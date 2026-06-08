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  4. Today Horoscope Rashifal 09 June 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: सोमवार, 8 जून 2026 (17:36 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 09 June Daily horoscope in Hindi 2026
Today Rashifal 09 June 2026 | कैसा रहेगा आज 09 जून 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
 

1. मेष (Aries)

करियर: व्यापार में नए सौदे लाभकारी सिद्ध होंगे। 
लव: पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर हंसी-मजाक होगा।
धन: पुराने निवेश से लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, शाम को डेट पर जा सकते हैं।
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से काफी शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति बन सकती है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, जिद न करें।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: पेट खराब होने की संभावना है, हल्का भोजन लें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 
धन: शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह लें।
स्वास्थ्य: अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या फल बांटें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा के रुके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे।
लव: पार्टनर के साथ घूमने की योजना बना सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: दिन उत्तम, कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज समय शुभ है।
लव: सिंगल लोगों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: फिजूलखर्ची से बचें, पैसा बचाने पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन चढ़ाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा।
धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक रहेगी। 
स्वास्थ्य: योग और व्यायाम पर ध्यान दें, दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, धैर्य रखें।
धन: निवेश करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ लें।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें, वरना तनाव महसूस होगा।
उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: ऑफिस कार्य में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है।
धन: प्रॉपर्टी के काम में रुकावट आ सकती है, धैर्य रखें।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचकर रहें।
उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। 
लव: प्रेम संबंधों के लिए कल का दिन यादगार रहेगा।
धन: किसी मित्र की मदद से आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: ऑफिस में नए अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको साहस देगा।
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी समस्या हो सकती है, ठंडा पानी न पिएं।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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