Bhavishya malika: भविष्य मालिका युद्ध के बारे में क्या कहती है?

भविष्य मालिका, जिसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने लगभग 600 साल पहले लिखा था, आने वाले समय और 'महाविनाश' या भीषण युद्ध के बारे में कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां करती है। इस ग्रंथ के अनुसार, कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन के बीच का समय अत्यंत कष्टकारी होगा। भविष्य मालिका में युद्ध और विनाश से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

1. तृतीय विश्व युद्ध (तीसरा महायुद्ध)

ग्रंथ के अनुसार, दुनिया एक विनाशकारी तीसरे विश्व युद्ध का सामना करेगी। इसमें आधुनिक हथियारों और प्राकृतिक आपदाओं का मिला-जुला प्रभाव होगा।

प्रमुख देश: मालिका के अनुसार, युद्ध की शुरुआत छोटे देशों के संघर्ष से होगी जो धीरे-धीरे वैश्विक रूप ले लेगा। इसमें रूस, चीन और मुस्लिम देशों के गठबंधन तथा पश्चिमी देशों के बीच टकराव की बात कही गई है।

भारत की स्थिति: भविष्यवाणी के अनुसार, भारत इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शुरू में शामिल नहीं होगा, लेकिन बाद में शांति व्यवस्था और धर्म की रक्षा के लिए उसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी।

2. प्राकृतिक और खगोलीय संकेत

युद्ध के दौरान या उससे ठीक पहले प्रकृति में कई असामान्य बदलाव दिखेंगे:

दो सूर्य का भ्रम: आसमान में एक ऐसी खगोलीय घटना होगी जिससे दो सूर्य दिखाई देने का आभास होगा (यह कोई धूमकेतु या उल्कापिंड हो सकता है)।

जगन्नाथ मंदिर के संकेत: पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा का गिरना, पत्थर गिरना या मंदिर परिसर में अप्रत्याशित घटनाएं युद्ध और अनिष्ट का संकेत मानी गई हैं।

3. विनाश का पैमाना

मालिका के अनुसार, इस युद्ध और इसके साथ आने वाली महामारियों व प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया की जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी।

जनसंख्या की कमी: ग्रंथ कहता है कि युद्ध के अंत तक दुनिया की एक बड़ी आबादी समाप्त हो जाएगी और केवल धर्म पर चलने वाले लोग ही जीवित बचेंगे।

अंधकार का समय: पृथ्वी पर कई दिनों तक गहरा अंधकार छाए रहने की भी भविष्यवाणी की गई है।

4. कल्कि अवतार और धर्म की स्थापना

युद्ध के चरम पर होने के दौरान ही भगवान कल्कि (विष्णु के 10वें अवतार) के प्रकट होने और अधर्म का नाश करने की बात कही गई है।

युद्ध का अंत: यह युद्ध केवल देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्य और असत्य का संघर्ष होगा। भगवान कल्कि दुष्टों का संहार करेंगे और पुनः सतयुग की नींव रखेंगे।

शांति का केंद्र: युद्ध के बाद भारत दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बनेगा और पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी।

5. समय काल (Timeline)