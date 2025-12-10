बुधवार, 10 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (17:07 IST)

Karmas 2025: खरमास में क्या करें और क्या नहीं, 5 अचूक उपाय से बदलेगा जीवन

What to Do and What Not to Do During Karmas
Benefits of Fasting During Karmas: हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास एक विशेष समय होता है, जो हर साल दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। यह समय तब होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान शुभ कार्यों को टाला जाता है। खरमास का समय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अवसर मिलता है। खरमास के दौरान, कुछ विशेष सावधानियां और उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।ALSO READ: Dhanu Sankranti: धनु संक्रांति के दिन करें 3 अचूक उपाय, सूर्य और पितृ का दोष होगा दूर
 
खरमास में अगर आप कुछ खास उपायों को अपनाते हैं तो ये आपके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। इस समय में कुछ विशेष सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, जिनसे आपका जीवन बेहतर हो सकता है। इतना ही नहीं इस समय को सही तरीके से अपनाकर आप न केवल शुभ कार्यों को टाल सकते हैं, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य भी आकर्षित कर सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे?-
 
क्या करें:
 
1. पवित्र स्थानों पर ध्यान और साधना करें: 
   खरमास के समय में ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति होती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त है। इस समय में नकारात्मक विचारों को छोड़कर, अच्छे और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें।
 
2. धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें: 
   इस समय में धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवद गीता, रामायण, या श्रीमद्भागवद का पाठ करना शुभ माना जाता है। इन ग्रंथों का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में शांति बनी रहती है।
 
3. व्रत और उपवास रखें: 
   खरमास में व्रत रखने से शरीर और आत्मा दोनों को शुद्धि मिलती है। विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को व्रत और उपवास रखना आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
 
4. गाय को चारा और खाद्य सामग्री दें: 
   गाय को चारा या अन्य खाद्य सामग्री देना पुण्यदायी होता है और यह आपके जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति का कारण बन सकता है। इस समय गाय से संबंधित कार्यों को करना विशेष फलदायी होता है।
 
5. पक्षियों को दाना डालें: 
   पक्षियों को खाना देना भी खरमास के समय एक शुभ कार्य माना जाता है। यह न केवल पुण्य प्राप्ति का कारण बनता है, बल्कि आपके जीवन में प्रेम और सहयोग की भावना को भी बढ़ाता है।ALSO READ: Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?
 
क्या न करें:
 
1. शादी और अन्य शुभ कार्य न करें-
   खरमास के दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, या अन्य किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का आयोजन नहीं करना चाहिए। इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती क्योंकि यह समय सृष्टि के पुनर्निर्माण का है।
 
2. विवाद और झगड़े से बचें- 
   खरमास के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद, लड़ाई या झगड़े से बचना चाहिए। इस समय मानसिक शांति और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि आप झगड़ों में उलझते हैं, तो इसका असर आपकी मानसिक स्थिति और जीवन पर पड़ सकता है।
 
3. नई शुरुआत न करें- 
   इस समय में नए कामों की शुरुआत से बचें। व्यापार की शुरुआत या नौकरी बदलने जैसी कोई बड़ी शुरुआत करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं होता। यह समय कार्यों को स्थगित करने और पुरानी बातों को सुलझाने का होता है।
 
4. तामसी भोजन से बचें-
   खरमास के दौरान तामसी भोजन जैसे मांसाहार, शराब और गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। इस समय में शाकाहारी और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए, जो शरीर और आत्मा की शुद्धि में सहायक हो।
 
5. उधार न लें और न दें-
   खरमास के दौरान किसी से उधारी लेने या देने से बचें। यह समय वित्तीय मामलों में संयम और सचेत रहने का होता है। उधारी से जीवन में संकट और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं।ALSO READ: Malmas 2025: 15 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होगा 'मलमास', एक महीने तक नहीं होंगे शुभ कार्य
 
खरमास के 5 अचूक उपाय जो जीवन को बदल सकते हैं:
 
1. सूर्य को जल चढ़ाएं: 
   खरमास में सूर्य देवता की पूजा और उन्हें जल चढ़ाने से मानसिक शांति और समृद्धि मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी माना जाता है।
 
2. लाल रंग का धागा बांधें: 
   इस समय में लाल रंग के धागे को अपने हाथ में बांधने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाव होता है। यह उपाय आपके जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है।
 
3. गलतियों का प्रायश्चित करें:
खरमास के दौरान पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना और आत्म-निर्माण की दिशा में काम करना बहुत फायदेमंद होता है। यह समय खुद को बेहतर बनाने और जीवन में सुधार लाने का होता है।
 
4. पीपल के नीचे दीपक जलाएं: 
   पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना एक बेहद शुभ कार्य है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर में सुख-शांति लाता है। इस दौरान हर शनिवार या मंगलवार को यह कार्य करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है।
 
5. खाद्य सामग्री दान करें: 
खरमास के समयावधि में दानेदार खाद्य सामग्री जैसे चना, गुड़, चावल, आदि का दान करें। यह दान विशेष रूप से गरीबी, दुर्बलता और कठिनाई को दूर करता है और आपके जीवन को समृद्ध बनाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Kharmas 2025: खरमास क्यों रहता है क्या करना चाहिए इस माह में?
