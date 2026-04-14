मंगलवार, 14 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Goddess Kubjika Jayanti
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 (16:16 IST)

देवी कुब्जिका जयंती: तंत्र साधना और वक्रेश्वरी की महिमा का महापर्व

goddess kubjika puja
भारतीय तंत्र परंपरा और शाक्त संप्रदाय में कुछ देवियां अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली मानी गई हैं, उन्हीं में से एक हैं- देवी कुब्जिका। वैशाख मास (पूर्णिमान्त पञ्चाङ्ग) की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष यह पर्व 15 अप्रैल 2026 को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा।
 

तिथि और शुभ मुहूर्त (2026)

त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 15 अप्रैल, 12:12 AM बजे
त्रयोदशी तिथि समाप्त: 15 अप्रैल, 10:31 PM बजे
 

कौन हैं देवी कुब्जिका?

देवी कुब्जिका को 'द्वादश सिद्धिविद्या' देवियों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। कौल तंत्र और कुब्जिकामत के अनुयायी इन्हें वक्रेश्वरी, वक्रिका और छिञिनी जैसे नामों से पूजते हैं। संस्कृत में 'कुब्जिका' का अर्थ होता है "टेढ़ा होना" या "झुका हुआ होना"। यह देवी की एक विशेष मुद्रा और उनकी योग शक्ति का प्रतीक है।
 

पौराणिक कथा: क्यों पड़ा 'कुब्जिका' नाम?

देवी के इस अनूठे नाम के पीछे एक सुंदर आध्यात्मिक लीला छिपी है। शास्त्रों के अनुसार, एक बार भगवान शिव (नवात्मा) ने अपनी शक्ति 'वक्रिका' को प्रेमपूर्वक आलिंगन में लिया। इस दिव्य मिलन और लज्जा के कारण देवी ने अपने शरीर को एक ओर झुका लिया। उनकी इसी संकुचित और झुकी हुई मुद्रा के कारण वे 'कुब्जिका' कहलाईं। शतसाहस्रसंहिता के अनुसार, वह शक्ति जो 'कुब्ज' (झुककर) होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में संकुचित रूप से व्याप्त है, वही कुब्जिका है।
 

इतिहास के पन्नों में कुब्जिका उपासना

देवी कुब्जिका की पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है:
पुराणों में उल्लेख: गुप्त काल (5वीं से 9वीं शताब्दी) के दौरान रचित अग्निपुराण, मत्स्यपुराण और गरुड़पुराण में देवी का विस्तार से वर्णन मिलता है।
उपासना का स्वर्ण युग: 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में उनकी आराधना अपने चरम पर थी। हालांकि, 15वीं शताब्दी के आते-आते यह परंपरा धीरे-धीरे गुप्त (Secret) हो गई।
 

नेपाल में जीवित परंपरा

यद्यपि भारत में यह साधना कुछ हद तक गुप्त हो गई, लेकिन नेपाल में यह आज भी जीवित है। 900 से 1600 ईस्वी के बीच नेपाल में इसके गहरे साक्ष्य मिलते हैं। वहां आज भी मन्थानभैरवतन्त्र और कुब्जिकामततन्त्र जैसे हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं और 'पश्चिमाम्नाय कुब्जिकाक्रम' परंपरा के अनुसार देवी की पूजा की जाती है।
 
महत्व: देवी कुब्जिका की जयंती हमें अपनी लुप्त होती तांत्रिक विरासतों को याद करने और शक्ति के उस स्वरूप की वंदना करने का अवसर देती है, जो सूक्ष्म रूप से कण-कण में विद्यमान हैं। यह पर्व साधकों के लिए सिद्धि और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का दिन है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्व

वैशाख महीना किन देवताओं की पूजा के लिए है सबसे शुभ? जानें इसका धार्मिक महत्वLord Vishnu Puja in Vaishakh: हिंदू धर्म में वैशाख का महीना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। यहां इस महीने की महत्ता और पूजनीय देवताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है।

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिष

ऑपरेशन सिंदूर 2.0: क्या फिर से होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, क्या कहता है ज्योतिषIndo-Pak War: हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कुछ कड़े और चेतावनी भरे बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में पाक संसद में दावा किया कि भारत "एक और युद्ध की तैयारी" कर रहा है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने दोबारा कोई सैन्य कार्रवाई की, तो पाकिस्तान का जवाब पहले से कहीं अधिक "शक्तिशाली और कठोर" होगा। हालांकि ज्योतिष इस संबध में क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं।

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

महायुद्ध के संकेत! क्या बदलने वाला है कुछ देशों का भूगोल? ज्योतिष की चौंकाने वाली भविष्यवाणीमहायुद्ध के बढ़ते संकेतों के बीच क्या सच में बदल सकता है दुनिया का भूगोल? जानिए ज्योतिष के अनुसार आने वाले समय के बड़े संकेत और किन बातों में बरतनी चाहिए सावधानी। 02 अप्रैल से 02 अगस्त का समय खराब।

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्य

अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्यAkshaya Tritiya 2026, Abujh Muhurat: 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश कार्य करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, सोना खरीदना, विवाह करना आदि मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। चलिए जानते हैं कि क्या होता है यह अबूझ मुहूर्त।

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातें

बैसाखी कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए खास 5 बातेंबैसाखी उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा का प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। यह पर्व कृषि, धर्म और ज्योतिषीय गणनाओं का एक अनूठा संगम है। वैसाखी एक प्राचीन कृषि उत्सव है, जिसे पंजाब क्षेत्र में सभी पंजाबियों द्वारा बिना किसी धार्मिक भेदभाव के मनाया जाता है। पंजाब के लोगों, विशेषकर सिखों के लिए, वैसाखी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्व है। वैसाखी को हिन्दु सौर कैलेण्डर पर आधारित, सिख नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार यह 14 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा।

और भी वीडियो देखें

देवी कुब्जिका जयंती: तंत्र साधना और वक्रेश्वरी की महिमा का महापर्व

देवी कुब्जिका जयंती: तंत्र साधना और वक्रेश्वरी की महिमा का महापर्वभारतीय तंत्र परंपरा और शाक्त संप्रदाय में कुछ देवियां अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली मानी गई हैं, उन्हीं में से एक हैं- देवी कुब्जिका। वैशाख मास (पूर्णिमान्त पञ्चाङ्ग) की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष यह पर्व 15 अप्रैल 2026 को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा।

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर14 अप्रैल को सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ है। इस गोचर के चलते मेष, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, धनु और कुंभ राशि वालों का राशिफल शुभ रहेगा जबकि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों को संभलकर रहना होगा।

बुध प्रदोष व्रत: बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता के लिए रखें व्रत

बुध प्रदोष व्रत: बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता के लिए रखें व्रतBudha Pradosh 2026: क्या आप जानते हैं कि महादेव की भक्ति और बुध ग्रह की शक्ति का संगम आपकी जिंदगी बदल सकता है? हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन जब यह बुधवार के दिन पड़ता है, तो यह 'सोने पर सुहागा' हो जाता है। आइए जानते हैं क्यों हर विद्यार्थी और व्यापारी को इस व्रत पर गौर करना चाहिए। 15 अप्रैल 2026 को यह व्रत रखा जाएगा।

भैरवी डाक के बाद 7 दिन छाएगा घना अंधकार? जानिए क्या है सच्चाई और किन बातों का रखें ध्यान

भैरवी डाक के बाद 7 दिन छाएगा घना अंधकार? जानिए क्या है सच्चाई और किन बातों का रखें ध्यानWhat is Bhairavi Dak: ओड़िशा की "भैरवी डाक" (या भैरवी डांक) का संबंध मुख्य रूप से ओड़िशा की 'मालिका' परंपरा और भविष्यवाणियों से है। ओड़िशा के प्रसिद्ध संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित 'मालिका' (भविष्यवाणी की पुस्तकें) में "भैरवी डाक" का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ है "देवी भैरवी की पुकार" या गर्जना। मान्यताओं के अनुसार, जब कलियुग का अंत निकट होगा, तब देवी भैरवी की भयानक गर्जना सुनाई देगी और फिर विनाश प्रारंभ होगा।

मेष राशि में सूर्य गोचर: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा शुभ समय, अटके काम बनेंगे

मेष राशि में सूर्य गोचर: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा शुभ समय, अटके काम बनेंगेSurya gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 सूर्य का मेष राशि में गोचर सुबह 9 बजकर 9 मिनट पर हुआ है। इसे मेष संक्रांति कहते हैं। आज से कई राशियों ने नववर्ष की शुरुआत भी होगी। मेष राशि में सूर्य का तेज बढ़ जाता है। कुछ राशियों के लिए यह किस्मत के बंद ताले खोलने जैसा होगा और यह उनके अटके कार्य पूर्ण करेगा। चलिए जानिए है कि कौनसी 6 राशियों के शुभ समय होगा प्रारंभ।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com