Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
11 अप्रैल 2026, शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। शनिवार का दिन होने के कारण आज शनि देव और हनुमान जी की उपासना का विशेष फल मिलता है।
11 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: नवमी - दोपहर 11:34 एएम तक, उसके बाद दशमी।
मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।
वार: शनिवार।
नक्षत्र: श्रवण - दोपहर 03:37 पीएम तक, उसके बाद धनिष्ठा।
योग: साध्य - शाम 07:44 पीएम तक, उसके बाद शुभ।
करण: कौलव - दोपहर 11:34 एएम तक, फिर तैतिल।
चंद्र राशि: मकर (पूरा दिन-रात)।
सूर्य राशि: मीन।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:46 एएम से 12:36 पीएम
विजय मुहूर्त 02:16 पीएम से 03:06 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:21 एएम से 05:08 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-09:11 एएम से 10:46 एएम
यमगण्ड- 01:55 पीएम से 03:30 पीएम
गुलिक काल-06:01 एएम से 07:36 एएम
आज के मुख्य उत्सव और महत्व:
शनि देव की विशेष पूजा: आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कष्टों में राहत मिलती है।
हनुमान जी का भोग: आज हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू अर्पित करें। श्रवण नक्षत्र होने के कारण आज किए गए दान-पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है।