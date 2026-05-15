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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 with Birth Chart and Pictures of 12 Zodiac Signs

1. मेष (Aries)

Today 18 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: सहकर्मियों के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी।
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
धन: निवेश करने से पहले अनुभवी की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से लाभ होगा।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद स्थिति सुधरेगी।
लव: प्रेम जीवन में संयम बरतें। 
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरी में बॉस आपके सुझावों को महत्व देंगे।
लव: पार्टनर के साथ गहरी बातचीत होगी, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

 

4. कर्क (Cancer)

करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। 
लव: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। 
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति महसूस करेंगे। 
उपाय: मंदिर में मिश्री का दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है, धैर्य रखें। 
लव: दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है।
धन: धन के मामले में जोखिम न लें। 
स्वास्थ्य: धूप में निकलने से बचें, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। 
 

6. कन्या (Virgo)

करियर:  कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा।
धन: धन निवेश के लिए समय अनुकूल है। 
स्वास्थ्य: त्वचा और एलर्जी से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।

 

7. तुला (Libra)

करियर: नया बिजनेस शुरू करने के लिए दिन सामान्य है।
लव: जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
धन: अचानक आए खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव महसूस हो सकता है।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

Scorpio (वृश्चिक)

करियर: कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
लव: पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: अटका हुआ धन वापस मिलेगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों और पैरों के दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: ऑफिस में आपके काम को अवॉर्ड मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुसार परिणाम न मिलने से मन थोड़ा उदास हो सकता है।
लव: परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें। 
धन: संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: आंखों में इंफेक्शन या जलन की शिकायत हो सकती है।
उपाय: शनि स्तोत्र का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से कठिन कार्यों को भी सरल बना लेंगे।
लव: सोशल सर्कल में किसी खास से मुलाकात हो सकती है। 
धन: आर्थिक निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। 
स्वास्थ्य: दिन भर चुस्ती-फुर्ती महसूस करेंगे। 
उपाय: जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आज नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ यादगार लम्हे बिताएंगे। 
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से खुशी होगी। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन हो तो पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हल्दी की माला से "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें।ALSO READ: वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips
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