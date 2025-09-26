शनिवार, 27 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 27 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 27 September 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 27 September 2025 : करियर: आज आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, प्रोजेक्ट में प्रगति के अवसर मिलेंगे। टीम में सामंजस्य बनाए रखें।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। निवेश सोच-समझ कर करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर आराम भी जरूरी है।
उपाय: सफेद फूल देवी स्कंदमाता को अर्पित करें, सफेद वस्त्र पहनें।ALSO READ: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि सप्तमी की देवी कालरात्रि का रहस्य
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। सहयोग मिलेगा।
लव: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, संचार बढ़ाएं।
धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: दिमाग को शांत रखें, योग करें।
उपाय: दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं, सफेद रंग का उपयोग करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आपकी रचनात्मकता काम आएगी, नए अवसर मिलेंगे।
लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा।
धन: लाभ होगा, लेकिन खर्च संभालें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, पर थकावट से बचें।
उपाय: सफेद रंग की वस्तुएं रखें, देवी का ध्यान करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर चुनौती आ सकती है, धैर्य रखें।
लव: परिवार का सहयोग मिलेगा।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: शरीर की देखभाल करें।
उपाय: मां को सफेद फूल या चंदन का लेप करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लें।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शरीर सशक्त रहेगा।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, आज के दिन सफेद पुष्प अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: मेहनत रंग लाएगी, नए अवसर मिलेंगे।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: खर्चों में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें।
उपाय: मां स्कंदमाता को मिठाई में सफेद रंग की वस्तुएं अपनाएं।ALSO READ: Dussehra 2025: दशहरा और विजयादशमी में क्या है अंतर?
 
तुला (Libra)
 
करियर: काम में सफलता मिलेगी, सहयोग बढ़ेगा।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: लाभ होगा, लेकिन सोच-समझ कर खर्च करें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: दूध से बनी मिठाई देवी को अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज निर्णय लेने में सावधानी रखें।
लव: परिवार और साथी का समर्थन मिलेगा।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद फूल और सफेद वस्त्र पहनें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: योजना बनाकर काम करें, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
स्वास्थ्य: व्यायाम जरूरी है।
उपाय: सफेद रंग की वस्तुएं रखें, देवी मां स्कंदमाता की आराधना करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेहनत रंग लाएगी।
लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: आराम भी जरूरी है।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, मां स्कंदमाता को सफेद पुष्प अर्पित करें।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: नए विचार काम आएंगे, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में खुशियाँ रहेंगी।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें।
उपाय: देवी स्कंदमाता को सफेद रंग की वस्तुएं चढ़ाएं।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: सृजनात्मक काम में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में समृद्धि रहेगी।
धन: धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा।
 
