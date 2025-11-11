मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 12 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 12 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 12 November 2025
मेष (Aries)
 
Today 12 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज आपके कार्यस्थल पर नई योजनाओं का आरंभ हो सकता है। 
लव: रोमांटिक जीवन में थोड़ी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप इसे समझदारी से सुलझा सकते हैं।
धन: आज आपको आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक थकावट हो सकती है, थोड़ा आराम लें और ध्यान करें।
 
वृष (Taurus)
 
करियर: कार्यस्थल पर अपने कौशल को बेहतर बनाने का यह अच्छा समय है।
लव: प्रेम जीवन में खुशी और सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: वित्तीय मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन निवेश से पहले पूरी जानकारी लें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग करें और स्वस्थ आहार लें।
उपाय: शुक्रवार को वृक्षों को पानी दें। 
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज आपके कार्य में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। सहयोगी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें।
लव: रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है, लेकिन संवाद से समस्याओं का समाधान संभव है।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, कोई बड़ा खर्चा न हो, इसका ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। 
उपाय: बुधवार को व्रत रखें और मीठा खाएं।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके सामने कोई नई चुनौती आ सकती है। 
लव: प्रेम में सामंजस्य बनाए रखें। साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन अचानक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य में कोई समस्या हो सकती है।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपके नेतृत्व का गुण उजागर हो सकता है। सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल रखें।
लव: प्रेम संबंधों में आज एक नयापन आएगा।
धन: आज पैसों के मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है।
स्वास्थ्य: व्यायाम करें और खुद को ताजगी महसूस कराएं।
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: आज आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। थोड़े अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी।
लव: प्रेमी साथी की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक थकावट से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और मीठा खाएं।ALSO READ: Utpanna Ekadashi Katha Kahani: उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा कहानी
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ नए अवसर सामने आएंगे, जिन्हें आपको अवसर के रूप में देखना चाहिए।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। कुछ नए प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आपको पुराने कर्ज को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक थकावट से बचने के लिए ध्यान रखें।
उपाय: शुक्रवार को गौ माता को रोटियां खिलाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है, लेकिन आप इसे सुलझाने में सफल होंगे।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों को लेकर सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। थोड़ी सी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। आप अपने प्रयासों से अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बड़े खर्चों से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकावट से बचने के लिए ध्यान और आराम करें।
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर अपने कार्य को पूरी तन्मयता से करें।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर काबू रखना जरूरी होगा।
स्वास्थ्य: माता-पिता को सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखें।
उपाय: शनिवार को तिल का तेल दीपक जलाएं।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: रविवार को गाय को घास खिलाएं। 
 
मीन (Pisces)
 
करियर: मीन राशि के जातकों के लिए यह दिन कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन संवाद से इसे सुलझाने की कोशिश करें।
धन: आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: जल में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें।ALSO READ: Kaal Bhairav Jayanti 2025: कालभैरव जयंती पर करें ये 10 खास उपाय, मिलेंगे ये चमत्कारिक लाभ
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Kaal Bhairav Jayanti 2025: अष्ट भैरव में से काल भैरव के इस मंत्र से मिलेगा उनका आशीर्वाद

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)Today Rashifal 17 February 2026 | कैसा रहेगा आज 17 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

17 February Birthday: आपको 17 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 February Birthday: आपको 17 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के...

Surya Grahan 2026: आसमान में दिखेगा Ring of Fire, इन राशियों के लिए शुभ तो इन पर पड़ेगा अशुभ असर

Surya Grahan 2026: आसमान में दिखेगा Ring of Fire, इन राशियों के लिए शुभ तो इन पर पड़ेगा अशुभ असरSurya Grahan 2026 के दौरान आसमान में Ring of Fire का अद्भुत नजारा दिखेगा। जानिए इस सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर शुभ और किन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानियां जरूरी हैं।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Mangal gochar 2026: मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 12 राशियों की किस्मत में होंगे बड़े बदलाव

Mangal gochar 2026: मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 12 राशियों की किस्मत में होंगे बड़े बदलावMangal gochar 2026: मंगल ग्रह का कुंभ राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालेगा। जानिए इस गोचर से करियर, धन और रिश्तों में क्या बदलाव होंगे और किन राशियों को मिलेगा लाभ।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com