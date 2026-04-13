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Written By WD News Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 14 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

मेष (Aries)

 
Today 14 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कारोबार में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सफेद चीजों का दान करें।

 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचें।
लव: किसी खास महिला से मुलाकात संभव है।
धन: धन निवेश में आज सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: नौकरीपेशा को आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: प्रेमीसंग दिन ताजगी भरा रहेगा।
धन: कारोबार के आय में बेहतरीन धनवृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
उपाय: आज दूध का दान करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में खुशियां दौड़ी चली आएंगी।
धन: आज अपार धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वयं को फिट और ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: काम का दबाव बढ़ सकता है।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में धैर्य रखें।
धन: बाहरी बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।
 

तुला (Libra)

 
करियर: ऑफिस में सहयोगियों का विशेष साथ मिलेगा।
लव: लव जोड़े के लिये रोमांटिक दिन रहेगा।
धन: आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत के हिसाब से सामान्य रहेगा।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कारोबार या करियर में सफलता के नए अवसर मिलेंगे।
लव: प्रेमी संग रिश्तों में सुधार होगा।
धन: कहीं से अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: स्वयं की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: कारोबार की नई योजनाएं सफल होंगी।
लव: शीघ्र विवाह संबंधी फैसले में पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति अब पहले से बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।
लव: प्रेम रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन: घर-बाहर के खर्च कम होंगे।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: जॉब कर रहे जातक को नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव बर्ड्‍स के रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: धन निवेश में अतिरिक्त सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: आज मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: पीले वस्त्र पहनें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: नौकरीपेशा को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन सुखद तथा संयमित बना रहेगा।
धन: अपार धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: आज जरूरतमंदों को दान करें।ALSO READ: सतुवाई अमावस्या की पौराणिक कथा और महत्व
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