सोमवार, 13 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

14 April Birthday: आपको 14 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

केक का खूबसूरत फोटो
14 April Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 14 अप्रैल

 
आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 14 को हुआ है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार, तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। 14 का अंक आपस में मिलकर 5 होता है। 5 का अंक बुध ग्रह का प्रतिनिधि करता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं। आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 14 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं।ALSO READ: Weekly Horoscope April 2026: इस सप्ताह का राशिफल (13 से 19 अप्रैल): किस राशि के लिए है भाग्यशाली समय?
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23
 
शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50
 
शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052
 
ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।
 
शुभ रंग : हरा, गुलाबी जामुनी, क्रीम

 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
परिवार : दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। परिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है।
 
करियर: यह वर्ष आपके लिए सफलताओं भरा रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी। 

 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar): भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, और समाजसुधारक थे।
 
गवरी देवी (Gawari Devi): राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका। 
 
शमशाद बेगम (Shamshad Begum): हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध पार्श्वगायिका। 
 
पूरन चन्द जोशी (Puran Chand Joshi): स्वाधीनता सेनानी। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: सतुवाई अमावस्या की पौराणिक कथा और महत्व
लेखक के बारे में
WD Feature Desk
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (14 अप्रैल, 2026)

Vaishakh maas 2026: वैशाख मास प्रारंभ, जानें इस विशेष माह की 10 खास बातें

Vaishakh maas 2026: वैशाख मास प्रारंभ, जानें इस विशेष माह की 10 खास बातेंVaishakh month 2026: वैशाख मास हिन्दू पंचांग का दूसरा महीना है, जो चैत्र मास के बाद आता है। यह माह विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख का नाम 'वैशाख' नक्षत्र या सूर्य की स्थिति के अनुसार पड़ा है। हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति में यह महीना नई शुरुआत, पूजा-अर्चना और उत्सवों के लिए विशेष महत्व रखता है।

अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाब

अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाबAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर यह भ्रम अक्सर तब होता है जब कोई तिथि दो दिनों के बीच विभाजित हो जाती है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया की स्थिति को समझने के लिए हमें वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के प्रारंभ और अंत समय को देखना होगा। यहां इस भ्रम का मुख्य कारण और सही तारीख दी गई है।

Akshaya tritiya 2026: अक्षय तृतीया कब है?

Akshaya tritiya 2026: अक्षय तृतीया कब है?Akshaya tritiya 2026 kab hai: वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन किए गए कार्य का कभी क्षय नहीं होता इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है अर्थात मुहूर्त देखकर कार्य करने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व पंचांग भेद से 19 अप्रैल बता रहे हैं, लेकिन उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल, सोमवार को रहेगा। इस दिन दान-पुण्य, स्वर्ण खरीद और नए कार्यों की शुरुआत के लिए 'अबूझ मुहूर्त' (पूरा दिन शुभ) रहता है।

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांति

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांतिKharmas importance and remedy in astrology: खरमास जिसे मलमास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा समय माना जाता है जब शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते, लेकिन पूजा, दान और पितृ तर्पण के लिए यह अत्यंत फलदायी होता है। इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय पितरों/ पूर्वजों को शांति देने वाले माने जाते हैं। यहां जानिए 5 प्रभावी उपाय...

April 2026 festivals: अप्रैल माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

April 2026 festivals: अप्रैल माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्टImportant festivals in April 2026: अप्रैल 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया और बैशाखी जैसे बड़े पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही 3 अप्रैल से वैशाख माह का भी आरंभ हो रहा है। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए अप्रैल 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की विस्तृत सूची दी गई है...

और भी वीडियो देखें

14 April Birthday: आपको 14 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 April Birthday: आपको 14 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 अप्रैल 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय14 April 2026 ke Muhurat:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफल

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 12 राशियों का क्या रहेगा राशिफलSun Transit 2026: 14 अप्रैल, मंगलवार को जब सूर्य का 'प्रचंड तेज' मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेगा, तो वह आपकी किस्मत के बंद ताले खोलने की भी शक्ति रखेगा। आइए मेष संक्रांति 2026 के इस खास अवसर पर यहां जानते हैं आपकी राशि के लिए 'सूर्य के गोचर' पर नया और सटीक विश्लेषण...

सूर्य मेष संक्रांति 2026: इस दिन क्या करें और किन कामों से बचें?

सूर्य मेष संक्रांति 2026: इस दिन क्या करें और किन कामों से बचें?सूर्य जब मेष राशि में संक्रमण करता है तो उसे मेष संक्रांति कहते हैं। मीन राशि से मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति का समय सौरमास कहलाता है। यह मास प्राय: तीस दिन का होता है। सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है। सौर माह का पहला माह है मेष। इस दिन कौनसे कार्य करें और कौनसे नहीं, जानिए।

14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?

14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?Solar New Year 2026: भारतीय कैलेंडर सौर, चंद्र और नक्षत्र तीनों पर आधारित है। कुछ राज्य सौर कैलेंडर को और कुछ राज्य चंद्र कैलेंडर को मानते हैं। चंद्र कैलेंडर चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और सौर कैलेंडर सूर्य के मेष राशि में जाने से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि मेष संक्रांति वाला दिन सोलर नववर्ष का प्रथम दिन होता है। इस बार मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 09:38 पर रहेगी। पुण्य काल प्रात: 05:57 से प्रारंभ होकर 01:55 पर समाप्त होगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com