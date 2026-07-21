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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 22 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today 22 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर अपनी कार्यकुशलता के बल पर आप कठिन कार्यों को भी आसान बना लेंगे।
लव: पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ने से रिश्ते में मजबूती आएगी।
धन: व्यापार में नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक होंगे।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अत्यधिक सोचने से बचें।
उपाय: भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।ALSO READ: Ashadhi Ekadashi Date 2026: आषाढ़ी एकादशी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना आज आपके लिए जरूरी होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बजट डगमगा सकता है।
स्वास्थ्य: पेट में गड़बड़ी हो तो बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें।
उपाय: बुधवार के दिन किसी गाय को हरी मूंग या हरा चारा खिलाएं।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: नौकरी और व्यापार में आपकी कम्युनिकेशन स्किल से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बीतेगा और आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे।
धन: रुका हुआ पुराना धन वापस मिलने से आपकी बड़ी चिंता दूर होगी।
स्वास्थ्य: आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: छोटी कन्याओं को हरे रंग की कोई वस्तु या फल दान करें।
4. कर्क राशि (Cancer)
करियर: ऑफिस में खुद को किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रखें। आज केवल अपने काम पर ध्यान दें।
लव: आज पार्टनर का पूरा भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा।
धन: आज किसी को बड़ा उधार देने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी।
स्वास्थ्य: अत्यधिक काम के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं।
5. सिंह राशि (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: शाम को पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आज का दिन अनुकूल है।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से आज बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें।
6. कन्या राशि (Virgo)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के नए आइडियाज सफल रहेंगे। व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और मुनाफा बढ़ेगा।
लव: अविवाहित लोगों के जीवन में आज कोई खास आ सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होने से धन संचय करने के प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: सुबह की सैर और प्राणायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।ALSO READ: 27 जुलाई से शनि होंगे वक्री: 11 दिसंबर तक इन 5 राशियों पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें आपकी राशि शामिल है या नहीं
7. तुला राशि (Libra)
करियर: नौकरी से जुड़े लोगों को कोई बड़ी पहचान या नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
लव: छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करके पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: आमदनी ठीक होगी, पैसों के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक दर्द की शिकायत हो सकती है। भारी सामान उठाने से बचें।
उपाय: मां दुर्गा के देवी कवच का पाठ करें।
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने से लाभ होगा।
लव: लव लाइफ में आपसी विश्वास गहरा होगा। पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं।
धन: पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: हनुमान मंदिर में लाल फूल अर्पित करें।
9. धनु राशि (Sagittarius)
करियर: उच्च शिक्षा पाने में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
लव: प्रेमी या जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: कारोबार में आर्थिक उन्नति के योग हैं।
स्वास्थ्य: मसालेदार भोजन से बचें, खान-पान का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर धैर्य रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत बड़े विवाद का रूप ले सकती है।
धन: आज कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से बचना ही श्रेयस्कर होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो तो रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें।
उपाय: किसी जरूरतमंद की मदद करें, भोजन दें।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा के करियर में स्थिरता आएगी।
लव: लव पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन बढ़िया है।
उपाय: श्रीविष्णु मंदिर में मिठाई का भोग लगाएं।
12. मीन राशि (Pisces)
करियर: दफ्तर में विरोधियों पर आपकी जीत निश्चित है।
लव: प्रेम जीवन में खुशहाली बनी रहेगी।
धन: कारोबार से आकस्मिक धन लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। आप सकारात्मक महसूस करेंगे।
उपाय: किसी धार्मिक स्थल पर फल दान करें।ALSO READ: Devshayani Ekadashi: देवशयनी एकादशी 2026: पूजा की संपूर्ण पूजन सामग्री लिस्ट
गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक की सही व्याख्या क्या है? मौलाना जरजिस अंसारी के दावे की पड़ताल
उत्तर प्रदेश के मौलाना जरजिस अंसारी ने एक विवादित बयान देते हुए भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताता है। उन्होंने दावा किया कि श्रीकृष्ण 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इस दौरान मौलाना जरजिस अंसारी ने अपनी तकरीर के दौरान श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 का 'गलत अर्थ' निकालकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की।
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक
Chaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।
सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में जाना 'संक्रांति' कहलाता है। इस बार बृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'कर्क संक्रांति' का महापर्व बेहद शुभ और दुर्लभ 'सिद्ध योग' में मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष योग में किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य के कार्यों से जीवन में अपार सफलता और कल्याण की प्राप्ति होती है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास: कब, कैसे और क्यों हुई शुरुआत?
पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही रहस्यों और संघर्षों से भरा है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता और अटूट आस्था की जीती-जागती कहानी है। हजारों वर्षों से यह रथयात्रा जारी है। आइए इसके प्रारंभ से लेकर इतिहास की मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में जानते हैं।
श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
अंग्रेजी भाषा का शब्द Juggernaut (जिसका अर्थ होता है एक ऐसी विशाल और अजेय शक्ति जिसे रोका न जा सके) दरअसल भगवान 'जगन्नाथ' के नाम और उनकी रथयात्रा के विशाल रूप को देखकर ही लिया गया है। आपने श्री जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों के बारे में सुना होगा, चलिए अब जानते भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बारे में 12 रोचक जानकारी।
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22 July Birthday: आपको 22 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय
22 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
भड़ली नवमी 2026: खरीदारी के लिए कब रहेगा शुभ मुहूर्त? जानें अच्छे संयोग और खास समय
भड़ली नवमी (जिसे भड़ल्या नवमी या भड़ला नवमी भी कहा जाता है) हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। भड़ली नवमी को सनातन धर्म में एक बेहद पवित्र और 'अबूझ मुहूर्त' माना गया है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य (जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, या नया व्यापार शुरू करना) करने के लिए किसी पंडित या ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा दिन अपने आप में अत्यंत शुभ होता है। फिर भी जानिए कि कब करें खरीदारी, गृह प्रवेश या अन्य कोई मांगलिक कार्य।
क्या हिंसक जन आंदोलन से होगा भारत में सत्ता परिवर्तन, क्या कहता है मेदिनी ज्योतिष?
cjp protest: ज्योतिषीय दृष्टिकोण और मेदिनी ज्योतिष (Mundane Astrology) के सिद्धांतों के अनुसार, भारत में बड़े आंदोलनों और राजनीतिक उथल-पुथल का मूल्यांकन करते समय विद्वान ज्योतिषाचार्यों का मत कुछ इस प्रकार है। शनि, मंगल और राहु ये तीनों ग्रह हिंसक आंदोलन, युद्ध और सत्ता परिवर्तन का संकेत देते हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत की अस्थिरता का लाभ शत्रु देशों को मिलेगा और भारत की सीमाओं पर खतरा बढ़ जाएगा जिसे संभालने के लिए कोई सशक्त शासक नहीं होने के अभाव के चलते भारत में सैन्य शासन लगाया जा सकता है।