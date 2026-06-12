शनिवार, 13 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 13 June 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful photos of the 12 zodiac signs with daily horoscope messages in the image caption

1. मेष (Aries)

करियर: नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। 
धन: निवेश के लिए समय उत्तम है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद से बचें।
लव: प्रेम रिलेशनशिप के मुद्दे बातचीत से सुलझाएं।
धन: बचत पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। 
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज नौकरी में पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।
धन: अचानक धन लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा। 
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है। 
लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे। 
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कारोबार में आपके निर्णय सही साबित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: अधूरी योजनाओं को पूरा करने का समय है। 
लव: प्रेमीजन रिश्ते में ईमानदारी रखें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी होगी। 
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो रुकें।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। 
धन: आज निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को एक्टिव महसूस करेंगे।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें। 
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है। 
धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलने के संकेत हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का बोझ हो तो ब्रेक लेना जरूरी है।
लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। 
धन: भविष्य के लिए धन का निवेश करें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में कुछ नयापन आएगा। 
धन: किसी दोस्त से आर्थिक मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य: योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: व्यापार में लाभ होगा। 
लव: पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। दिन सुखद रहेगा।
धन: अचानक यात्रा पर धन खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द महसूस हो सकता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चातुर्मास कब से होंगे प्रारंभ, क्या है इसका महत्व?

चातुर्मास कब से होंगे प्रारंभ, क्या है इसका महत्व?आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन चार माह के लिए देव सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ होता है जो देवउठनी एकादशी तक रहता है। हिंदू धर्म और पंचांग में चातुर्मास (चार महीने की अवधि) का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इस दौरान ऋषि-मुनि, साधु-संत और आम श्रद्धालु व्रत, साधना और आत्म-संयम का पालन करते हैं। वर्ष 2026 में चातुर्मास की शुरुआत और इसके महत्व से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।

मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण, जानिए प्रभाव और अचूक उपाय

मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण, जानिए प्रभाव और अचूक उपाय29 अप्रैल 2022 को साढ़ेसाती प्रारंभ हुई थी। 29 मार्च 2025 से मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जो कि सबसे कष्टकारी माना जाता है। 8 अगस्त 2029 को मीन राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी। जानिए ज्योतिष के अचूक उपाय।

केतु का सिंह राशि में चल रहा है गोचर, 3 राशियां रहेंगी टॉप पर, अभी भी कर लें ये 5 उपाय

केतु का सिंह राशि में चल रहा है गोचर, 3 राशियां रहेंगी टॉप पर, अभी भी कर लें ये 5 उपायछाया ग्रह केतु ग्रह ने 18 मई 2025 को सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश किया था। मेष, वृषभ, कन्या, तुला और धनु राशि के लिए राहु का गोचर शुभ रहेगा, लेकिन बाकी राशियों को संभलकर रहना होगा। इसी प्रकार मिथुन, तुला और धनु राशि के लिए भी केतु का सिंह में गोचर शुभ माना जा रहा है।

शनि की साढ़ेसाती के प्रथम चरण में मेष राशि, क्या बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगा लाभ?

शनि की साढ़ेसाती के प्रथम चरण में मेष राशि, क्या बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगा लाभ?Mesh rashifal sadhesati: मेष राशि जातकों के लिए साढ़ेसाती का प्रारंभ 29 मार्च 2025 से ही हो चला रहा है। वर्तमान में वर्ष 2026 और 2027 में भी इस का प्रभाव रहेगा। मेष राशि के 12वें भाव और मीन राशि में शनि के होने से साढ़ेसाती का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था। यह साढ़ेसाती 2032 तक रहेगी। चलिए जानते हैं इस साढ़ेसाती का प्रभाव और इससे बचने के 5 अचूक उपाय।

दुनिया की प्रमुख विचारधाराएं कौन-कौन सी हैं? जानिए पूरी सूची और उनकी खासियतें

दुनिया की प्रमुख विचारधाराएं कौन-कौन सी हैं? जानिए पूरी सूची और उनकी खासियतेंपूंजीवाद से साम्यवाद तक, दुनिया की बड़ी विचारधाराओं के बारे में जानिए

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जून, 2026)Today Rashifal 13 June 2026 | कैसा रहेगा आज 13 जून 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

13 June Birthday: आपको 13 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 June Birthday: आपको 13 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जून 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जून 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय13 June 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 जून, 2026 का विशेष पंचांग...

मिथुन संक्रांति 2026: पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धन-समृद्धि के अचूक उपाय

मिथुन संक्रांति 2026: पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धन-समृद्धि के अचूक उपायजब सूर्य देव अपने मित्र बुध की राशि 'मिथुन' में प्रवेश करते हैं, तो प्रकृति और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 की यह मिथुन संक्रांति आपके आत्मबल को बढ़ाने और सूर्य देव की असीम कृपा पाने का सबसे सुनहरा मौका है। आइए जानते हैं इस पावन दिन को बेहद खास और फलदायी बनाने का मॉर्डन और सनातनी तरीका।

सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, 6 राशियों को मिलेगी करियर, नौकरी और व्यपार में बड़ी सफलता

सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, 6 राशियों को मिलेगी करियर, नौकरी और व्यपार में बड़ी सफलतासूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजा सूर्य का यह राशि परिवर्तन 6 राशियों के लिए फायदे का समय रहेगा। नौकरीपेशा हैं तो पदोन्नति या इंक्रीमेंट की संभावना और व्यापारी हैं तो कोई बड़ी डील हो सकती है। आइए जानते हैं कि मेष, सिंह, कन्या, तुला और धनु राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य मिथुन संक्रांति काल।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com