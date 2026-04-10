छोटा चारधाम यात्रा 2026: कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ के कपाट? जानें यात्रा की पूरी तारीख

Char Dham Yatra 2026: वर्ष 2026 की चारधाम यात्रा बहुत जल्द ही 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यात्रा का शुभारंभ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा।

कपाट खुलने की दिनांक और समय (2026)

1. यमुनोत्री: 19 अप्रैल (अक्षय तृतीया मुहूर्त के अनुसार)

2. गंगोत्री: 19 अप्रैल (अक्षय तृतीया मुहूर्त के अनुसार)

3. केदारनाथ: 22 अप्रैल (सुबह 08:00 बजे)

4. बद्रीनाथ: 23 अप्रैल (सुबह 06:15 बजे)



यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बातें:

पंजीकरण (Registration): चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं। आप उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registration.touristcare.uk.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

सावधानी: सरकार ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर हो रहे साइबर फ्रॉड के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। कृपया केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

क्रम: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यात्रा हमेशा घड़ी की दिशा में (Clockwise) करनी चाहिए, यानी सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ।