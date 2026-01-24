Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 जनवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 26 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 26 January 2026 : करियर: आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद दिमाग में नए बिजनेस आइडियाज चलते रहेंगे।

लव: पार्टनर के साथ देशभक्ति के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। घर की सजावट पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज आप खुद को जोश और उत्साह से भरा हुआ पाएंगे।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है।

लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा।

धन: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, हल्का व्यायाम करें।

उपाय: मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है।

लव: सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

धन: शेयर मार्केट में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी न करें।

स्वास्थ्य: जुकाम और खांसी से बचाव करें।

उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज करियर को लेकर जो तनाव था, वह दूर होगा।

लव: परिवार के साथ गणतंत्र दिवस का आनंद लेंगे।

धन: अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर रह सकता है, घर का बना भोजन ही करें।

उपाय: शिवलिंग पर अक्षत और गंगाजल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: आज आमदनी से ज्यादा खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: सुबह की सैर से लाभ होगा।

उपाय: सूर्य देव को जल दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: जीवनसाथी के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।

धन: जमीन या संपत्ति में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: नई पार्टनरशिप आपके करियर को नई दिशा दे सकती है।

लव: पार्टनर के साथ किसी विवाद को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है।

धन: शाम को किसी शुभ कार्य पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस में आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा।

लव: आज लव पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।

धन: अचानक से पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: तली-भुनी चीजों से परहेज करें।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत जातकों को सफलता मिलेगी।

लव: आज पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे।

लव: लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, बहस से बचें।

धन: बैंक से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है, पर्याप्त धूप लें।

उपाय: शनि मंदिर में काले तिल का तेल चढ़ाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीक और विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए दिन उपलब्धियों वाला रहेगा।

लव: सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है।

धन: आज कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है।

उपाय: जरूरतमंदों को फल या अन्न का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: आध्यात्मिक और शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा।

लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: फंसा हुआ पैसा मिलने से खुशी होगी।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है, गुनगुना पानी पिएं।