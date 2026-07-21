Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 22 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today 22 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर अपनी कार्यकुशलता के बल पर आप कठिन कार्यों को भी आसान बना लेंगे।

लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ने से रिश्ते में मजबूती आएगी।

धन: व्यापार में नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक होंगे।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अत्यधिक सोचने से बचें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना आज आपके लिए जरूरी होगा।

लव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बजट डगमगा सकता है।

स्वास्थ्य: पेट में गड़बड़ी हो तो बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें।

उपाय: बुधवार के दिन किसी गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरी और व्यापार में आपकी कम्युनिकेशन स्किल से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा और आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे।

धन: रुका हुआ पुराना धन वापस मिलने से आपकी बड़ी चिंता दूर होगी।

स्वास्थ्य: आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: छोटी कन्याओं को हरे रंग की कोई वस्तु या फल दान करें।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: ऑफिस में खुद को किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रखें। आज केवल अपने काम पर ध्यान दें।

लव: आज पार्टनर का पूरा भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आज किसी को बड़ा उधार देने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी।

स्वास्थ्य: अत्यधिक काम के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: शाम को पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

धन: म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आज का दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से आज बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के नए आइडियाज सफल रहेंगे। व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और मुनाफा बढ़ेगा।

लव: अविवाहित लोगों के जीवन में आज कोई खास आ सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होने से धन संचय करने के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: सुबह की सैर और प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी पहचान या नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है।

लव: छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करके पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: आमदनी ठीक होगी, पैसों के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक दर्द की शिकायत हो सकती है। भारी सामान उठाने से बचें।

उपाय: मां दुर्गा के देवी कवच का पाठ करें।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने से लाभ होगा।

लव: लव लाइफ में आपसी विश्वास गहरा होगा। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं।

धन: पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: हनुमान मंदिर में लाल फूल अर्पित करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा पाने में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

लव: प्रेमी या जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: कारोबार में आर्थिक उन्नति के योग हैं।

स्वास्थ्य: मसालेदार भोजन से बचें, खान-पान का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर धैर्य रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत बड़े विवाद का रूप ले सकती है।

धन: आज कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से बचना ही श्रेयस्कर होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो तो रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें।

उपाय: किसी जरूरतमंद की मदद करें, भोजन दें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा के करियर में स्थिरता आएगी।

लव: लव पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन बढ़िया है।

उपाय: श्रीविष्णु मंदिर में मिठाई का भोग लगाएं।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: दफ्तर में विरोधियों पर आपकी जीत निश्चित है।

लव: प्रेम जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।

धन: कारोबार से आकस्मिक धन लाभ होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आप सकारात्मक महसूस करेंगे।