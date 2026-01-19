मंगलवार, 20 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 20 January 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 20 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal, Horoscope 20 January 2026
1. मेष (Aries)
 
Today 20 January horoscope in Hindi 2026 :करियर : आज कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा जाएगा
लव : आपके प्रेम रिश्ते में सामंजस्य बढ़ेगा।
धन : आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें।
स्वास्थ्य : थोड़ा आराम करें, शारीरिक थकावट हो सकती है।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर : आज के दिन आपको सहकर्मियों से मदद मिल सकती है।
लव : अपनी प्रेम भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेंगे।
धन : आज किसी भी फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य : काम के अधिक दबाव से तनाव हो सकता है।
उपाय : गौ माता को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर : कार्यस्थल पर आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी सी चर्चा से सब ठीक हो जाएगा।
धन : आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। अचानक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय : आंवले के पेड़ में जल अर्पित करें, इससे आपके जीवन में शांति आएगी।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर : आज के दिन कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
लव : रिश्ते में नयापन आएगा, जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगा।
धन : धन के मामलों में सुधार होगा, लेकिन आप बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य : अधिक काम से थकान महसूस हो सकती है।
उपाय : सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करें।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर : काम में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी रुकावट आ सकती है।
लव : प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य : आज मानसिक तनाव से बचें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर : व्यावसायिक योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव : आपके रिश्ते में सुकून और शांति का माहौल रहेगा।
धन : कुछ जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य : आज स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय : भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर : कार्यस्थल पर सफलता के लिए धैर्य जरूरी है।
लव : प्रेम संबंधों में संचार बढ़ेगा।
धन : धन के मामले में सतर्कता बरतें।
स्वास्थ्य : तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय : पीपल के पेड़ पर दीपक लगाएं।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर : कार्यस्थल की बिगड़ती स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।
लव : प्रेम संबंधों के तनाव का समय पर समाधान मिल जाएगा।
धन : आज धन को लेकर सतर्क रहें और योजनाबद्ध खर्च करें।
स्वास्थ्य : आज स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय : शनिवार को काले वस्त्र का दान करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर : नौकरीपेशा को कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, जो आपके लिए लाभकारी होंगे।
लव : प्रेम रिश्ते में नयापन आएगा।
धन : वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए विश्राम करें।
उपाय : गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, इससे आपकी समस्याएं हल होंगी।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर : करियर में सुधार होगा, लेकिन थोड़ा संयम बनाए रखें।
लव : प्रेमीसंग रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी।
धन : आर्थिक मामलों में थोड़ा संघर्ष हो सकता है।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी।
उपाय : शिव पूजन करें, इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर : काम में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव : प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी हो सकती है।
धन : आर्थिक मामलों में आई परेशानी को आप संभाल लेंगे।
स्वास्थ्य : आज मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें।
उपाय : संतोषी माता की पूजा करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर : आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं।
लव : रिश्ते में थोड़ी घबराहट हो सकती है।
धन : आज ध्यान रखें कि धन की फिजूलखर्ची न हो।
स्वास्थ्य : आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय : भगवान शिव की पूजा करें, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी।
 
बिजनौर: हनुमान मूर्ति के चारों ओर 4 दिन से घूम रहा कुत्ता, आस्था या कोई संकेत? Video

बिजनौर: हनुमान मूर्ति के चारों ओर 4 दिन से घूम रहा कुत्ता, आस्था या कोई संकेत? VideoDog News: बिजनौर के नंदपुर गांव की यह घटना वास्तव में हैरान करने वाली और श्रद्धा से भरी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। जहाँ ग्रामीण इसे हनुमान जी की भक्ति और चमत्कार मान रहे हैं, वहीं इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों और जीव विज्ञानियों के नजरिए से इस व्यवहार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभ

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभBudh gochar 2026: बुध ग्रह ने शनि की राशि मकर राशि में 17 जनवरी 2026 को गोचर किया है। इस गोचर के चलते 6 राशियों को लाभ होगा। खासकर वे राशियां जिनका जुड़ाव लेखन, मीडिया, संचार के अन्य क्षेत्र, कारोबार और वाणी से संबंधित कोई काम हो तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निराकर होगा।

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्ति

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्तिआज यानी 15 जनवरी 2026 को लाभ दृष्टि राजयोग के प्रभाव से चार विशेष राशियों के लिए धन और सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं। शुक्र और शनि की विशेष स्थिति आपके लिए संचित धन और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। लाभ दृष्टि राजयोग विशेष रूप से शनि और शुक्र ग्रहों की युति या अनुकूल दृष्टि से बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। 4 राशियों को मिलेगा इसे अचानक से लाभ।

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्वSecret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जनवरी, 2026)Today Rashifal 20 January 2026 | कैसा रहेगा आज 20 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

20 January Birthday: आपको 20 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 January Birthday: आपको 20 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय20 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

मकर राशि में बना बुधादित्य और लक्ष्मी योग, इन 3 राशियों पर बरसेगा अचानक धन

मकर राशि में बना बुधादित्य और लक्ष्मी योग, इन 3 राशियों पर बरसेगा अचानक धनBudhaditya and Lakshmi Yoga: मकर राशि में बुधादित्य और लक्ष्मी योग के बनने से बड़ा ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। इस शुभ योग का प्रभाव 3 राशियों के जीवन में धन लाभ, करियर उन्नति और आर्थिक स्थिरता लेकर आ सकता है। इस ग्रह योग के प्रभाव से 3 राशियों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ और आर्थिक स्थिरता के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। जानिए कौन-सी हैं वो भाग्यशाली राशियां।

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्वGupt Navratri 2026 : जहां शारदीय और चैत्र नवरात्रि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती हैं, वहीं वर्ष में दो बार आनेवाली गुप्त नवरात्रि साधना, सिद्धि और तंत्र-मंत्र से जुड़ी होती है। इस दौरान की गई देवी उपासना विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति, बाधा निवारण, धन, शक्ति और साधना सिद्धि प्रदान करती है। इसी कारण इसे 'गुप्त' कहा गया है।
