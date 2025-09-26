शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (12:36 IST)

इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित देवी स्थल श्री वैष्णवधाम पर नवरात्रि गरबा महोत्सव का चतुर्थ वर्ष

Shri Vaishnav Dham
इंदौर। श्री वैष्णवधाम मंदिर परिसर इंदौर में आयोजित गरबा महोत्सव ने इस वर्ष अपने चतुर्थ सफलतम वर्ष में प्रवेश कर लिया है। यह आयोजन न केवल भक्ति और उत्साह का संगम है, बल्कि इंदौर की सांस्कृतिक गरिमा और अनुशासन का प्रतीक भी बन चुका है। पूर्णतः पारंपरिक शैली में खेले जा रहे गरबे, माता रानी की आराधना के साथ भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

गरबा गुरु श्रीमती रेखा जनक गांधी के निर्देशन में पिछले एक माह से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है, और उन्हीं की देखरेख में प्रशिक्षित प्रतिभागी दो ताली, तीन ताली और प्रसिद्ध टीमली गरबा प्रस्तुत कर रहे हैं। 
 
आयोजन समिति के विकास गुप्ता एवं श्रीमती रचना गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष दो गरबा सर्किल बनाए गए हैं- एक प्रशिक्षित प्रतिभागियों के लिए और दूसरा फ्री स्टाइल गरबा के लिए, जिससे हर भक्त को माता रानी की सेवा, भक्ति उर अरदास का अवसर मिल सके। कॉमन सर्किल में भाग लेने वालों के लिए लकी ड्रॉ और आकर्षक पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है, वहीं प्रशिक्षित प्रतिभागियों को प्रतिदिन विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जा रहा है।
 
नवरात्रि के अंतिम दिन मेगा पुरस्कार के रूप में डायमंड रिंग द्वारा तनिष्क (सपना संगीता रोड) सहित अनेक उपहार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, प्रतिदिन विशेष प्रस्तुतियों में कन्याओं को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र प्रशिक्षण, ट्रैफिक नियमों की शपथ, और हेलमेट पहनने के महत्व जैसे जनजागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
 
देश के वीर सैनिकों को समर्पित 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित गरबा 'मां तुझे सलाम' विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। आगामी दिनों में थीम आधारित गरबा जैसे 'महिला सशक्तिकरण', 'बाल शिक्षा' (जिसमें प्रतिदिन अंग्रेज़ी पुस्तकें वितरित की जाएंगी) भी आयोजित किए जाएंगे।
 
इस गरबा महोत्सव का सीधा प्रसारण श्री वैष्णवधाम मंदिर के यूट्यूब चैनल और डिजियाना न्यूज़ चैनल पर किया जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने में हमारे प्रमुख सहयोगी- सनन टी, श्री डीएचआई दूध, मोरया सरिया, रीवाज़ फैशन, वेल्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिस्टमैटिक्स, मोबीक्लाउडआईटी, लोविशा, सच्चा मोती साबुदाना, रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल, और इंडेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजे का विशेष योगदान रहा है।
 
हर दिन की शुरुआत माता रानी की आरती से होती है, जिसे श्रीमती रेखा गांधी करती हैं और समापन अखिलेश खंडेलवाल द्वारा होता है। मंच संचालन हर्षा अखिलेश खंडेलवाल द्वारा किया जा रहा है और साउंड एवं ऑर्केस्ट्रा की जिम्मेदारी रॉकस्टार शक्ति निभा रहे हैं। आयोजन की अध्यक्षता श्रीमती विनोद अहलुवालिया कर रही हैं, जिन्हें हम सभी मातृ स्वरूप में सम्मानित करते हैं। विशेष भजन प्रस्तुति श्रीमती उषा पोपली एवं अरदास श्रीमती प्रभा खुराना द्वारा की जा रही है। सरिता छाबड़ा, उषा बंसल अवम अभी मात्र शक्ति के अथक प्रयास सराहनीय है।
 
श्री वैष्णव धाम गरबा महोत्सव इंदौर के सबसे स्वच्छ शहर में, सबसे पवित्र गरबे का उत्सव हर वर्ष नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माता रानी की कृपा से यह आयोजन न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी माध्यम बन चुका है। सभी श्रद्धालुजन आमंत्रित हैं आइए, गरबे की ताल पर भक्ति की शक्ति को महसूस कीजिए। जय माता दी।ALSO READ: Mahanisha Puja 2025: महानिशा पूजा में महाआहुतियों से पाएं देवी का आशीर्वाद
क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्व

क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्वDurga Puja Dhunuchi Dance: दुर्गा पूजा, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में धुनुची नृत्य का विशेष महत्व है। यह नृत्य भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो दुर्गा माता के प्रति समर्पित होता है। लेकिन बहुत कम लोग बंगाल की इस परंपरा को जानते या समझते है। आज इस आलेख में हम आपको धुनुची नृत्य के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?Dussehra 2025: आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयादशमी और दशहरे के पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन कई घरों में कुल परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा के साथ ही शमी पूजा भी की जाती है। इस बार 02 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातेंShardiya Navratri 202: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान् शिव को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्‍यात हुआ। यहाँ महाष्टमी की 10 प्रमुख और खास बातें बताई गई हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहाली

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहालीAshtami ke 5 shubh upay: चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी में अष्टमी तिथि का खास महत्व मानाया गया है। अधिकतर घरों में इस दिन पारण होता है और हवन एवं कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आप महाष्टमी के 5 अचूक उपाय कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप खुशहाल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाष्टमी रहेगी।

इंदौर। श्री वैष्णवधाम मंदिर परिसर इंदौर में आयोजित गरबा महोत्सव ने इस वर्ष अपने चतुर्थ सफलतम वर्ष में प्रवेश कर लिया है। यह आयोजन न केवल भक्ति और उत्साह का संगम है, बल्कि इंदौर की सांस्कृतिक गरिमा और अनुशासन का प्रतीक भी बन चुका है।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि सप्तमी की देवी कालरात्रि का रहस्य

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि सप्तमी की देवी कालरात्रि का रहस्यShardiya Navratri 2025: चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही सप्तमी यानी सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन की पूजा के बाद ही कई घरों में नवरात्रि के व्रत का पारण होता है। इस दिन निशा पूजा का भी खास महत्व है। आइए, जानते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र और कथा के बारे में।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर षष्ठी की देवी कात्यायनी माता की कथा, मंत्र और पूजा विधिsixth day of Navratri : मां कात्यायिनी की चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभयमुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से...

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी की देवी महागौरी का रहस्य

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी की देवी महागौरी का रहस्यDurga Ashtami 2025: चैत्र हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही अष्टमी यानी आठवें दिन मां महागौरी की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन की पूजा, हवन और कन्या भोज के बाद ही कई घरों में नवरात्रि के व्रत का पारण किया जाता है। महागौरी शांत और सौम्य रूप में भक्तों के कष्ट दूर करती हैं।

Mahanisha Puja 2025: महानिशा पूजा में महाआहुतियों से पाएं देवी का आशीर्वाद

Mahanisha Puja 2025: महानिशा पूजा में महाआहुतियों से पाएं देवी का आशीर्वादShardiya Navratri Puja : हमारे सनातन धर्म में किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता हवन के माध्यम से ही की जाती है। देवी जी की आराधना में हवन का विशेष महत्व होता है। हवन के उपरांत कन्या-भोज कराया जाता है। श्रद्धालुगण 'महानिशा-पूजा' का हवन यथाशक्ति व सामर्थ्य अनुसार संपन्न कर सकते हैं...
