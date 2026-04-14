मंगलवार, 14 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. surya-gochar-in-mesh-rashi-4-zodiac-signs-need-to-be-careful
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 14 अप्रैल 2026 (15:52 IST)

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर

surya an mesh rashi
14 अप्रैल को सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ है। इस गोचर के चलते मेष, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, धनु और कुंभ राशि वालों का राशिफल शुभ रहेगा जबकि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों को संभलकर रहना होगा।
 

1. वृषभ राशि:

सूर्य आपके 12वें भाव में बैठकर थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। खासकर पति पत्नी के संबंधों को लेकर सतर्क रहें। हालांकि यह विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ दे सकता है। हालांकि कोर्ट-कचहरी के मामलों में हार जीत की संभावना कर्म पर निर्भर रहेगी। धार्मिक और सामाजिक कार्यों पर खर्च करने से लाभ होगा। आपको रविवार को गाय को गुड़-गेहूं खिलाना चाहिए।
 

2. मिथुन राशि: 

आपके लिए यह गोचर 'धन वर्षा' का संकेत तो दे रहा है लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्चे भी बढ़ा सकता है। 11वें भाव का सूर्य अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का परिणाम दे सकता है। हालांकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए इनकम में इजाफा होगा और रसूखदार लोगों से जान-पहचान बढ़ने की संभावना है। भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी विनम्रता बनाए रखें। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें।
 

3. कन्या राशि:

कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने का है। सूर्य 8वें भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं। फिलहाल निवेश से दूर रहें। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो उससे निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। हालांकि कड़वी वाणी से बचें, वरना बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं।
 

4. तुला राशि:

तुला वालों के लिए यह समय मिला-जुला रहेगा। सातवें भाव का सूर्य दांपत्य जीवन में हलचल पैदा करता है। पार्टनर के साथ ईगो (Ego) की लड़ाई हो सकती है। रिश्तों में गर्मी के बजाय 'ठहराव' लाएं। हालांकि यदि साझेदारी का व्यापार नहीं है तो यह 'सुपरहिट' समय साबित होगा। नई डील फाइनल हो सकती है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
देवी कुब्जिका जयंती: तंत्र साधना और वक्रेश्वरी की महिमा का महापर्व

Vaishakh maas 2026: वैशाख मास प्रारंभ, जानें इस विशेष माह की 10 खास बातें

Vaishakh maas 2026: वैशाख मास प्रारंभ, जानें इस विशेष माह की 10 खास बातेंVaishakh month 2026: वैशाख मास हिन्दू पंचांग का दूसरा महीना है, जो चैत्र मास के बाद आता है। यह माह विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख का नाम 'वैशाख' नक्षत्र या सूर्य की स्थिति के अनुसार पड़ा है। हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति में यह महीना नई शुरुआत, पूजा-अर्चना और उत्सवों के लिए विशेष महत्व रखता है।

अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाब

अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाबAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर यह भ्रम अक्सर तब होता है जब कोई तिथि दो दिनों के बीच विभाजित हो जाती है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया की स्थिति को समझने के लिए हमें वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के प्रारंभ और अंत समय को देखना होगा। यहां इस भ्रम का मुख्य कारण और सही तारीख दी गई है।

Akshaya tritiya 2026: अक्षय तृतीया कब है?

Akshaya tritiya 2026: अक्षय तृतीया कब है?Akshaya tritiya 2026 kab hai: वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन किए गए कार्य का कभी क्षय नहीं होता इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है अर्थात मुहूर्त देखकर कार्य करने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व पंचांग भेद से 19 अप्रैल बता रहे हैं, लेकिन उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल, सोमवार को रहेगा। इस दिन दान-पुण्य, स्वर्ण खरीद और नए कार्यों की शुरुआत के लिए 'अबूझ मुहूर्त' (पूरा दिन शुभ) रहता है।

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांति

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांतिKharmas importance and remedy in astrology: खरमास जिसे मलमास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा समय माना जाता है जब शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते, लेकिन पूजा, दान और पितृ तर्पण के लिए यह अत्यंत फलदायी होता है। इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय पितरों/ पूर्वजों को शांति देने वाले माने जाते हैं। यहां जानिए 5 प्रभावी उपाय...

April 2026 festivals: अप्रैल माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

April 2026 festivals: अप्रैल माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्टImportant festivals in April 2026: अप्रैल 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया और बैशाखी जैसे बड़े पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही 3 अप्रैल से वैशाख माह का भी आरंभ हो रहा है। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए अप्रैल 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की विस्तृत सूची दी गई है...

और भी वीडियो देखें

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर

सूर्य का मेष राशि में गोचर, 4 राशियों को रहना होगा थोड़ा संभलकर14 अप्रैल को सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ है। इस गोचर के चलते मेष, कर्क, सिंह, वृश्‍चिक, धनु और कुंभ राशि वालों का राशिफल शुभ रहेगा जबकि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लोगों को संभलकर रहना होगा।

भैरवी डाक के बाद 7 दिन छाएगा घना अंधकार? जानिए क्या है सच्चाई और किन बातों का रखें ध्यान

भैरवी डाक के बाद 7 दिन छाएगा घना अंधकार? जानिए क्या है सच्चाई और किन बातों का रखें ध्यानWhat is Bhairavi Dak: ओड़िशा की "भैरवी डाक" (या भैरवी डांक) का संबंध मुख्य रूप से ओड़िशा की 'मालिका' परंपरा और भविष्यवाणियों से है। ओड़िशा के प्रसिद्ध संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित 'मालिका' (भविष्यवाणी की पुस्तकें) में "भैरवी डाक" का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ है "देवी भैरवी की पुकार" या गर्जना। मान्यताओं के अनुसार, जब कलियुग का अंत निकट होगा, तब देवी भैरवी की भयानक गर्जना सुनाई देगी और फिर विनाश प्रारंभ होगा।

मेष राशि में सूर्य गोचर: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा शुभ समय, अटके काम बनेंगे

मेष राशि में सूर्य गोचर: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा शुभ समय, अटके काम बनेंगेSurya gochar 2026: 14 अप्रैल 2026 सूर्य का मेष राशि में गोचर सुबह 9 बजकर 9 मिनट पर हुआ है। इसे मेष संक्रांति कहते हैं। आज से कई राशियों ने नववर्ष की शुरुआत भी होगी। मेष राशि में सूर्य का तेज बढ़ जाता है। कुछ राशियों के लिए यह किस्मत के बंद ताले खोलने जैसा होगा और यह उनके अटके कार्य पूर्ण करेगा। चलिए जानिए है कि कौनसी 6 राशियों के शुभ समय होगा प्रारंभ।

Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर करने योग्य 7 सबसे शुभ कार्य और उपाय

Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर करने योग्य 7 सबसे शुभ कार्य और उपायAries Sankranti 2026: सूर्य के मेष राशि में प्रवेश को सूर्य का राशि परिवर्तन माना जाता है, जो नई ऊर्जा, नये कर्म और नये आरंभ का संकेत देता है। ज्योतिष तथा धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मेष संक्रांति पर कुछ विशेष कार्य और उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन में सकारात्मक लाभ मिलना माना जाता है। यहां 7 सबसे शुभ कार्य और उपाय बताए गए हैं:

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां

Kalagnanam:रहस्यमयी ग्रंथ 'कालज्ञानम': सटीक हैं इस ग्रंथ की भविष्यवाणी, जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियांKalagnanam:भारत में कई भविष्यवक्ता संत हुए हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों की स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। ये भविष्यवाणियां उन्होंने नास्त्रेदमस या बाबा वेंगा की तरह गोलमोल भाषा में नहीं, बल्कि एकदम स्पष्ट रूप से की हैं। इन्हीं भविष्यवक्ताओं में से एक हैं आंध्र प्रदेश के सिद्ध संत श्री पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी। स्वामी जी का जन्म 1608 में हुआ था। उन्होंने तेलुगु भाषा में 'कालज्ञानम' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसकी भविष्यवाणियां वर्तमान में अत्यंत वायरल हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com