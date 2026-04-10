Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 अप्रैल, 2026)

मेष राशि (Aries)
Today 11 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: निवेश के लिए समय अनुकूल है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से आज आप सक्रिय महसूस करेंगे।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर की सूचना मिल सकती है।
लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: गले में इंफेक्शन या खराश की समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आज सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें।
लव: प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है।
धन: आज उधार देने से बचना आपके लिए बेहतर होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस होगी।
उपाय: गणेश जी को 2 दूर्वा की गांठें अर्पित करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: आपके लिए आज नई नौकरी के अवसर खुलेंगे।
लव: सिंगल लोगों की तलाश आज खत्म हो सकती है।
धन: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
सिंह राशि (Leo)
करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: अटके हुए सरकारी भुगतान आज मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सचेत रहने की जरूरत है।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए दिन शानदार है।
लव: अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: बचत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: कला और रचनात्मक कार्यों में आपका मन लगेगा।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। नियमित व्यायाम करें।
उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें और गुलाब का फूल चढ़ाएं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: प्रतिद्वंद्वी आपके काम में बाधा डाल सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: कारोबार हेतु आज का दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: आज आप काफी ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश जाने की योजना बनेगी।
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत भविष्य के लिए लाभकारी होगी। विश्वास बढ़ेगा।
धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। अनावश्यक खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। हल्का और सात्विक भोजन लें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी चढ़ाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी।
लव: पुराने प्रेमी से मुलाकात मन को विचलित कर सकती है।
धन: निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद न लेने के कारण सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लव: पार्टनर को उनकी पसंद का समय दें।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए घरेलू नुस्खों का प्रयोग करें।
उपाय: गरीबों को काले तिल का दान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा निखरेगी।
लव: दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: सकारात्मक विचारों से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा।