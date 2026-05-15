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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 19 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

A colorful photo giving the message of daily horoscope with pictures of 12 zodiac signs

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 19 May 2026: करियर: नई परियोजनाओं को गति मिलेगी। 
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में नयापन महसूस होगा।
धन: साहस और पराक्रम से धन अर्जन करेंगे। 
स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की शिकायत हो सकती है। 
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: वाणी के दम पर आप ऑफिस में अपनी धाक जमाएंगे। 
लव: परिवार के साथ मिलकर भविष्य की प्लानिंग करेंगे। 
धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है, विशेषकर गोल्ड में।
स्वास्थ्य: दांत या मसूड़ों में समस्या हो सकती है।
उपाय: महालक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा।
लव: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को बहुत सक्रिय महसूस करेंगे।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: काम के सिलसिले में विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है। 
लव: लव पार्टनर से दूरी का अनुभव हो सकता है। 
धन: खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जिससे बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। 
स्वास्थ्य: अनिद्रा की समस्या हो सकती है। 
उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी महत्वकांक्षाएं पूरी होंगी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह और जोश देखने को मिलेगा।
धन: अचानक धन लाभ का प्रबल योग है। 
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों से काफी हद तक राहत मिलेगी।
उपाय: सूर्य देव को जल में लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: करियर में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
लव: कार्यस्थल पर किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। 
धन: संपत्ति या वाहन की खरीद-फरोख्त से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 
लव: पार्टनर के साथ किसी स्थल की यात्रा कर सकते हैं। 
धन: भाग्य के सहारे कुछ ऐसे काम बनेंगे जिनकी उम्मीद छोड़ दी थी।
स्वास्थ्य: मन अध्यात्म की ओर झुकेगा।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। 
लव: लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। 
धन: धन के लेन-देन में बहुत सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। 
उपाय: मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: साझेदारी के काम के लिए दिन उत्तम है।
लव: दांपत्य जीवन में सुखद अनुभव होंगे।
धन: व्यापारिक विस्तार में धन लगेगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। 
लव: लव पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा।
धन: पुराने कर्ज चुकाने के लिए धन का प्रबंधन हो जाएगा। 
स्वास्थ्य: गले में खराश या जुकाम हो सकता है।
उपाय: शनिवार की संध्या शनि चालीसा का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी कर रहे लोगों को बड़े अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी पार्टी में जा सकते हैं।
धन: सट्टा बाजार से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज स्वयं को स्फूर्तिवान महसूस करेंगे।
उपाय: चींटियों को आटा डालें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: घर से काम कर रहे लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। 
लव: दांपत्य जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी।
धन: सुख-सुविधा की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: सीने में जकड़न महसूस हो सकती है।
उपाय: आज केले के वृक्ष में जल दें।ALSO READ: वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips
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