शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. नवरात्रि
  4. durga saptami kalratri mata puja
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (11:38 IST)

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि सप्तमी की देवी कालरात्रि का रहस्य

durga saptami 2025
Shardiya Navratri 2025: चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही सप्तमी यानी सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन की पूजा के बाद ही कई घरों में नवरात्रि के व्रत का पारण होता है। इस दिन निशा पूजा का भी खास महत्व है। आइए, जानते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र और कथा के बारे में।
 
माँ का स्वरूप:-
  1. माँ कालरात्रि, माता कालिका का ही एक रूप हैं। उनका स्वरूप कुछ इस प्रकार है:
  2. त्रिनेत्रधारी: उनके तीन नेत्र हैं।
  3. वाहन: वे गर्दभ (गधे) पर सवार रहती हैं।
  4. चार हाथ: दाहिने हाथ: इनमें वरमुद्रा और अभयमुद्रा हैं, जो भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती हैं। बाएँ हाथ में एक लोहे का काँटा और एक खड्ग (तलवार) है।
  5. रंग: उनका रंग गहरा काला है।
 
पूजा विधि, भोग और मंत्र:-
  • पूजा की तैयारी-
  • सप्तमी की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें।
  • लकड़ी के एक पाट (चौकी) पर माँ कालरात्रि का चित्र या मूर्ति स्थापित करें।
  • दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा शुरू करें।
  • रोली, चावल, नैवेद्य (भोग) सहित षोडशोपचार से पूजा करें।
 
भोग और फूल-
माँ कालरात्रि को गुड़ और चीकू का भोग प्रिय है।
उन्हें रातरानी का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है।
 
मंत्र और जप-
  1. माँ कालरात्रि का मंत्र है: 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः'।
  2. इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करें। यदि यह उपलब्ध न हो, तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया जा सकता है।
  3. मंत्र जप के बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
  4. अंत में, माँ की आरती करें। आरती के बाद कथा का श्रावण करें...
 
माँ कालरात्रि की कथा-
  • पौराणिक कथा के अनुसार, रक्तबीज नामक एक राक्षस था, जो अपनी शक्तियों से देवता और मनुष्यों को परेशान करता था। उसकी विशेषता यह थी कि उसके रक्त की एक भी बूँद अगर धरती पर गिरती, तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। इस समस्या से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के अनुरोध पर, माँ पार्वती ने अपने तेज और शक्ति से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। जब युद्ध में रक्तबीज सामने आया, तो माँ कालरात्रि ने उसका वध करने के साथ ही उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह, रक्तबीज का अंत हुआ और सृष्टि को उसके आतंक से मुक्ति मिली।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्व

क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्वDurga Puja Dhunuchi Dance: दुर्गा पूजा, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में धुनुची नृत्य का विशेष महत्व है। यह नृत्य भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो दुर्गा माता के प्रति समर्पित होता है। लेकिन बहुत कम लोग बंगाल की इस परंपरा को जानते या समझते है। आज इस आलेख में हम आपको धुनुची नृत्य के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?Dussehra 2025: आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयादशमी और दशहरे के पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन कई घरों में कुल परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा के साथ ही शमी पूजा भी की जाती है। इस बार 02 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातेंShardiya Navratri 202: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान् शिव को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्‍यात हुआ। यहाँ महाष्टमी की 10 प्रमुख और खास बातें बताई गई हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहाली

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहालीAshtami ke 5 shubh upay: चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी में अष्टमी तिथि का खास महत्व मानाया गया है। अधिकतर घरों में इस दिन पारण होता है और हवन एवं कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आप महाष्टमी के 5 अचूक उपाय कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप खुशहाल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाष्टमी रहेगी।

और भी वीडियो देखें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधिsixth day of Navratri : मां कात्यायिनी की चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभयमुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से...

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी की देवी महागौरी का रहस्य

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी की देवी महागौरी का रहस्यDurga Ashtami 2025: चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही अष्टमी यानी आठवें दिन मां महागौरी की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन की पूजा, हवन और कन्या भोज के बाद ही कई घरों में नवरात्रि के व्रत का पारण किया जाता है। महागौरी शांत और सौम्य रूप में भक्तों के कष्ट दूर करती हैं।

Mahanisha Puja 2025: महानिशा पूजा में महाआहुतियों से पाएं देवी का आशीर्वाद

Mahanisha Puja 2025: महानिशा पूजा में महाआहुतियों से पाएं देवी का आशीर्वादShardiya Navratri Puja : हमारे सनातन धर्म में किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता हवन के माध्यम से ही की जाती है। देवी जी की आराधना में हवन का विशेष महत्व होता है। हवन के उपरांत कन्या-भोज कराया जाता है। श्रद्धालुगण 'महानिशा-पूजा' का हवन यथाशक्ति व सामर्थ्य अनुसार संपन्न कर सकते हैं...

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, इन खास 8 संदेशों से भेजें अपनों को शुभकामनाएं

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, इन खास 8 संदेशों से भेजें अपनों को शुभकामनाएंHappy Sharadiya Navratri Panchami Tithi: नवरात्रि का पांचवां दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप "मां स्कंदमाता" को समर्पित है। यह मां बुद्धि, ज्ञान और मातृत्व प्रेम की प्रतीक हैं। इनकी उपासना से मन, मस्तिष्क और जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। यहां शारदीय नवरात्रि 2025 के पांचवें दिन के लिए सुंदर, भावनात्मक...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधिFifth day of navratri 2025 devi: नवरात्रि में दुर्गा पूजन के दौरान पांचवें दिन मां स्कंदमाता का पूजन किया जाता है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com