Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 20 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 20 January horoscope in Hindi 2026 :करियर : आज कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा जाएगा

लव : आपके प्रेम रिश्ते में सामंजस्य बढ़ेगा।

धन : आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें।

स्वास्थ्य : थोड़ा आराम करें, शारीरिक थकावट हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर : आज के दिन आपको सहकर्मियों से मदद मिल सकती है।

लव : अपनी प्रेम भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे।

धन : आज किसी भी फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य : काम के अधिक दबाव से तनाव हो सकता है।

उपाय : गौ माता को हरा चारा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर : कार्यस्थल पर आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होगी।

लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी चर्चा से सब ठीक हो जाएगा।

धन : आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। अचानक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

उपाय : आंवले के पेड़ में जल अर्पित करें, इससे आपके जीवन में शांति आएगी।

4. कर्क (Cancer)

करियर : आज के दिन कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

लव : रिश्ते में नयापन आएगा, जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगा।

धन : धन के मामलों में सुधार होगा, लेकिन आप बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य : अधिक काम से थकान महसूस हो सकती है।

उपाय : सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करें।

5. सिंह (Leo)

करियर : काम में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी रुकावट आ सकती है।

लव : प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है।

धन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य : आज मानसिक तनाव से बचें।

6. कन्या (Virgo)

करियर : व्यावसायिक योजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव : आपके रिश्ते में सुकून और शांति का माहौल रहेगा।

धन : कुछ जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं।

स्वास्थ्य : आज स्वास्थ्य में सुधार होगा।

उपाय : भगवान विष्णु की पूजा करें।

7. तुला (Libra)

करियर : कार्यस्थल पर सफलता के लिए धैर्य जरूरी है।

लव : प्रेम संबंधों में संचार बढ़ेगा।

धन : धन के मामले में सतर्कता बरतें।

स्वास्थ्य : तनाव से बचने के लिए योग करें।

उपाय : पीपल के पेड़ पर दीपक लगाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर : कार्यस्थल की बिगड़ती स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।

लव : प्रेम संबंधों के तनाव का समय पर समाधान मिल जाएगा।

धन : आज धन को लेकर सतर्क रहें और योजनाबद्ध खर्च करें।

स्वास्थ्य : आज स्वास्थ्य में सुधार होगा।

उपाय : शनिवार को काले वस्त्र का दान करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर : नौकरीपेशा को कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, जो आपके लिए लाभकारी होंगे।

लव : प्रेम रिश्ते में नयापन आएगा।

धन : वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए विश्राम करें।

उपाय : गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, इससे आपकी समस्याएं हल होंगी।

10. मकर (Capricorn)

करियर : करियर में सुधार होगा, लेकिन थोड़ा संयम बनाए रखें।

लव : प्रेमीसंग रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी।

धन : आर्थिक मामलों में थोड़ा संघर्ष हो सकता है।

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी।

उपाय : शिव पूजन करें, इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर : काम में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी हो सकती है।

धन : आर्थिक मामलों में आई परेशानी को आप संभाल लेंगे।

स्वास्थ्य : आज मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।

उपाय : संतोषी माता की पूजा करें।

12. मीन (Pisces)

करियर : आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं।

लव : रिश्ते में थोड़ी घबराहट हो सकती है।

धन : आज ध्यान रखें कि धन की फिजूलखर्ची न हो।

स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।