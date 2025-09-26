इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित देवी स्थल श्री वैष्णवधाम पर नवरात्रि गरबा महोत्सव का चतुर्थ वर्ष

गरबा गुरु श्रीमती रेखा जनक गांधी के निर्देशन में पिछले एक माह से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है, और उन्हीं की देखरेख में प्रशिक्षित प्रतिभागी दो ताली, तीन ताली और प्रसिद्ध टीमली गरबा प्रस्तुत कर रहे हैं।

आयोजन समिति के विकास गुप्ता एवं श्रीमती रचना गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष दो गरबा सर्किल बनाए गए हैं- एक प्रशिक्षित प्रतिभागियों के लिए और दूसरा फ्री स्टाइल गरबा के लिए, जिससे हर भक्त को माता रानी की सेवा, भक्ति उर अरदास का अवसर मिल सके। कॉमन सर्किल में भाग लेने वालों के लिए लकी ड्रॉ और आकर्षक पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है, वहीं प्रशिक्षित प्रतिभागियों को प्रतिदिन विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जा रहा है।

नवरात्रि के अंतिम दिन मेगा पुरस्कार के रूप में डायमंड रिंग द्वारा तनिष्क (सपना संगीता रोड) सहित अनेक उपहार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, प्रतिदिन विशेष प्रस्तुतियों में कन्याओं को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र प्रशिक्षण, ट्रैफिक नियमों की शपथ, और हेलमेट पहनने के महत्व जैसे जनजागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

देश के वीर सैनिकों को समर्पित 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित गरबा 'मां तुझे सलाम' विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। आगामी दिनों में थीम आधारित गरबा जैसे 'महिला सशक्तिकरण', 'बाल शिक्षा' (जिसमें प्रतिदिन अंग्रेज़ी पुस्तकें वितरित की जाएंगी) भी आयोजित किए जाएंगे।

इस गरबा महोत्सव का सीधा प्रसारण श्री वैष्णवधाम मंदिर के यूट्यूब चैनल और डिजियाना न्यूज़ चैनल पर किया जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने में हमारे प्रमुख सहयोगी- सनन टी, श्री डीएचआई दूध, मोरया सरिया, रीवाज़ फैशन, वेल्ट्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिस्टमैटिक्स, मोबीक्लाउडआईटी, लोविशा, सच्चा मोती साबुदाना, रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल, और इंडेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजे का विशेष योगदान रहा है।

हर दिन की शुरुआत माता रानी की आरती से होती है, जिसे श्रीमती रेखा गांधी करती हैं और समापन अखिलेश खंडेलवाल द्वारा होता है। मंच संचालन हर्षा अखिलेश खंडेलवाल द्वारा किया जा रहा है और साउंड एवं ऑर्केस्ट्रा की जिम्मेदारी रॉकस्टार शक्ति निभा रहे हैं। आयोजन की अध्यक्षता श्रीमती विनोद अहलुवालिया कर रही हैं, जिन्हें हम सभी मातृ स्वरूप में सम्मानित करते हैं। विशेष भजन प्रस्तुति श्रीमती उषा पोपली एवं अरदास श्रीमती प्रभा खुराना द्वारा की जा रही है। सरिता छाबड़ा, उषा बंसल अवम अभी मात्र शक्ति के अथक प्रयास सराहनीय है।