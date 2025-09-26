Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 27 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 27 September 2025 : करियर: आज आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, प्रोजेक्ट में प्रगति के अवसर मिलेंगे। टीम में सामंजस्य बनाए रखें।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। निवेश सोच-समझ कर करें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर आराम भी जरूरी है।

वृषभ (Taurus)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। सहयोग मिलेगा।

लव: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, संचार बढ़ाएं।

धन: आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: दिमाग को शांत रखें, योग करें।

उपाय: दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं, सफेद रंग का उपयोग करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आपकी रचनात्मकता काम आएगी, नए अवसर मिलेंगे।

लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा।

धन: लाभ होगा, लेकिन खर्च संभालें।

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, पर थकावट से बचें।

उपाय: सफेद रंग की वस्तुएं रखें, देवी का ध्यान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर चुनौती आ सकती है, धैर्य रखें।

लव: परिवार का सहयोग मिलेगा।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: शरीर की देखभाल करें।

उपाय: मां को सफेद फूल या चंदन का लेप करें।

सिंह (Leo)

करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लें।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: शरीर सशक्त रहेगा।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, आज के दिन सफेद पुष्प अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत रंग लाएगी, नए अवसर मिलेंगे।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ेगी।

धन: खर्चों में सावधानी रखें।

स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें।

तुला (Libra)

करियर: काम में सफलता मिलेगी, सहयोग बढ़ेगा।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: लाभ होगा, लेकिन सोच-समझ कर खर्च करें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: दूध से बनी मिठाई देवी को अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज निर्णय लेने में सावधानी रखें।

लव: परिवार और साथी का समर्थन मिलेगा।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: सफेद फूल और सफेद वस्त्र पहनें।

धनु (Sagittarius)

करियर: योजना बनाकर काम करें, सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

स्वास्थ्य: व्यायाम जरूरी है।

उपाय: सफेद रंग की वस्तुएं रखें, देवी मां स्कंदमाता की आराधना करें।

मकर (Capricorn)

करियर: जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेहनत रंग लाएगी।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: लाभ के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: आराम भी जरूरी है।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें, मां स्कंदमाता को सफेद पुष्प अर्पित करें।

कुम्भ (Aquarius)

करियर: नए विचार काम आएंगे, सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में खुशियाँ रहेंगी।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: ध्यान व योग करें।

उपाय: देवी स्कंदमाता को सफेद रंग की वस्तुएं चढ़ाएं।

मीन (Pisces)

करियर: सृजनात्मक काम में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में समृद्धि रहेगी।

धन: धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: शरीर स्वस्थ रहेगा।