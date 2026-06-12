Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 13 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

करियर: नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।

धन: निवेश के लिए समय उत्तम है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद से बचें।

लव: प्रेम रिलेशनशिप के मुद्दे बातचीत से सुलझाएं।

धन: बचत पर ध्यान देना जरूरी है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज नौकरी में पदोन्नति के योग हैं।

लव: जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

धन: अचानक धन लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है।

लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: कारोबार में आपके निर्णय सही साबित होंगे।

लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: अधूरी योजनाओं को पूरा करने का समय है।

लव: प्रेमीजन रिश्ते में ईमानदारी रखें।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो रुकें।

लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं।

धन: आज निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है।

स्वास्थ्य: खुद को एक्टिव महसूस करेंगे।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें।

लव: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है।

धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलने के संकेत हैं।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का बोझ हो तो ब्रेक लेना जरूरी है।

लव: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाएंगे।

धन: भविष्य के लिए धन का निवेश करें।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।

लव: लव लाइफ में कुछ नयापन आएगा।

धन: किसी दोस्त से आर्थिक मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य: योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: व्यापार में लाभ होगा।

लव: पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। दिन सुखद रहेगा।

धन: अचानक यात्रा पर धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द महसूस हो सकता है।