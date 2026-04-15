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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल का कलरफुल फोटो

मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 16 April 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 
लव: प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी।
धन: आज अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान हो सकती है
उपाय: बजरंगबली को गुड़-चना अर्पित करें।ALSO READ: Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या 2026 कब है, जानें मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: आपकी नौकरी में स्थिरता रहेगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: व्यापार से धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: सर्दी से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिक काम करना पड़ सकता है। 
लव: प्रेम और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: व्यापर से धन आगमन के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: चंद्र देवता को दूध अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, मान-सम्मान मिलेगा।
लव: प्रेम में रोमांस बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: बाहरी कार्य में ध्यान केंद्रित रखें, सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 

तुला (Libra)

 
करियर: कारोबार में किसी प्रोजेक्ट की साझेदारी में लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी।
धन: अचानक धन लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
लव: प्रेम जीवन में भावनाओं में बहने से बचें।
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: रक्तचाप से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: कारोबारियों को विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: अच्छे धन संचय के योग हैं।
स्वास्थ्य: फिटनेस पर ध्यान दें।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में दूरी आ सकती है, संवाद जरूरी है।
धन: धन स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: छात्रों को नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम में भावनात्मक गहराई आएगी।
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: आज नींद पूरी लें।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें।

 

मीन (Pisces)

 
करियर: कार्य में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम अच्छे होंगे।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा।
धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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