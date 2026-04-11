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Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 11 अप्रैल 2026 (12:06 IST)

अगले 7 साल की डराने वाली भविष्यवाणी! क्या आने वाला है बड़ा संकट?

The image depicts fire on the earth, fighter jets and meteorites in the sky, burning cities, and an hourglass.
2026 se 2034 tak ki bhavishyavani: हिंदू पंचांग के प्रत्येक नए वर्ष को संवत्सर कहते हैं। प्रत्येक संवत्सर का एक नाम है जिससे पता चलता है कि उस वर्ष में क्या होने वाला है। 60 संवत्सरों का एक चक्र पूर्ण होने के बाद फिर से एक नए युग का प्रारंभ होता है। वर्तमान में 19 मार्च 2026 से रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हुआ है। चलिए जानते हैं इस संवत्सर सहित आगामी 7 संवत्सरों की भविष्यवाणी।
 

प्रमुख कालखंड और घटनाएं:

2026-27 (रौद्र):

यह समय भारी नरसंहार, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप/ज्वालामुखी) का संकेत देता है।
 

2027-28 (दुर्मति): 

लोग दुर्मति हो जाएंगे। युद्ध की आग भड़केगी। भारत का पाक से युद्ध होने की संभावना है। इस संवत्सर में मध्यम वर्षा होने का अनुमान रहता है।
 

2028-29 (दुन्दुभि):

लोगों की बुद्धि भ्रमित होगी। विनाशकारी तूफान आएंगे और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। हालांकि अच्छी फसल होगी।
 

2029-31 (रूधिरोद्गारी व रक्ताक्षी): 

रक्तपात और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच लोग शांति और धर्म की ओर लौटेंगे। विश्व के नक्शे बदलेंगे और भारत की सीमाओं में भी बदलाव होगा।
 

2031-33 (क्रोधन व क्षय): 

जनता के बीच क्रोध, तनाव और आवेश में वृद्धि होगी तब युद्ध के दोषियों को सजा मिलेगी। जलवायु परिवर्तन और नए रोगों से चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन भारत में शांति रहेगी।

2033 (प्रभव):

शुभ फलदायी, ज्ञान और समझदारी में वृद्धि होगी। कलयुग के प्रभाव का समापन होगा। भारत और रूस की शक्ति रहेगी।
 

2034 (विभव):

प्रजा में सुख-समृद्धि, उत्तम वर्षा और कृषि में वृद्धि होगी। शास्त्रों के अनुसार, यहाँ से एक नए युग का प्रारंभ होगा, जिसमें भारत के नेतृत्व में वैश्विक शांति और प्रकृति संरक्षण पर कार्य होगा।
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