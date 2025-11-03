Guru Nanak Jayanti Quotes: गुरु नानक देव की जयंती पर पढ़ें दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देने वाले 10 शुभकामना कोट्‍स

Guru Nanak Dev Ji Inspiring Quotes: गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक और महान संत है, जिनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वे अपने जीवन में दुनिया को प्रेम, भाईचारे, समानता और अमन का संदेश देने वाले थे। 15वीं शताब्दी में भारत में उनका आगमन एक ऐसे समय में हुआ, जब समाज जातिगत भेदभाव, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता से त्रस्त था।ALSO READ: Guru Nanak Jayanti: 2025 में गुरुपर्व कब है?



गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के संस्थापक और महान संत है, जिनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वे अपने जीवन में दुनिया को प्रेम, भाईचारे, समानता और अमन का संदेश देने वाले थे। 15वीं शताब्दी में भारत में उनका आगमन एक ऐसे समय में हुआ, जब समाज जातिगत भेदभाव, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता से त्रस्त था।

गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं/ उदासी और अपनी वाणी/ गुरुबाणी के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेम, समानता, निस्वार्थ सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं और मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु नानक देव जी के कुछ प्रमुख विचारों को हम यहां साझा कर रहे हैं जो आज भी हमें अमन और शांति की दिशा में प्रेरित करते हैं।

यहां पढ़ें गुरु नानक देव जी के 10 प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कोट्स जो दुनिया में शांति, भाईचारे और अमन का संदेश देते हैं...

1. "ईश्वर एक है, वह सच्चा है, वह सबका मालिक है।" -गुरु नानक देव जी

- यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भिन्न-भिन्न धर्मों, जातियों और मान्यताओं में ईश्वर एक ही है। यह हमें धार्मिक समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है।*

2. "नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।"

- यह शेर हमें यह सिखाता है कि हमारी सफलता और भलाई ईश्वर के आशीर्वाद से ही संभव है, और जब हम ईश्वर की इच्छा से चलते हैं, तो सभी का भला होता है।*

3. "तुम रत्नाकर हो, एक न एक दिन समुद्र बनोगे।"

- गुरु नानक देव जी का यह कोट हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों और क्षमता को पहचानने का संदेश देता है। हर इंसान में विशेष गुण होते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है।*

4. "मनुष्य का जन्म केवल भगवान की पूजा करने के लिए हुआ है, न कि बुरे कर्म करने के लिए।"

- यह कोट हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम जपना चाहिए।*

5. "तुम्हारा धर्म वही है, जो तुम्हारी नीयत में हो।"

6. "अपने आपको पहचानो और फिर दूसरों को पहचानने का प्रयास करो।"

- यह कोट हमें अपने आत्मिक विकास की दिशा में प्रेरित करता है। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो और फिर दूसरों को समझने का प्रयास करो।*

7. "जो दूसरों को कष्ट देता है, वह खुद भी कष्ट में रहता है।"

- यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही हमारे साथ भी होता है।*

8. "अगर तुम्हारे दिल में प्रेम है, तो तुम भगवान के बहुत करीब हो।"

- गुरु नानक जी का यह कथन हमें यह बताता है कि ईश्वर के साथ जुड़ने का सबसे सरल तरीका प्रेम है।*

9. "सबसे पहले खुदा को जानो, फिर किसी भी बुराई से बचने की कोशिश करो।"

- यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सर्वोत्तम यात्रा खुदा की खोज से शुरू होती है और उसके बाद हम बुराई से बच सकते हैं।*

10. "जो सच्चे मन से काम करता है, वही सच्चे ईश्वर से मिलता है।"

- यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें सच्चे दिल से अपने कर्म करने चाहिए और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए।*

गुरु नानक देव जी के इन कोट्स से हम यह समझ सकते हैं कि उनका जीवन और उपदेश शांति, प्रेम, भाईचारे और समानता का प्रतीक था। उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में गूंजता है और हमें अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इन कोट्स के माध्यम से हम दुनिया में शांति और अमन का संदेश फैलाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।