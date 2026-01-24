बुधवार, 28 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 26 January horoscope in Hindi 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 26 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

26 जनवरी, गणतंत्र दिवस से संबंधित 12 राशियों का खूबसूरत चित्र

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 26 January 2026 : करियर: आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद दिमाग में नए बिजनेस आइडियाज चलते रहेंगे। 
लव: पार्टनर के साथ देशभक्ति के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। घर की सजावट पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: आज आप खुद को जोश और उत्साह से भरा हुआ पाएंगे।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। 
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा।
धन: आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, हल्का व्यायाम करें।
उपाय: मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है। 
लव: सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
धन: शेयर मार्केट में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: जुकाम और खांसी से बचाव करें। 
उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज करियर को लेकर जो तनाव था, वह दूर होगा।
लव: परिवार के साथ गणतंत्र दिवस का आनंद लेंगे।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर रह सकता है, घर का बना भोजन ही करें।
उपाय: शिवलिंग पर अक्षत और गंगाजल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। 
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: आज आमदनी से ज्यादा खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: सुबह की सैर से लाभ होगा।
उपाय: सूर्य देव को जल दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ भविष्य की प्लानिंग करेंगे।
धन: जमीन या संपत्ति में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नई पार्टनरशिप आपके करियर को नई दिशा दे सकती है।
लव: पार्टनर के साथ किसी विवाद को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। 
धन: शाम को किसी शुभ कार्य पर खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस में आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा।
लव: आज लव पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं।
धन: अचानक से पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: तली-भुनी चीजों से परहेज करें। 
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत जातकों को सफलता मिलेगी। 
लव: आज पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे।
लव: लव लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, बहस से बचें।
धन: बैंक से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है, पर्याप्त धूप लें।
उपाय: शनि मंदिर में काले तिल का तेल चढ़ाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीक और विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए दिन उपलब्धियों वाला रहेगा। 
लव: सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है।
धन: आज कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है। 
उपाय: जरूरतमंदों को फल या अन्न का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आध्यात्मिक और शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। 
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। 
धन: फंसा हुआ पैसा मिलने से खुशी होगी।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है, गुनगुना पानी पिएं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जनवरी, 2026)Today 28 January 2026 horoscope in Hindi : आज 28 जनवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

28 January Birthday: आपको 28 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

28 January Birthday: आपको 28 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!28 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 28 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 जनवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय28 January 2026 Today Shubh Muhurat:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ...

Vastu tips: ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभ

Vastu tips: ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभVastu tips for home: वास्तु शास्त्र के अनुसार 2026 में इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। इन वास्तु टिप्स का पालन करने से न केवल घर में शांति बनी रहती है, बल्कि आपकी व्यक्तिगत और परिवारिक जीवन में भी बदलाव आएगा।

मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, करियर और धन में उछाल

मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, करियर और धन में उछाल29 जनवरी को वे श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल का श्रवण नक्षत्र में गोचर कई राशियों के लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। विशेष रूप से मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान करियर, धन और आत्मविश्वास में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com