 2 मिनट देखें व गहरी श्वास लें। 
 
मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)
मूलांक 8 वालों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला होगा, रुके हुए कार्य में तेजी आएगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नए काम की जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है, व्यवसाय, राजनीति या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए यह समय उत्तम रहेगा किन्तु अहंकार से बचें। आय ठीक रहेगी, कानूनी या सरकारी मामलों में राहत मिल सकती है। रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी।
 
उपाय: गरीबों/जरूरतमंदो या बुजुर्गों की सेवा करें। 
 
मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)
यह सप्ताह मूलांक 9 वालों के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा, यह किसी लक्ष्य को हासिल करने का सही समय है, अतः पूरी मेहनत से कार्य करें। पुराने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें और विवादों से दूर रहे। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। रिश्तो में गंभीरता रखें, पेट और ब्लड प्रेशर सम्बंधित समस्या हो सकती है। 
   
उपाय: लाल मसूर दान करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर
 
